El ex consejero delegado de Wirecard, en libertad bajo fianza tras ser arrestado

Markus Braun, exconsejero delegado de la compañía alemana de servicios de pagos electrónicos Wirecard, ha sido puesto en libertad tras el pago de una fianza de 5 millones de euros (unos 5,66 millones de dólares) y la obligación de presentarse ante la Policía semanalmente.

La Fiscalía de Múnich, que le acusa de haber inflado el volumen de negocios y el balance con ingresos simulados y de manipulación de mercado, según informó este martes de que Braun, de origen austríaco, fue detenido la pasada noche en Múnich (sur de Alemania) y ha pasado una noche en la cárcel.

Braun, que había viajado voluntariamente desde Viena a Múnich porque sabía que la Fiscalía había ordenado su detención, ha garantizado en las primeras declaraciones su colaboración con la justicia.

Wirecard dijo este lunes que es muy probable que no existan los 1.900 millones de euros (unos 2.152 millones de dólares) que faltan en dos cuentas fiduciarias.

Pese a la detención, las acciones de Wirecard se dispararon este martes un 20,1%, hasta 17,39 euros, en las primeras horas de la sesión de tarde.

Braun dimitió el viernes después de que la auditora Ernst & Young (EY) se negara a firmar el balance de 2019 por las dudas sobre la existencia de haberes bancarios en cuentas fiduciarias en Asia por valor de 1.900 millones de euros, sobre los que no había comprobaciones suficientes.

El director Financiero en el sureste asiático y un fiduciario eran los que supuestamente gestionaban los negocios que no existían.

Wirecard ha cesado a su director de operaciones al contado, Jan Marsalek, que también era responsable para las operaciones en el sureste asiático.

La Fiscalía considera que también hubo cómplices en la central en Múnich que conocían el engaño.

Wirecard había dicho que el dinero se encontraba en dos cuentas en dos bancos filipinos, el Banken BDO Unibank y el Bank of the Philippine Islands, que dijeron que no atesoraban esas cuentas y que la compañía alemana no era su cliente.

Además, los documentos que mostraban la existencia de esas cuentas de depósito estaban manipulados con firmas falsas de directivos.

Wirecard, que parecía ser una tecnológica de gran éxito y llegó a sustituir al Commerzbank en el selectivo de Fráncfort en septiembre de 2018, fue acusada de irregularidades contables en Asia y de blanqueo de dinero a comienzos de 2019 por el diario británico 'Financial Times'.

El gestor de patrimonios DWS, del Deutsche Bank, ha reducido en los últimos meses constantemente su posición fiduciaria en Wirecard y estudia acciones legales contra la compañía.

Union Investment también era uno de los mayores accionistas de Wirecard, ha vendido la mayoría de sus acciones y también considera emprender acciones legales.