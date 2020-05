«Los ciudadanos necesitan ver que con precaución se empieza a volver a la normalidad»

Todo hacía prever que Alicante iba a entrar en la Fase 1 de la desescalada el 11 de mayo. ¿Os ha afectado este retraso?

El Hotel Bonalba Alicante no pensaba abrir sus puertas, por lo que no nos afectó el cambio de última hora. Nosotros pensamos que no es un problema de fases de desescaladas y otras cosas de este estilo: es un problema de que no habrá turistas suficientes.

¿Cómo se está adaptando Hotel Bonalba a la hora de abrir habitaciones y ofrecer camas?

Desde HOSBEC se nos informó de que todos los sellos Covid free y parecidos que salieron hace un par de semanas carecían de la homologación estatal. Hace unos días, HOSBEC nos informó que el ICTE sacó el protocolo más avanzado en estos momentos y será el que implementaremos cuando vayamos a abrir el hotel.

¿Han contemplado abrir sólo durante temporadas concretas del año?

Nosotros somos cuatro hoteles dentro de un mismo hotel. Empezamos el año con clientes de empresas, escapadas románticas y golf. En Semana Santa nos transformamos en hotel vacacional al ser un Resort con mucha animación, todo incluido, transfer a la playa,... En septiembre vuelven los golfistas, los enamorados y el cliente de empresa. Y durante todo el año tenemos mucho cliente deportivo, de eventos sociales y convenciones en nuestro auditorio. Resumiendo: nos dirigimos a un público multisegmento y multinacionalidad.

¿Qué mensaje trasladaría a aquellas personas que tienen dudas a la hora de viajar?

Creo que toca ser muy responsable y proteger nuestra industria. Todos queremos volver a la situación normal y tener los hoteles en marcha, generando empleo y proporcionando bienestar a nuestros queridos turistas. Pero estamos hablando de cosas muy serias y se necesita seguridad. En nuestro caso, el cliente vacacional viene a disfrutar y convivir. En todo caso le diría a ese turista «gracias por querer venir» y cuando podamos darle la experiencia que sin duda se merece estaremos con la alfombra roja esperándole en la puerta.

El turismo internacional parece que va a tardar más en recuperarse. ¿Están cambiando su política de comercialización?

Estamos conmovidos con todos los mensajes de apoyo de tantos turistas nacionales, insistiendo en consumir y apoyar la hostelería y hotelería nacional. Les devolveremos ese apoyo con más profesionalidad y cariño si cabe, pero el turismo es transversal y global. Necesitamos el turista nacional y el internacional. Obviamente y debido a la situación hemos enfriado nuestras campañas internacionales.

Hay regiones como Baleares y Canarias que han planteado soluciones para captar turismo internacional como la de abrir un corredor sanitario con Alemania y Austria. ¿Se plantea algo similar en la Comunitat Valenciana?

Personalmente soy de los que piensan que en situaciones tan graves como esta deberíamos trabajar desde el paraguas de la marca España y salir de esto juntos, protegiendo la industria del turismo de la marca España. Cuando volvamos a estar preparados, que el ingenio y el marketing de cada destino que haga el resto.

El golf puede ofrecer más garantías de seguridad en cuanto a distancias que otros deportes. ¿Cree que un hotel como el suyo se puede beneficiar de tener instalaciones de golf?

El golf es un deporte que no implica ningún contacto. Pero vuelvo a lo anterior. Hay que solucionar el problema para que haya turismo para todos, ya que los golfistas viene en aviones que hay que llenar para que sean rentables para las aerolíneas y en esos aviones debe haber golfistas y muchos otros turistas que vienen a España por la cantidad de atractivos que tenemos afortunadamente.

¿Qué perspectivas en cuanto a número de reservas y clientes tienen para esta temporada?

Soy un poco pesimista para los próximos dos o tres meses. En el mes que estamos teníamos previsto una ocupación muy buena. Teníamos reservado para 96 comuniones y otros eventos sociales. Es una situación muy complicada para todos.

¿Cuál es la situación de los trabajadores ahora mismo?

Todos están en el Erte. Tenemos la suerte de que son profesionales muy buenos y magníficas personas. Cada uno tiene una situación personal diferente y están viviendo esta difícil situación lo mejor que pueden. Tenemos un chat donde están todos, nos felicitamos los cumpleaños, nos gastamos bromas y cometamos las novedades.

La pandemia del covid-19 ha afectado a la liquidez y evolución de Sercotel Hotel Bonalba Alicante, que desde el año 2013 había logrado incrementar más de un 70% su facturación, refinanciar su deuda y abandonar el concurso de acreedores. ¿Qué previsiones económicas tiene para el futuro?

Imagino que habrá muy pocas empresas que hayan pasado el proceso que estamos viviendo nosotros. Con mucho esfuerzo conseguimos salir del concurso de acreedores, teníamos unas previsiones excelentes para este año por la tendencia que llevamos de crecimiento pero llegó el covid-19 y ahora toca cambiarlo todo para que no cambie nada de lo que teníamos antes.

A la administración, ¿qué medidas de apoyo reclaman?

A la administración, a la oposición y a todos los agentes sociales les pido rigor y profesionalidad.

En esta situación y en su caso concreto, ¿está siendo complicado obtener financiación de las entidades financieras?

Todos los hoteles tienen su listado de mejores clientes a los que anualmente les estamos muy agradecidos por su aportación y confianza. Nosotros en ese listado tenemos a BBVA, no porque sea cliente sino porque es algo más. Desde que empezamos la relación con ellos allá por 2011 siempre fue parte de la solución y no del problema. Y eso en aquellos años cuando la situación era muy adversa. Un buen día BBVA nos pidió una reunión en el hotel que no podré olvidar nunca: nos transmitieron que creían en nuestro proyecto y en nosotros como profesionales. Nos propusieron ayudarnos a salir del concurso de acreedores. Y así fue. Pasamos muchos filtros, comprobaron absolutamente todo y nos financiaron para salir del temido concurso de acreedores. En la situación actual nos facilitaron la tramitación del ICO y hoy en día los vemos como una parte más de la empresa.