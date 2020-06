CaixaBank pone en marcha los primeros cajeros con reconocimiento facial en Alicante

CaixaBank pone en marcha en la oficina Store Alicante Plaza de la Montañeta los primeros cajeros automáticos con tecnología de reconocimiento facial de la provincia de Alicante.

"El sistema, totalmente pionero a nivel mundial, permite realizar reintegros simplemente reconociendo al usuario a través de la imagen captada por la cámara del terminal y sin tener que introducir manualmente su PIN", subraya la entidad en un comunicado.

.

Con la implantación de esta tecnología, la entidad presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar avanza tanto en experiencia de usuario como en seguridad en las operaciones. El reconocimiento facial agiliza el proceso de identificación del cliente y le facilita realizar reintegros sin memorizar múltiples contraseñas.

Además, en el contexto de la Covid-19, el sistema ofrece la ventaja añadida de poder extraer efectivo de los cajeros sin necesidad de tocar el teclado del terminal.

"CaixaBank trabaja con un modelo de innovación en el que la tecnología está al servicio de la experiencia del cliente. Que un servicio resulte atractivo y conveniente para las personas es el centro de la estrategia, y la aplicación del reconocimiento facial en cajeros resulta un claro ejemplo de ello, dado que permite realizar reintegros de forma más sencilla, ágil y cómoda, además de que se refuerzan las garantías de seguridad", afirma Jordi Nicolau, director ejecutivo de Banca de Particulares de CaixaBank.

Para Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana, "es una apuesta de la entidad por Alicante implantar en la ciudad una tecnología absolutamente pionera, pero creemos que una de las grandes fortalezas de CaixaBank es precisamente que sus clientes se pueden beneficiar de servicios y productos que están considerados entre los mejores de su clase a nivel mundial. Seguiremos trabajando por expandir el reconocimiento facial en cajeros seleccionados del territorio a lo largo de este año 2020 y hacer posible que un mayor número de clientes se familiarice con el uso de la tecnología biométrica".



Contactar con el gestor



Los clientes de CaixaBank que quieran utilizar el reconocimiento facial en cajeros deberán contactar con su gestor para realizar el proceso de alta. No es necesario que sean clientes de la oficina Store Alicante Plaza de la Montañeta: pueden tener como oficina de referencia cualquier otro centro.

En la Comunidad Valenciana los cajeros de reconocimiento facial están también operativos en la oficina All In One y en el edificio sede de CaixaBank de València, así como en la oficina Store Porta del Sol de Castellón.



Tecnología innovadora para mejorar la experiencia del cliente



CaixaBank ha sido el primer banco del mundo en crear cajeros en los que la tecnología biométrica está integrada con eficacia y seguridad tal que el reconocimiento facial es suficiente para identificar al cliente al realizar un reintegro y, por tanto, no se solicita un número PIN adicionalmente, según explica la entidad.

El cajero dispone del hardware y el software necesario para validar hasta 16.000 puntos de la imagen del rostro del usuario, lo que garantiza una identificación totalmente segura.

El reconocimiento facial agiliza el proceso de identificación del cliente y le facilita realizar reintegros sin memorizar múltiples contraseñas. Además, en el contexto de la Covid-19, el sistema ofrece la ventaja añadida de poder extraer efectivo de los cajeros reduciendo al mínimo el contacto con la superficie del terminal, dado que el cliente no necesita usar el teclado. La única vez que tiene que tocar el dispositivo es al seleccionar la cantidad de efectivo que quiere retirar, y esto puede hacerlo con un único toque sobre la pantalla del cajero.

El sistema ha recibido el premio The Banker al proyecto tecnológico del año en la categoría "Canales de prestación de servicio" ("Delivery channels") de los The Banker Tech Project Awards 2019, que reconocen los mejores proyectos desarrollados por entidades financieras por su innovación y su contribución a la transformación tecnológica del sector.



40 cajeros con la nueva tecnología



Actualmente, CaixaBank cuenta con alrededor de 40 cajeros con tecnología de reconocimiento facial, principalmente en las oficinas Store, de nuevo modelo, ubicadas en grandes ciudades. La entidad financiera quiere llevar esta tecnología a puntos seleccionados del territorio nacional con el objetivo de ir avanzando, de forma paulatina, en la aplicación de la biometría a la mejora de la experiencia de cliente. El objetivo es cerrar el año 2020 con un centenar de cajeros con reconocimiento facial instalados en toda España, lo que la convertirá en una de las mayores redes de cajeros del mundo con la aplicación comercial de esta tecnología biométrica.