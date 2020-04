Los promotores piden dar prioridad en la desescalada a la vuelta de propietarios de segunda residencia

La Asociación de Promotores de la Provincia de Alicante (Provia) considera "de vital importancia, como viene reclamando estas semanas, poder escriturar todas las viviendas previstas desde marzo a junio, que suponen el 65% de las entregas de todo el año" e, igualmente, considera necesario que cuando comience la desescalada, dentro de la actual crisis del coronavirus, y siguiendo los controles sanitarios necesarios, se deje venir a esas personas extranjeras a firmar escrituras y contratos de compraventa, "porque sin esto las operaciones quedarían en el aire, al igual que mucho dinero por cobrar, tan importante en esta época de falta de liquidez". Además, el sector ve necesario que se dé prioridad en la vuelta a las personas que tienen aquí su segunda residencia, porque ellos son también una fuente de ingresos., según subraya Provia en un comunicado.

Por otra parte, Provia y la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña) reclaman desarrollar un nuevo Plan Estatal de Vivienda que actualice el Plan 20.000, "adaptando su dimensión a la nueva situación a través de la movilización de suelo público y la construcción de obra nueva, lo que aumentaría la oferta de vivienda y generaría un alto volumen de empleo". Para el sector "es imprescindible que el plan actualice los módulos de venta y de alquiler de las viviendas protegidas, para poder construir sobre los suelos de reserva".Ambas asociaciones, también, consideran fundamental fomentar la colaboración público-privada en el diseño e implementación de políticas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda en alquiler.

En el comunicado, la asociación alicantina se suma también a la iniciativa de APCEspaña, que considera que el sector inmobiliario será el principal vector de tracción económica en el corto y medio plazo, contribuyendo a la normalización de la actividad productiva, laboral y de consumo por su capacidad para estimular la economía y generar empleo en el corto plazo en la fase de reactivación tras el impacto generado por la crisis del Covid-19.

"Por este motivo y con el objetivo de tratar de contribuir a que el retorno a la normalidad económica y laboral, sea lo más ordenado y ágil posible, los promotores ofrecen toda su colaboración y conocimiento sectorial a través de un decálogo de medidas que supondrían el impulso para que, en el menor plazo posible, el sector inmobiliario se convierta en el motor de crecimiento económico", subraya Provia.

Una de las medidas prioritarias para mejorar el acceso a la vivienda y, por tanto, incrementar la compraventa, es la aprobación de avales y líneas de crédito en los préstamos de primera vivienda que estimulen la compra, tal y como han hecho otros países europeos. Según destacan los promotores, en Reino Unido, el programa "Help to Buy" ha logrado aumentar la adquisición de nuevas casas y facilitar el acceso de los jóvenes a su primera vivienda, a través de avales estatales. Esta medida no conlleva coste al Estado, al no computar como deuda.

La segunda medida más importante es el impulso a la empleabilidad de los jóvenes en paro, uno de los colectivos más afectados en estas últimas semanas, mediante la creación de bolsas de empleo en el sector promotor y constructor, en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe), y el desarrollo de una Formación Profesional Dual de calidad en la próxima reforma educativa, que funcione como dinamizador de la inserción laboral de los jóvenes.

En materia fiscal, las asociaciones de promotores solicitan la reducción al 4% del IVA para la compra de primera vivienda, tanto libre como de cualquier tipo de protección. Asimismo, plantean recuperar deducciones en el IRPF, como la deducción por inversión en vivienda habitual, y también deducciones fiscales para los arrendatarios, eliminadas en 2012 y 2013.

Tanto Provia como APCEspaña consideran "imprescindible incentivar la agilización de licencias urbanísticas para reducir los plazos en la ejecución de obras, apostando por la digitalización de los procesos burocráticos en todos los trámites que signifiquen una mayor contratación y continuidad laboral". Esta agilizacion que redundará en un abaratamiento del precio de la vivienda.

Para los promotores es, igualmente, importante agilizar y simplificar la burocracia, permitir la tramitación y la obtención simultánea de la licencia de edificación, junto con el resto de trámites vinculados a la promoción (ocupación de vía pública, grúa, vado, derribos, contadores de obra ...)

Para contribuir a agilizar al máximo los trámites necesarios para reanudar la actividad y recuperar las semanas de interrupción derivadas de la crisis sanitaria, las asociaciones de promotores proponen la extensión de la Declaración Responsable en todos aquellos procesos que sea posible. Y en la misma línea, piden generar un marco normativo "que ofrezca una mayor seguridad jurídica y reduzca la burocracia y la maraña normativa en materia urbanística que repercute, en último término, en costes económicos a los ciudadanos".