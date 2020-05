Alicante registra 10 ERTE y 18 afectados en 24 horas

La industria, la construcción, el comercio o la hostelería vuelven a estar en activo, aunque con restricciones por el estado de alarma para frenar la expansión del covid-19. Sin embargo, las estadísticas de la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) continúan en aumento, aunque a un ritmo más lento que al inicio de la pandemia. De hecho, las cifras de ayer de la Conselleria de Economía Sostenible, que dirige Rafa Climent, reflejan que en las últimas 24 horas sólo se presentaron 10 expedientes que afectaron a 18 trabajadores, lo que eleva el total a 25,679 ERTE y 129.900 despidos temporales.

Los nuevos profesionales afectados se han registrado en la construcción (+3), en la industria (+5) y en los servicios (+10), que es la actividad que desde que se creó la figura del ERTE por fueza mayor derivado de la crisis del coronavirus acapara más expedientes y afectados. Concretamente, 22.052 y 101.512, respectivamente.

Estas cifras globales, no obstante pueden ser ahora más bajas en lo que se refiere a trabajadores incluidos en un expediente, ya que algunas empresas han sacado del procedimiento a algunos empleados al reiniciar la actividad, aunque no a todos los afectados. Sin embargo, las personas que ya no están afectads por ERTE es un registro que, de momento, no ofrecen las estadísticas oficiles de Conselleria.

Según ya ha publicado este periódico, no todas las empresas que han vuelto a subir la persiana han suspendido el ERTE o han sacado a todos sus empleados del mismo, dado que al reabrir no han encontrado una coyuntura favorable para mejorar los ingresos con los que poder mantener a la plantilla que tenían antes de la pandemia. De hecho, muchos esperan a ver cómo va evolucionando la desescalada y cómo reacciona la demanda.

Por otra parte, en el ámbito de la Comunidad Valenciana ya se han presentado un total de 65.166 expedientes que afectan a 410.167 trabajadores. La Conselleria de Economía informa que ya se ha resuelto más del 89% de los ERTE solicitados.