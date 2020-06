¿Cómo influyen los ERTE en las vacaciones de los trabajadores?

Un total de 415.635 trabajadores está afectado por los 65.564 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados en la Comunidad Valenciana desde el inicio de la crisis provocada por el coronavirus hasta el 14 de junio. Ante esta situación y con el verano a la vuelta de la esquina, son muchos los que se hacen preguntas relacionadas con las vacaciones.

¿Tengo derecho a vacaciones si estoy de ERTE? ¿Puede imponerme la empresa las fechas de descanso por el Covid-19? A continuación, tratamos de dar respuestas a las preguntas más comunes de los trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo.

Derecho a vacaciones

El trabajador no genera derecho a vacaciones si está afectado por un ERTE de suspensión del contrato total. Esto implica que el periodo de descanso se verá reducido en función de los días de suspensión.

Sin embargo, si el ERTE es parcial y consiste en una reducción de la jornada laboral, la situación es diferente. Tal y como explica el bufete Sánchez Butrón, en el consultorio jurídico online disponible en INFORMACIÓN, "si se aplica un ERTE de reducción de jornada, la empresa puede decidir reducir proporcionalmente el derecho de generación y posterior disfrute de las vacaciones". "Mensualmente se genera el derecho a 2,5 días de vacaciones, pero durante el periodo de ERTE con reducción de jornada, las vacaciones generadas pueden ser proporcionales a la jornada trabajada siempre que así lo decida la empresa", explican. Por tanto, si la jornada es del 50%, las vacaciones generadas en ese mes serán de 1,25 días disfrutados a jornada completa.

Imposición de vacaciones

Las vacaciones debe acordarse de mutuo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora, por que el empresario no las puede imponer. "Estos periodos de descanso deben ser pactados y no puede haber una imposición unilateral", señalan desde el bufete Sánchez Butrón. No obstante, indican que "si el trabajador sí las aceptó, tiene que ser coherente con dicha aceptación".

No obstante, en algunos contratos se especifica que la empresa decide una parte de las vacaciones del empleado, pero es necesario que las notifique, al menos, dos meses antes.

Consultorio legal: ¿Tienes dudas sobre los ERTE?

El bufete Sánchez Butrón ha respondido durante toda la crisis sanitaria a las preguntas de autonómos, pymes y particulares sobre cuestiones legales relacionadas con la emergencia sanitaria en la web de INFORMACION. Si quieres consultar tus dudas relacionadas con los ERTE, envía un correo a informacion.web@epi.es y verás la consulta publicada en este enlace.