El Sabadell aprovecha la pandemia para acelerar el cierre de oficinas

El Banco Sabadell va acelerar el cierre de oficinas que tenía previsto para este ejercicio aprovechando que mantiene una parte de su red clausurada como consecuencia de la crisis del covid-19. De esta forma, algunas de las sucursales que bajaron la persiana como consecuencia de la pandemia, ya no volverán a abrir, según han confirmado este jueves fuentes de la entidad con domicilio en Alicante que, no obstante, no han facilitado la cifra de delegaciones que ya no volverán a operar.

Eso sí, para el conjunto de todo el año se mantiene el objetivo de suprimir unas 200 oficinas, aproximadamente el 12% del total de 1.847 que mantenía operativas en el primer trimestre del año.

Ya el pasado mes de octubre, el consejero delegado del banco, Jaume Guardiola, anunció que la entidad tenía previsto cerrar alrededor de 200 oficinas en España este año. Posteriormente, en abril, el directivo puso de manifiesto durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2020 que una de las lecciones aprendidas con la crisis del Covid-19 era el buen funcionamiento del teletrabajo, que serviría para impulsar la eficiencia en la red y acelerar el plan de cierre de oficinas.

Desde el banco han explicado que el ajuste no afectará a la plantilla, que será redistribuida. Además, se buscará la internalización de tareas que hasta ahora se hacían a través de terceros, como puede ser la de los "call centers".