Alicante se acerca a los 130.000 despidos temporales desde el inicio de la pandemia

Los despidos temporales a causa de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han presentado más de 25.600 empresas alicantinas por el impacto del covid-19 rozan los 130.000. Una importante cifra de personas que se han quedado sin trabajo mientras dure la regulación de empleo de las compañías en las que están ocupadas.

La inmensa mayoría de los procedimientos son por fuerza mayor, vinculados directamente a los cierres obligados de negocios que supuso el decreto del estado de alarma y su duración está vinculada a la vigencia de esta situación. No obstante, los empresarios ya han pedido y prórroga y flexibilización de los ERTE debido a que, pese a la reapertura de algunos negocios, esta ha sido con restricciones, lo que supone que los ingresos no son los mismos a los antes de la crisis del coronavirus y no podrían asumir, por ejemplo, las nóminas de los empleados que "rescatasen" del ERTE, según han coincidido algunas patronales sectoriales.

De ahí, aunque haya habido negocios que están sacando a algunos expedientes del expedientes, el balance de la presentación de los mismos va en aumento. Por una parte, debido a que empresas o industrias que no habían recurrido a esta nueva figura por fuerza mayor, ahora sí acudan a ella porque la reactivación de sus negocios no funcionan aún al 100% en las primeras fases de las desescalada, además de que, en el caso de la industria exportadora, se necesita que, también, se reabran las fronteras internacionales.

Por otra parte, los balances que diariamente ofrece la Conselleria de Economía Sostenible, dirigida por Rafa Client, cuantifica el acumulado de expedientes y afectados desde que se inició esta estadística, coincidiendo con la entrada en vigor del estado de alarma. Es decir, que si alguna empresa ya ha anulado su expediente su baja no queda reflejada en esta tabla.



Por otra parte, Alicante registró en el último día 18 nuevos ERTE y 69 trabajadores afectados más, por procedimientos presentados desde los sectores de la construcción, la industria y, sobre todo, de los servicios, que es la actividad que acapara el 78% de los expedientes.

En el caso de la Comunidad Valenciana, el número de ERTE se eleva a 65.218 y el de trabajadores afectados, 411.216. Según la Conselleria que dirige Climent, ya se han resuelto casi el 90% de los expedientes presentados.