Pacheta cierra la puerta para no dar ninguna pista

Ha llegado el momento de la verdad y el técnico del Elche, Pacheta, no quiere dar ninguna pista al contrario y por ello ha decidido entrenar esta mañana a puerta cerrada. De todas formas, al ser el partido de ida de la final por el ascenso frente al Villarreal B el sábado, el preparador franjiverde, también, ha adelantado el habitual partidillo de entre semana al miércoles en lugar de el jueves como es habitual.

A pesar de no dejar entrar en el entrenamiento, en el once inicial que se mida al filial villarrealense no van grandes novedades, pero una es obligada por la sanción de Gonzalo Verdú, quien ha acumulado tres tarjetas amarillas en la promoción de ascenso y se perderá el primer envite de la eliminatoria. El ucraniano Zotko tiene todas las papeletas para suplir al cartagenera, aunque Pacheta también tiene la opción de Primi.

Otro de los cambios que se pueden producir es en las bandas. Como en los cuatro encuentros anteriores, Collantes, Iván Sánchez y Josán Ferrández se juegan tres puestos. En Murcia jugaron Collantes y Josan. En los dos partidos del Martínez Valero frente a los murcianos y el Sporting B lo hicieron Collantes e Iván Sánchez y el pasado domingo en Gijón quien se quedó fuera fue Collantes. El gaditano ha sido titular en el Martínez Valero y el crevillentino a domicilio, por lo que Collantes podría volver a la titularidad.

También podría haber una variación en la punta de ataque. En Gijón jugó Benja en lugar de Sory, aunque lo más probable es que el catalán siga en el equipo titular. De todas formas, Pacheta tiene todavía por delante los entrenamientos del jueves y el viernes para ir despejando dudas.