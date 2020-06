CaixaBank, elegida Mejor entidad de Banca Privada en Europa por su cultura y visión digital por la revista PWM

CaixaBank, presidida por Jordi Gual y cuyo consejero delegado es Gonzalo Gortázar, ha sido elegida "Mejor entidad de Banca Privada en Europa por su cultura y visión digital 2020" (Best Private Bank in Europe for its digital culture and vision)" por Professional Wealth Management (PWM), la revista especializada en Banca Privada y gestión de patrimonios del Grupo Financial Times.

Los Wealth Tech Awards de PWM, que celebran este año su tercera edición, premian a las entidades de banca privada que destacan por la excelencia en su estrategia de transformación digital y por su continua innovación. El jurado, formado por profesionales especializados en el sector, ha analizado los productos y servicios de entidades de banca privada de todo el mundo para destacar aquellas innovaciones que más están contribuyendo a impulsar el cambio en el sector, a través de 13 categorías diferentes, según explican fuentes de la entidad.

En esta edición, CaixaBank ha destacado en dos categorías. En el primer caso, con el premio "Mejor entidad de Banca Privada en Europa por su cultura y visión digital 2020". La revista ha reconocido la estrategia digital de la entidad, resultado de su esfuerzo continuado en los últimos años por la innovación y el servicio al cliente, y que ha tenido como resultado un modelo omnicanal que combina la atención y asesoramiento personal con la puesta a disposición de los clientes de toda la operativa de forma online así como canales de comunicación digitales seguros con sus gestores, informan las mismas fuentes de la entidad.

En el segundo caso, en la categoría de "Análisis de Big Data e Inteligencia artificial", CaixaBank ha quedado en segunda posición en el ránking mundial.

Para Víctor Allende, director ejecutivo de CaixaBank Banca Privada, este premio es un nuevo reconocimiento al modelo de negocio de CaixaBank Banca Privada: "Nuestro modelo de atención omnicanal denominado "Human Technology" aúna la experiencia y know-how de más de 600 gestores altamente especializados repartidos en 56 centros exclusivos, que trabajan de manera conjunta con la red principal de CaixaBank, la mayor red de oficinas de toda España, y con las ventajas que brindan las nuevas tecnologías para ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier circunstancia. En este sentido, nuestro robo-advisor ha demostrado ser una de las propuestas de valor más resistentes del mercado en los últimos meses".

PWM ha premiado también al negocio de banca privada de la portuguesa BPI, del Grupo CaixaBank, como la "Mejor Entidad de Banca Privada en Europa por su tecnología de gestión de carteras". Professional Wealth Management (PWM) es una publicación británica del Grupo Financial Times con sede en Londres, fundada en 2001 y especializada en el análisis de estrategias de crecimiento de la banca privada internacional europea y de los centros financieros en los que operan.

Un modelo omnicanal para ofrecer la mejor experiencia de cliente en cualquier circunstancia La cultura y visión digital de CaixaBank Banca Privada destacados por PWM han permitido a la entidad seguir operando con normalidad durante todo el periodo del estado de alarma en España.

Gracias a herramientas como el Muro y a soluciones integrales de movilidad, la entidad ha podido reforzar la comunicación con sus clientes dotando a los gestores de Banca Privada de plena capacidad de asesoramiento y operatividad desde cualquier lugar.

Además, la entidad ha impulsado las funcionalidades de sus canales digitales, con servicios 100% online como su robo-advisor Smart Money; su plataforma Ocean de gestión de fondos, a la que se le ha dado un nuevo impulso abriéndola a todos los clientes; la operativa Ready to Buy, que permite firmar operaciones a distancia; o el servicio CaixaBankNow, con el que los clientes de la entidad pueden realizar la práctica totalidad de la operativa bancaria de manera fácil, rápida y cómoda, sin necesidad de desplazarse, explican en el banco.

Durante las últimas semanas, la entidad ha seguido lanzando nuevas propuestas y servicios, como las carteras Smart Allocation, una nueva solución de gestión discrecional que ofrece una gestión dinámica con mayor control de la volatilidad, a través de un modelo cuantitativo que identifica distintos escenarios de mercado para ajustar el nivel de riesgo de la cartera modificando su peso en renta variable dentro de cada perfil.

El negocio de Banca Privada de CaixaBank cuenta con 73.385 millones de euros en activos bajo gestión y cerca de 65.000 clientes a cierre de 2019.