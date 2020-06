Garamendi apuesta por la innovación y la digitalización y anima a aprovechar el apoyo de la UE para la recuperación

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) ha celebrado hoy su asamblea general extraordinaria en el Auditorio Paco Pons de EDEM en Marina de Empresas. El objetivo de esta asamblea ha sido reanudar los actos presenciales de la organización e incrementar el trabajo por la dignificación de la figura del empresario.

El primero en intervenir ha sido el presidente de AVE, Vicente Boluda, quien ha manifestado que "depende de nosotros, los empresarios, que España vuelva a la senda de la generación de empleo y del crecimiento" y ha hecho balance de las acciones llevadas a cabo desde AVE en estos últimos tres meses y medio que ha durado el estado de alarma, tanto en el desarrollo del plan de acción, como en los comunicados emitidos y las acciones conjuntas de donación de material sanitario.

Asimismo, el presidente de AVE ha expuesto las acciones que quedan para el resto de 2020, entre las que destacan: la III Jornada Paco Pons (30 de septiembre), la VII Jornada de Turismo (6 de octubre) y el Segundo Chequeo Semestral y Gran Acto Empresarial por el Corredor Mediterráneo (12 de noviembre).

Tras la intervención de Vicente Boluda, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha sintetizado las conclusiones de la Cumbre Empresarial "Empresas Españolas Liderando el Futuro" y ha destacado que "el fin último de las empresas españolas y de CEOE es lograr el bien común, poniendo a las personas en el centro de las cosas y pensando en el futuro como un terreno lleno de oportunidades que debemos aprovechar apostando por la innovación y la digitalización, la formación, el impulso de la industria o la sostenibilidad" y que "necesitamos más Europa y aprovechar el apoyo financiero que prevé repartir la Unión Europea entre los estados miembro canalizándolo a través de proyectos solventes, para lo que ofrecemos nuestra ayuda, con la misma lealtad dentro de la defensa legítima de nuestros intereses, con la que seguiremos impulsando el diálogo social en el futuro", según ha destacado AVE en una nota informativa sobre la asamblea extraordinaria.



Compartiendo experiencias empresariales



A continuación, tres de los asociados, Luis Aires, presidente de BP, Mª José Félix, directora general y consejera de Helados Estiu y Adolfo Utor, presidente de Baleària, han intervenido en un diálogo bajo el título "Los empresarios nos comprometemos a sacar al país adelante".

Luis Aires, ha manifestado que "durante la crisis sanitaria del covid-19 hemos demostrado que se puede operar una fábrica, o vender productos en un establecimiento de cara al público, con seguridad tanto para nuestros empleados como para nuestros clientes. También hemos aprendido que la tecnología nos permite realizar desde nuestro hogar muchas tareas que hasta ahora pensábamos que necesitaban hacerse desde una oficina. Pero la mayor lección aprendida es el efecto devastador que el confinamiento ha tenido sobre la actividad económica, y que puede generar una verdadera pandemia en las empresas y en el empleo. Es el momento de dar confianza para estimular la recuperación de la demanda, y que las empresas sigamos invirtiendo para ser más competitivas y generar bienestar para la sociedad. En el caso del sector de la energía es el momento de reinventarnos, invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que nos permitan suministrar energía con cero emisiones y al menor coste posible".

Por su parte, Mª José Félix, ha afirmado que "operamos en un mercado muy competitivo con un consumidor hiperconectado y muy exigente. Debemos flexibilizar los procesos para que sean más eficientes con tecnología puntera y garantizar que nuestros productos llegan al consumidor con una alta calidad, precio competitivo, frescura, con un nivel muy alto de seguridad alimentaria y teniendo como punto de partida la sostenibilidad."

También ha añadido que "ante el panorama mundial actual, se ha puesto de manifiesto la importancia del sector alimentario y su competitividad y es por ello por lo que debemos de seguir invirtiendo. Invertir además en la sostenibilidad, en la que debemos estar todos unidos en este camino creando alianzas y sinergias para fomentar el consumo racional de los recursos teniendo como eje principal el bienestar de las personas"

Además, Adolfo Utor, ha destacado que "muchas empresas han demostrado que es posible compatibilizar economía y salud, y han sido capaces de contener la propagación del virus manteniendo su actividad económica al 100%. Economía y salud no solo son términos compatibles, son indisolubles. Las empresas son el motor del progreso y bienestar de las sociedades libres, sin economía no hay progreso ni libertad. En esta crisis económica las empresas debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde, innovar, invertir, generar bienestar para nuestra comunidad. Sin empresas líderes no es posible levantar la economía y devolver a nuestra Comunidad a la senda del progreso económico y del empleo" y que "nuestro modelo de libre mercado, libre competencia, y libre comercio, basado en los valores de la civilización occidental y de la Ilustración, otorga a las empresas el rol esencial de generar desarrollo y riqueza. Ahora más que nunca es necesario el liderazgo social de las empresas".