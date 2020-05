Las ofertas de empleo en la provincia se desploman un 76% durante la cuarentena

Que el confinamiento iba a barrer con el empleo era un hecho, pero los datos exponen cuáles son los puestos de trabajo más resilientes en una situación excepcional como la pandemia de la covid-19. Infojobs, el principal portal de búsqueda de trabajo del país, con una cobertura "superior al 60% de las ofertas que publican las empresas", según su directora de comunicación, Mónica Pérez, facilita datos del mercado de trabajo de la provincia relativos a las últimas dos semanas de confinamiento y las dos siguientes de desescalada, comprendidas entre el 20 de abril y el 17 de mayo. En la primera quincena registra un desplome del 76% de las ofertas en comparación con el mismo periodo de 2019. Son seis puntos más que la media española y dos más que la autonómica.

Pérez explica esta mayor exposición al impacto laboral de la pandemia con "la mayor incidencia del turismo en Alicante", el sector más afectado por el cierre. De hecho, durante el mes de abril han desaparecido el 99% de las ofertas de trabajo en turismo y restauración que hubo dentro del territorio provincial hace justo un año. En la Comunidad la caída es idéntica, según los datos del portal de empleo.

Aunque el estudio no aporta números sino porcentajes, Péres matiza que se contabilizan "entre 1.000 y 2.000 ofertas de empleo" a cierre de cada semana en Alicante en 2019, por lo que en este análisis "hablamos de unos pocos cientos en la cuarentena y cerca de 1.000" en la desescalada.

Entre el 20 de abril y el 3 de mayo, cuando la atención todavía estaba puesta en los contagios y el plan de desescalada pasaba de los técnicos a los políticos, el sanitario fue el único sector que buscaba más refuerzo que en ese mismo periodo de 2019. Hubo un 12% más de vacantes en la provincia. "Es un incremento muy por debajo del resto del país, pero es una demanda que depende del impacto de la pandemia. Además, nosotros no recogemos la oferta de empleo del sector público", aclara la portavoz de Infojobs.

Las escasas ofertas publicadas esa quincena demandaron, en este orden, profesionales de las ventas y comerciales, oficios como electricistas o fontaneros, personal para el sector logístico y, por último, sanitarios. Los comerciales son el perfil profesional que tradicionalmente registra el mayor volumen de vacantes en Alicante y España, según el análisis de Infojobs.



La desescalada da trabajo

La inmensa mayoría del país entró en fase 0 el lunes 4 de mayo, con la esperanza de avanzar rápidamente hacia las etapas siguientes. El permiso de reapertura de comercios y posteriormente de la hostelería, pese a las restricciones, vino acompañado de un rebote en las vacantes publicadas en Infojobs. Desde ese día y hasta el 17 de mayo, fecha en la que toda la provincia estaba ya en fase 1, aumentaron las ofertas de trabajo un 46% respecto a la semana de cuarentena. Es una de las zonas del país con mayor rebote por reinicio de actividad.

Los puestos demandados no varían mucho respecto al cierre. En la reapertura, las empresas siguen necesitando especialmente trabajadores para ventas y comerciales, oficios relacionados con la construcción y el mantenimiento y sanitarios. La portavoz indica que dentro de los oficios se encuentra la categoría de vigilante de seguridad, especialidad "muy solicitada durante esta pandemia". Los analistas indican no obstante que la categoría "venta al detalle", con caídas similares a las de la hostelería en las semanas previas, registra un "notable aumento" a partir del 11 de mayo, días de la transición hacia la fase 1 en los distritos de Elche y Alicante.

Como ocurre en el resto del país, y aunque en la provincia no es la categoría más demandada, la directora de comunicación del portal destaca la escasa repercusión de la alarma en el sector de la informática y las telecomunicaciones. "Las ofertas de empleo tienen muy poca variación durante la alarma respecto al año pasado", incide. Cuando el empleo coge una neumonía, las TICs sólo se constipan.

Pérez señala que no disponen de información sobre el tipo de contrato, pero considera que las circunstancias conducen a las empresas hacia contratos "con duración determinada". También destaca que, a pesar de que hay cuatro millones de españoles afectados por ERTE y que el futuro del empleo es incierto, "no ha habido incremento de las inscripciones" de usuarios en su portal para buscar trabajo. "Hay mucha gente que considera que no es buen momento para moverse por la incertidumbre", aclara Pérez.