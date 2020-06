Consultorio jurídico online: ¿Tienes dudas sobre los ERTE?

Buenas tardes. ¿Me podrían informar sobre este asunto? Yo he estado de baja por enfermedad común desde antes de comenzar el estado de alarma y el Erte que comenzó mi empresa. Me dieron el alta y me reincorporé a trabajar ya que la empresa había salido ya del Erte. La empresa se escuda para quitarme días de vacaciones en que los establecimientos de la misma durante lo que ha durado el Erte han estado cerrados al público y por lo tanto a mí tampoco me corresponden las vacaciones proporcionales a ese periodo. ¿Me pueden indicar si me afecta de algún modo a mis vacaciones esta situación? Muchas gracias de antemano

Es un tema complejo, pero le indicamos. En primer lugar, debemos de tener en cuenta la diferencia entre ERTE y BAJA LABORAL. Cuando un trabajador se encuentra en ERTE su contrato se encuentra suspendido a todos los efectos, por lo que no se le computara dicho periodo para las vacaciones. Cobrando la prestación del 70% por parte del SEPE. En cambio cuando un trabajador se encuentra de baja laboral, su contrato continua con todos sus efectos, por lo que dicho periodo de baja si se computa a efectos de días de vacaciones. Asimismo, un trabajador que se encuentre de BAJA LABORAL no puede ser incluido en el ERTE, por lo que su contrato no se encuentra suspendido. Únicamente se podrá incluir en el ERTE si el trabajador es dado de alta en la baja laboral estando vigente el ERTE. Por lo anterior, no le pueden reducir sus vacaciones en base al ERTE en el que usted no ha estado incluida al estar de baja laboral.

-Buenas noches. Espero que me puedan ayudar y aconsejarme a la hora de reclamar mi prestación. Trabajo 4 horas en una empresa q no se ve afectada por el erte y otras 4 horas en otra empresa q me practican un erte. Ala hora de cobrar la prestación q todavía desde el mes de marzo no ha pasado, pero si veo la liquidación. Me liquidan el 70 por ciento de la base reguladora y me la vuelven a dividir por dos,por cotizar en otra empresa. No lo veo ni justo ni razonable ya que la nomina de la empresa q se encuentra en erte ya es una nomina a tiempo parcial y no veo lógico que las personas puedan perder beneficios con relación a las q trabajan a jornada completa en una misma empresa. No deberían de tener en cuenta las bases de las dos empresas. Muchas gracias

La norma indica que le abonarán el 70% de la base reguladora en caso de ERTE. Como el ERTE es de una sola empresa, solo se aplica a lo percibido de la misma.

Buenos días, ante todo gracias por vuestro interés y respuestas. Mi situación y pregunta es la siguiente: mi empresa está en un erte desde 17 de marzo el cual está aprobado por lo que me ha confirmado mi empresa pero lo que es el sepe no ha tramitado mi prestación, he preguntado a mi empresa en varias ocasiones y me han confirmado que los datos y trámites enviados al SEPE son correctos, llamo al SEPE y me dicen que ha día de hoy no sale mi prestación en el programa de ellos. Entonces claro, me veo en medio de mi empresa y el sepe. ¿Me recomienda reclamar al SEPE o seguir esperando? ¿O que procedimiento puedo seguir? Gracias nuevamente.

El SEPE asume los retrasos, que en algunos casos llegan hasta los dos meses, por lo que debe seguir esperando. Lo que puede hacer es consultar el estado de su prestación a través de la página del SEPE.

Buenas tardes, me gustaría haceros una consulta, mi empresa nos hizo un Erte por causa de fuerza mayor, a día de hoy seguimos en erte y no sabemos cuando nos piensa incorporar, tengo entendido que nos pueden tener hasta el 30-6-20, resulta que me ha salido un nuevo trabajo, debo de preavisar a mi empresa de mi baja voluntaria con 15 días de antelación, la empresa nueva quiere mi incorporación inmediata, por lo tanto, mi consulta es la siguiente, ¿puedo preavisar a mi empresa de mi baja voluntaria estando en erte con los 15 días de antelación? ¿o me tendría que esperar a que me sacaran del erte para comunicarlo? Cómo tendría que hacerlo para que sea lo más beneficioso para mí y no me perjudicara, no quiero que me quiten días de salario por falta de preaviso. Muchas gracias. Un saludo.

Si tiene suspendido el contrato por un expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), puede realizar otra actividad laboral, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia. La suspensión de la relación laboral le supone a usted y a la empresa la liberación de las obligaciones respectivas de trabajar y remunerar el trabajo.

No obstante, deberá comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal las colocaciones que tenga mientras percibe la prestación por desempleo, con el fin de suspender dicha prestación.

En el caso de que su colocación sea a tiempo parcial, podrá solicitar la compatibilización de la prestación, restándose de dicha prestación la parte proporcional al tiempo que trabaje.

Una vez finalizado el ERTE, cuando la empresa te realice la comunicación de reincorporación, la negativa del trabajador en ERTE a reincorporarse a su puesto, podría entenderse como causa de despido disciplinario, implicando que puedas acceder a prestación por desempleo, no sucediendo lo mismo, en caso de solicitar una baja voluntaria.

Buenas tardes. Soy administración en un taller de reparación de vehículos. El pasado 20 de marzo mi empresa declaró un ERTE a toda la plantilla. En ese momento yo estaba de vacaciones del 16 al 22 de marzo. Cuando henos recibido la notificación del SEPE el ERTE está en vigor desde el día 16. ¿Esos 7 días me cuentan como vacaciones?

Cuando una persona está de ERTE su contrato se entiende suspendido a todos los efectos, por lo que no es compatible con vacaciones. En la situación que nos consultan, los 7 días comprendidos entre el 16 de marzo y el 22 de marzo no se entienden como vacaciones, por lo que podrá disfrutar de las mismas una vez se suspenda el ERTE.

Buenas. En nuestra empresa tenemos un ERTE por fuerza mayor. Hay un grupo de trabajadores en reducción de jornada y otro grupo en suspensión. La empresa quiere hacer que los trabajadores disfruten de las vacaciones que ya tienen programadas. Por lo tanto nos comunican que quieren sacar del ERTE a los trabajadores para que disfruten sus vacaciones (pasan a ser trabajadores activos) y luego volver a incluirlos en el mismo ERTE. ¿Esta maniobra se puede hacer para los trabajadores que están incluidos en el ERTE? ¿Tanto a los que están en reducción de jornada, como a los que están en suspensión? Gracias.

En primer lugar debemos tener en cuenta que la empresa puede dar de alta al trabajador para reincorporarse a su actividad como consecuencia de una mayor demanda de clientes. En ningún caso se puede dar de alta a un trabajador, por decisión unilateral, para que disfrute de sus vacaciones aunque estén programadas, ya que su contrato de encuentra suspendido.

-Mi pregunta es la siguiente, en qué orden deben reincorporarse los trabajadores tras un Erte, me he dado cuenta de que han incorporado trabajadores con apenas 4 meses de antigüedad cuando hay otros fijos también con más de un año de antigüedad

La antigüedad no es un criterio en la reincorporación, sino las necesidades concretas de la empresa.