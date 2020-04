Los empresarios alicantinos abogan por una plena reactivación del turismo en vez de por fases

Los tres han participado en el debate virtual organizado por INFORMACIÓN y Banco Sabadell sobre el reto para los autónomos, tras el Covid-19. Las organizaciones empresariales exigen agilidad en las ayudas a este colectivo tan afectado por la emergencia sanitaria para que pueda mantener sus negocios



Los representantes empresariales de la provincia, Perfecto Palacio, presidente de la patronal autonómica CEV en Alicante, y Juan Riera, mandatario de la Cámara de Comercio de Alicante, han defendido la necesidad de que la reactivación de los negocios turísticos, en la que están inmersos un buen número de negocios de autónomos, se realice a la vez y no por fases, dado que el "turismo en esta provincia es transversal, afecta a los hoteles, pero también al comercio, así como a la hostelería", ha defendido Palacio, apoyado por Riera, quien ha sostenido que no tendría sentido que pudieran abrir los establecimientos hoteleros, "si el visitante no puede salir a consumir en un bar o en un restaurante o no hacer compras en nuestros comercios". Estas manifestaciones las han expuesto durante la celebración del debate virtual organizado por INFORMACIÓN y Banco Sabadell sobre los retos de los autónomos, tras el Covid.19. En el encuentro telemático, moderado por Toni Cabot, director del Club INFORMACIÓN, también ha participado el director de la red en Alicante y Murcia del Sabadell, Miguel Torres.

Además, Riera ha subrayado que es imprescindible que se apruebe cuanto antes la liberalización del espacio aéreo, dado que Alicante es una provincia eminentemente turística, con atractivo para visitantes europeos, como británicos y alemanes. No obstante, ha subrayado que la reapertura se debe hacer con todas las medidas de seguridad para trabajadores y consumidores. Además, Palacio ha añadido que la provincia debe iniciar este periodo de reactivación "con una imagen de seguridad" para generar confianza en los clientes, los nacionales y los extranjeros, que son un visistantes muy importante para esta provincia tan vinculada al turismo.

Flexibilidad y prórroga de los ERTE

El debate virtual sobre el reto de los autónomos, tras el Covid-19, ha tenido una importante participación y audiencia, que ha intervenido con multitud de preguntas. Fundamentalmente, los representantes empresariales han incidido en que es imprescindible la agilidad en las ayudas y en los préstamos ICO para los autónomos y micropymes, al ser los colectivos que más están sufriendo esta crisis y para evitar la mortalidad de estas empresas y que tienen un peso importante en el tejido empresarial provincial, con más de 130.000 trabajadores por cuenta propia en activo.

Tanto Riera como Palacio han exigido, igualmente, flexibilidad y la necesidad de autorizar una prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), más allá de la finalización del estado de alarma al considerar inviable que si la reapertura de los negocios no es completa "va a ser imposible que puedan ir incorporando a sus trabajadores, si tienen unos ingresos proporcionales al 30% del negocio que pueden tener abierto", ha advertido el presidente de la CEV en Alicante.

Por su parte, Miguel Torres, director de la red de Alicante y Murcia de Banco Sabadell, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los autónomos, señalando que las medidas del Gobierno de los avales para préstamos ICO están fucnionando. De hecho, ha informado de que Banco Sabadell ha gestionado ya 55.000 operaciones, de las 187.000 realizadas por el ICO, según las publicaciones recogidas, "por lo que nuestra cuota es superior al 25%", ha destacado Torres.

El directivo de la entidad financiera, además, ha señalado que los bancos ya están concurriendo a la segunda fase de préstamos ICO, después de la primera, que rondaba los 20.000 millones de ayuda a la financiación de las empresas. Igualmente, ha incidido en que la documentación que se exige a los autónomos no es complicada. Se les requiere "un pequeño plan de contingencia para que ver cuál es su plan de liquidez, incluyendo salarios, la previsión de gastos y los ingresos estimados. A partir de ahí, sacamos el déficit de cada uno para calcular la operación a la que puede acceder. Banco Sabadell analiza las operaciones con la mayor diligencia posible", ha afirmado.



Demora de los péstamos ICO

En otro momento del debate virtual, los representantes empresariales e, incluso, algunas preguntas, han ido dirigidas a la demora en la concesión de los préstamos ICO. En este sentido, Miguel Torres ha incidido en las operaciones que ya se han gestionado. Los participantes en el debate han insistido en el porcentaje de formalizaciones. Miguel Torres ha señalado que el ICO no ha informado ni del nivel de denegaciones ni de formalizaciones. No obstante, ha advertido de que en la actual situación de excepcionalidad y la rapidez con que se han producido la adopción de medidas y la demanda "han generado un cuello de botella en el ICO y en las entidades financieras". Ha explicado que "el ICO se vio obligado a regular algo a lo que no estaba acostumbrado; y para los bancos ha sido un reto enorme gestionar todo en un plazo ajustado". No obstante, ha recalcado que en Banco Sabadell "hemos tenido a los informáticos día y noche para conseguir que el circuito fluyera con rapidez".

Además, Torres ha señalado que la entidad ha implantado medidas, como la de la firma digital para evitar desplazamientos al notario y conceder así mayor agilidad a todo el circuito. Asimismo, el representante de Banco Sabadell ha insistido en que los empresarios y autónomos tengan confianza, porque las entidades ya están concurriendo a la segunda fase de los préstamos "e iremos agotando los tramos. Los clientes no deben preocuparse, en este sentido", ha subrayado.

La tardanza en la concesión del ICO en la concesión de estos préstamos ha sido reiterada en el debate por parte de los representantes empresariales. Incluso, Perfecto Palacio y Riera han coincidido que este tema de los créditos no sería una de las cuestiones más recurrentes en el ámbito empresarial actual, si el Gobierno hubiera adoptado otras medidas fiscales de ayuda a los autónomos y pymes. "El Gobierno le ha dicho a los autónomos endéudese usted, en vez de haber aprobado medidas fiscales y laborales que serían más efectivas en el corto plazo para que este colectivo pudiera salir adelante", ha subrayado Palacio.

Buena salud del diálogo social en la Comunidad

En otro momento del encuentro virtual, los mandatarios de la CEV en Alicante y de la Cámara de Comercio han destacado la buena gestión en la Comunidad Valenciana del diálogo social, ya que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha mantenido reuniones constantes con los agentes sociales para analizar la crisis y estudiar una hoja de ruta para la etapa de reestructuración para salir de la crisis. Una postura que, sin embargo, han criticado que no ha mantenido el Gobierno central. También han subrayado las ayudas del Consell destinadas a autónomos y pymes, además de a desempleados, reforzando las que ha aprobado el Ejecutivo, así como las de la Diputación de Alicante y ayuntamientos de la provincia.

Unidad de todos

Y en este ámbito, los tres ponentes han reiterado la necesidad de la unión de Aministración, agentes sociales, políticos, pero también consumidores para salir más rápido y reforzados de la crisis. "No es el momento de llaneros solitarios, sino del trabajo en equipo y del consenso", ha insistido Palacio.

Miguel Torres, Perfecto Palacio y Juan Riera también han apelado a que la población se anime a consumir en cuanto reabran los negocios. " Porque la recuperación depende de cada uno de nosotros. También del cosumidor. Debemos animarnos todos para encontrar la luz al final del túnel", ha resumido Miguel Torres. Perfecto Palacio y Riera, igualmente, han animado a que en las primeras fases de desescalada la población consuma, considerando importante que lo haga en el comercio de proximidad.

De igual forma, Juan Riera ha destacado que es importante "arrimar el hombro" y ha lanzado un mensaje a los empresarios para "anticiparnos a tomar medidas para reintegrarnos a la normalidad", aunque ha criticado al Gobierno en que "sabemos una fecha de inicio de la desescalada, pero no nos ha dicho el cómo"

Pese a todo ello, Torres, Riera y Palacio ha coincidido en que de esta crisis saldremos, "aunque cambiando", según el representante de Banco Sabadell, que ha insistido en que "a veces nos cuesta adaptarnos a las nuevas situaciones", pero ha advertido de de que hay que asumir esos "cambios radicales que habrá durante un tiempo en los mercados en la forma de consumir y de ofrecer productos". No obstante, ha considerado que "alineándonos como consumidres, empresarios y empleados" se podrá salir adelante".

Y Perfecto Palacio también ha destacado que "si hay un ejemplo de adaptación y de salir adelante, esa la provincia de Alicante". Ha insistido en que se debe reiniciar la actvidad con todas las medidas de seguridad y que "la unidad nos va a sacar adelante". El presidente de CEV en Alicante ha añadido que "en momentos de bonanza, los alicantinos somos buenos, pero en los de crisis hemos demostrado que somos excelentes". Durante el debate, el presidente de la CEV en Alicante ha defendido que el modelo turístico de la provincia "es sostenible, frente a las críticas que han lanzado la minsitra Díaz y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra".