La recuperación será verde o no será

La crisis provocada por la Covid-19 nos otorga la oportunidad de actuar, de no repetir los errores del pasado y sobre todo de "buscar una salida, una recuperación, que no suponga una hipoteca adicional para el presente ni el futuro". Son palabras de Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que abren las puertas a una recuperación "verde" en nuestro país. La vicepresidenta ha afirmado que la salida al "caos económico" tras la crisis del coronavirus debe ser ecológica y sostenible, puesto que esta es la única manera de que perdure en el tiempo. "Si no es 'verde', no va a durar, si no es 'azul' no va a durar, generará otros problemas, porque no hay atajos, no hay manera de resolver la crisis que vivimos si no integramos ese tipo de soluciones en un momento crítico, sensible y fundamental", resaltó Ribera recientemente durante la presentación de un libro de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (Cepal).



Nuevo modelo de bienestar

Según ha remarcado la ministra en varias ocasiones, los desafíos que plantea la pandemia deben enfrentarse desde la cooperación y siempre recurriendo a la receta de "lograr una reconducción de nuestro modelo de desarrollo y de bienestar, pensando en las apuestas que debemos hacer a medio y largo plazo y utilizando las tecnologías de las que ya disponemos". Lo importante ahora es "aprovechar esa voluntad de recuperación para construir una sociedad distinta, un modelo económico diferente, un esquema en el que el respeto a los límites ambientales resulte fundamental", ha subrayado.



Economía verde y azul

En este contexto, para "asegurar una recuperación sostenible" se debe utilizar el potencial de crecimiento y de generación de empleo de la economía verde y azul a través de varios instrumentos "que ya están definidos y en los que España ya está avanzando", ha explicado la titular de medioambiente en el VI Foro Trilateral sobre 'Las perspectivas del triángulo América Latina, Unión Europea y Norteamérica: reforzar el multilateralismo frente a la crisis de la COVID-19', organizado el pasado martes de forma telemática por el Real Instituto Elcano y la Secretaría General Iberoamericana.

Estos son, entre otros, el desarrollo a gran escala de energías renovables, la renovación de edificios, el desarrollo de la economía circular y la gestión de residuos, la inversión en movilidad sostenible, y las soluciones de adaptación y resiliencia de nuestros territorios a la crisis climática. Para construir una Europa "más sostenible, competitiva y justa para las próximas generaciones", el Pacto Verde Europeo constituye "la estrategia de crecimiento para transformar la UE, en la próxima década, en una economía sostenible, innovadora, competitiva, eficiente en el uso de los recursos, respetuosa con los ecosistemas y neutra en carbono". Ribera ha insistido en que es el momento de "orientar de manera adecuada nuestros modelos de crecimiento" y "no retrasar los planes de descarbonización de nuestras economías, sino acelerarlos, utilizando el potencial de crecimiento de la economía verde y azul, tanto en crecimiento como en generación de empleo, para ponerlo al servicio de la recuperación económica".

Para ello, resulta necesario "identificar a corto plazo las oportunidades, como elementos tractores de esa recuperación, mientras activamos la transformación de fondo y las cifras económicas van dejando claro el camino a seguir", sin perder de vista a "los colectivos más vulnerables y sin dejar más hipotecas a los jóvenes.