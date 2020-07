TJUE se pronuncia sobre los gastos hipotecarios abusivos: ¿Cómo afectará a los clientes?

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que si a una persona le han cobrado unas cláusulas denominadas abusivas en su hipoteca tiene derecho a recibir un reembolso completo, a diferencia de lo dictado en los juzgados españoles. Ante esta resolución judicial€ ¿Qué postura han tomado los bancos? Desde iAhorro te la contamos.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que, a causa de la pandemia del coronavirus, los bancos estuvieron paralizados varias semanas, por lo tanto, como aún se están recuperando, no reaccionan como antes a este tipo de decisiones. "A corto plazo no creemos que cambien las condiciones de las hipotecas. Este año está siendo especial por toda la crisis del Covid-19. Además, tenemos un euríbor que otra vez en está en caída por lo que no creemos que las entidades tomen medidas drásticas a corto plazo. Habrá que esperar al 2021 a ver cómo evoluciona el sector", asegura Simone Colombelli, director de hipotecas de iAhorro.

No obstante, como la sentencia va a provocar que pierdan ingresos, sí que van a intentar compensar dicha pérdida. Colombelli advierte que, aunque no se creen comisiones nuevas, puede que en algunas "suba el porcentaje". Esto significa que si una entidad tiene una comisión de apertura de un 0,6%, por ejemplo, puede subirlo a un 0,8% como forma de compensar las consecuencias de esta sentencia.

Asimismo, tampoco se limitará el crédito de las hipotecas ofrecidas. Colombelli subraya que la ley de Crédito Inmobiliario de 2019 ya estableció muchos mecanismos de control para conceder este producto solo a aquellas personas que tengan una verdadera "viabilidad económica" para afrontar los respectivos pagos. Esta resolución lo que hace es apoyar la tendencia de las entidades para estudiar con detalle a cada cliente que solicita una hipoteca.



Casos contra Caixabank y BBVA, el origen de esta sentencia

La decisión del TJUE tiene origen en dos cuestiones judiciales. La primera es un procedimiento contra CaixaBank planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº17 de Palma de Mallorca y la segunda procede del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº6 de Ceuta en relación con un caso con BBVA.

El tribunal europeo ha considerado que es ilegal que un juez nacional niegue a una persona que pueda recibir el dinero de unas cláusulas cuando estas han sido declaradas como abusivas.