Autoconsumo y eficiencia como modelo energético sostenible

La mejor energía es la que no se consume. Partiendo de esa máxima utópica, la apuesta por la eficiencia energética y las energías renovables se antoja innegociable para combatir los efectos irreparables que se desprenden del calentamiento global del planeta, a nivel medioambiental, y el que genera la inmensa brecha social que subyace a que cerca de 840 millones de personas vivan en el mundo sin acceso a la electricidad. Así, en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por Naciones Unidas, el séptimo versa sobre la obtención y el acceso a una energía asequible y no contaminante.

Los contertulios posan en el plató de Información TV antes de que comience el coloquio sobre el objetivo número 7 de los ODS aprobados por Naciones Unidas. / Rafa Arjones

Dentro del ciclo de actividades y de divulgación social impulsado por INFORMACIÓN para proyectar y apoyar los ODS de la ONU, el viernes acogió un desayuno-coloquio que giró sobre las fórmulas para abordar con éxito la ambiciosa y necesaria propuesta dibujada por Naciones Unidas dentro de esa oportunidad de cambio que representan los Objetivos de Desarrollo Sostenible trazados por la organización, y que se divide en tres metas claramente diferencidas.

Mientras que la primera pasa por garantizar el acceso universal a servicios energéticos accesibles, fiables y modernos, la segunda trata de aumentar considerablemente la proporción de energías renovables en el conjunto de fuentes energéticas. La última meta consiste en duplicar la tasa mundial de eficiencia energética de aquí al año 2030.

Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, fue el encargado de presentar y moderar un debate en el que participaron Julia Company, directora general del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace); Juan Manuel Martínez Gamito, directivo de Cajamar; Gaspar Sempere Valero, CEO de la empresa ilicitana Expertos en Ahorro Energético; y Luis Navarro Buciega, CEO de la mercantil Cubierta Solar.

Tal y como se subrayó en la presentación del coloquio, monopolizado principalmente por las bondades de la energía fotovoltaica y la mejora de productividad que representa a nivel industrial, para alcanzar el acceso a una energía asequible y no contaminante «es necesario invertir en fuentes de energía limpias y, sobre todo, mejorar la productividad energética».

Julia Company, Directora del IVACE. / Rafa Arjones

Julia Company, en representación de la Administración autonómica, fue la primera en tomar la palabra y ahondar en la apuesta de la Generalitat por este cambio del modelo energético que demanda a gritos el planeta. «Lo basamos en dos pilares fundamentales. Uno es la apuesta y el fomento de las energías renovables, y el otro pasa por conseguir una mayor eficiencia energética», apuntó la directora general del IVACE. Partiendo de estas premisas, el Consell ha elaborado distintos planes -dotados con 1,5 millones de euros y adaptados a los objetivos europeos- enmarcados dentro de la Ley de Cambio Climático impulsada por el Gobierno, lo que ha proporcionado una «seguridad a las empresas para la inversión en energías renovables».

«Para nosotros ha sido muy importante fomentar el autoconsumo, porque es un modelo de energía distribuida que además coloca al ciudadano en el centro de la política, y porque entendemos que el sistema productivo valenciano es idóneo para el desarrollo de este modelo de energía», señaló Julia Company. «Estamos en el buen camino y eso lo notamos en la demanda que hay de instalaciones de autoconsumo o de energías renovables», añadió al respecto.

La energía sostenible representa una ocasión inmejorable para transformar la vida de las personas, mejorar la eficiencia de un modelo productivo muchas veces obsoleto y, de paso, ganar la batalla más importante que el ser humano libra como especie: la preservación del planeta.

Juan Manuel Martínez, Directivo de Cajamar. / Rafa Arjones

El grupo cooperativo Cajamar no escapa a esta realidad. Juan Manuel Martínez, gerente de empresas de la entidad financiera, destacó la integración de los ODS dentro de la estrategia de Cajamar y su modelo de negocio. «Ofrecemos una gama de productos sostenibles incidiendo en el ahorro energético como un objetivo que todos debemos compartir en beneficio de nuestro planeta, así como una gama de productos verdes como puede ser el autoconsumo fotovoltaico para ayudar a nuestros socios y clientes a conseguirlo», apuntó Martínez.

En este contexto, añadió que «estamos potenciando la financiación de proyectos en energía fotovoltaica, y más concretamente en el autoconsumo, porque todo son ventajas. Generamos una energía limpia, libre de emisiones, ahorramos dinero, y es una instalación sencilla que nos permite controlar la energía que producimos y consumimos».

Cajamar, tal y como recordó su gerente de empresas, llega a financiar estas instalaciones a entre siete y nueve años, además der realizar simulaciones de ahorro fotovoltaicos para sus clientes dirigidos tanto a particulares como a empresas. «La media de amortización de estas instalaciones es de un periodo de entre cinco y siete años con el ahorro que generan en la factura eléctrica» señaló. «El autoconsumo fotovoltaico mejora nuestra cuenta de resultados, mejora nuestra productividad y marca personal, y además nos hace responsables con el planeta», sentenció Martínez.

Cualquier empresa o particular interesada en acceder a la financiación que ofrece Cajamar puede hacerlo «a través de la página web, poniendo en el buscador autoconsumo fotovoltaico, o bien en la red de oficinas distribuidas por todo el territorio nacional o, finalmente, por mediación de alguna de sus empresas colaboradoras.

Gaspar Sempere, CEO de Expertos En Ahorro Energético. / Rafa Arjones

Empresas especializadas

El auge de las energías renovables hace que cada vez sea más las empresas especializadas en la instalación de placas fotovoltaicas y en la consecución de energía asequible para sus clientes. Gaspar Sempere, CEO de Expertos en Ahorro Energético, destacó que «cada kw/h que no consumimos es un kilo menos de CO2 que emitimos a la atmósfera, reduciendo emisiones contaminantes a la atmósfera y, por lo tanto, deteniendo el calentamiento global».

Colocación de luminarias con un ahorro del consumo entre el 70 y el 80%, instalación de puntos de recarga de coches eléctricos, obra civil y la mejora de la eficiencia energética de pymes son algunas de las áreas de negocio en las que trabajan.

«En primer lugar partimos de un estudio de viabilidad. Analizamos una factura, hacemos un estudio de las horas de demanda y del consumo del cliente, y a partir de ahí elaboramos un proyecto completo de financiación, amortización, ahorro... El cliente empieza a ahorrar desde la primera cuota», aseguró Gaspar Sempere, quien incidió en que las «necesidades de mantenimiento de estas instalaciones son prácticamente nulas. Es suficiente con limpiar las placas una o dos veces al año y una revisión de la instalación. Además, en caso de avería, la respuesta es automática y en menos de 24 horas estaría solucionado el problema».

Luis Navarro, CEO De Cubierta Solar. / Rafa Arjones

Luis Navarro, CEO de Cubierta Solar, destacó el potencial de Alicante en este campo al ser «una de las provincias con mayor radiación solar de toda la UE». Cubierta Solar se centra en las grandes empresas, porque son las «grandes consumidoras de energía y generan un ahorro muy importante». «Si no tienes fotovoltaica eres claramente menos competitivo que tu competencia, estás fuera del mercado y además no eres sostenible. No hay otra opción», destacó Navarro.

Un paso más allá gracias a las comunidades locales energéticas en que lastran la competitividad de las empresas

Desde la Comunidad Valenciana se van a incentivar las medidas de apoyo a la energía verde y asequible. El Consell, tal y como destacó Julia Company, ha elaborado un plan de medidas en la lucha contra la pobreza energética porque «consideramos que todos los ciudadanos tiene derecho a acceder a esa energía, pero además también consideramos que es un elemento de competitividad para las empresas».

«Los costes energéticos de las mercantiles valencianas no son soportables y les hacen partir en unas condiciones de desventaja frente a toras empresas europeas. Incidimos en este punto con líneas de apoyo y de ayuda para la incorporación de sistemas que ayuden a su eficiencia energética y la disminución de su factura, lo que les hace ser más competitivos», recalcó la directora del IVACE dentro de las líneas de actuación de la Generalitat dentro del objetivo número 7 de los ODS de la ONU.

Julia Company y Juan Manuel Martínez conversan durante un momento del debate. / Rafa Arjones

«La alternativa es pagar la factura de la electricidad todos los meses. Incluso en las circunstancias actuales no es una opción. Si tú mantienes tu fábrica funcionando no es una opción», recalcó Luis Navarro en este punto, que cifró un ahorro en la factura de entre «un 20 y un 30% en función de la tipología del consumo» y una recuperación media de la inversión en un «plazo aproximado de cinco a siete años».

En este contexto, el Consell va a centrarse en esta legislatura «en el incentivo de las comunidades locales energéticas». «Es un paso más allá. No solo se trata de incrementar la productividad y mirar las energías renovables en términos económicos, sino que también de conseguir una mayor participación de los ciudadanos y de los empresarios. Podrían ser un elemento adecuado incluso en los polígonos industriales para el desarrollo de estas políticas», apuntó Company.

Estas comunidades se constituyen en generadores, consumidores y distribuidores de energía, y además pueden prestar otros servicios de apoyo como pueden ser la instalación de puntos de recarga y otros sistemas relacionados con el mundo energético.