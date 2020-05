El Gobierno aprueba un nuevo tramo de avales del ICO por 20.000 millones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) que aprobó el Gobierno para garantizar la liquidez de empresas y autónomos. La activación del nuevo tramo ya fue anunciada en rueda de prensa telemática por Pedro Sánchez desde La Moncloa el pasado sábado. Sánchez destacó que más del 90% de las líneas de avales anteriores que han sido aprobadas se han dirigido a pymes y autónomos. Al menos el 50% del nuevo tramo irá destinado también a estos dos colectivos.

Esta nueva línea de avales, por importe de 20.000 millones, es la cuarta que aprueba el Gobierno, con lo que el importe conjunto se eleva a 84.500 millones sobre el total de 100.000 millones que asumió el Ejecutivo. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha destacado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, que los números de las medidas emprendidas "reflejan de forma nítida que el Gobierno prioriza a pymes y autónomos en las medidas económicas que pone en marcha". En este sentido ha recordado que se han reservado 60. 000 millones de euros para esos colectivos de los 84.000 millones que se han liberado hasta ahora.

Según, las últimas cifras de cumplimiento aportadas por Montero, los avales del ICO cuentan hasta este momento con 394.543 operaciones, el 98% realizadas con pymes y autónomos, que ha movilizado avales por valor de 39.631 millones de euros, que ha permitido inyectar 50.922 millones al tejido productivo, ha resumido la portavoz.



Medida trascendente

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, defendió ayer en su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso, que se trata de una de las medidas más importantes que se han puesto en marcha para mitigar los efectos económicos de la pandemia y que todos los países desarrollado han utilizado este tipo de garantías. Ese mecanismo, en su opinión, contribuye a que "un 'shock' temporal no acabe generando efectos permanentes", de manera que los problemas de liquidez de las empresas no se conviertan en problemas de solvencia. Defendió, asimismo, el papel de supervisor para que los bancos no se comporte de manera imprudente.

Hernández de Cos explicó que la cifra de los 100.000 millones, que ya se está cerca de alcanzar, corresponde a una calibración del Banco de España de la calibración las necesidades de liquidez de las empresas previstas para dos trimestres.

El gobernador recordó el lunes que el volumen de garantías concedidas en España representan 2,2 puntos de PIB. En el caso alemán don el 1% y en Italia representan el 1,4%. "Y eso tiene que ver con el papel del sector bancario". Reconoció, no obstante, que la ejecución de un plan con tantas empresas es muy complicado y aun así la capacidad de movilizar este dinero está siendo muy ágil.

El presidente del Gobierno fue algo más duro con los bancos el pasado sábado al pedir al sector financiero que sea "suficiente dinámico y ágil" para que los avales lleguen fundamentalmente a pymes y autónomos "que son los que más lo necesitan", dijo.