El coronavirus marca el arranque de la campaña de la Renta más inusual

La Agencia Tributaria espera 799.606 declaraciones en la provincia.

Ni la declaración del estado de alarma ni la crisis histórica que ha provocado la expansión del coronavirus han impedido que la campaña de la Renta arranque puntualmente este miércoles, tal y como estaba prevista en el calendario. Eso sí, una campaña fuertemente marcada por las consecuencias de la pandemia que, por un lado, ha obligado a la Agencia Tributaria a retrasar hasta mayo el servicio de confección telefónica de las declaraciones «Le Llamamos», y, sobre todo, viene precedidas por las críticas de economistas, asesores y los propios técnicos de Hacienda, que reclamaban una extensión de los plazos hasta el mes de septiembre que, de momento, no se ha producido.

Así, el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues, recuerda que son los mismos despachos los que tienen que lidiar ahora con las tramitaciones de ERTE, peticiones de aplazamientos o solicitudes de ayudas que el Gobierno ha establecido, por lo que ya van saturados de trabajo; a lo que hay que sumar las limitaciones de movimientos, que impide a los clientes, sobre todo a los de mayor edad, acercarse hasta las asesorías.

Desde Hacienda, sin embargo, justifican el mantenimiento del calendario, precisamente, para que los contribuyentes puedan recibir cuanto antes sus devoluciones, ya que aproximadamente el 70% de las declaraciones salen a devolver y, además, destacan que alrededor de un 90% se presentan por internet, por lo que el confinamiento no debería suponer mayor problema.

Sea como fuere, según las previsiones difundidas ayer, en la provincia de Alicante se esperan 799.606 declaraciones, de las que 551.633 serán a devolver por un importe de 367 millones; mientras que otras 196.182 saldrán a pagar, por valor de 446 millones.

Tras el arranque este miércoles, en que ya podrán presentarse las declaraciones por internet, se espera que las primeras devoluciones se realicen el viernes, 3 de abril. Lo que se retrasa es el programa «Le llamamos», que normalmente empezaba al mismo tiempo que la campaña, pero que este año no podrá solicitarse hasta el 5 de mayo y el servicio no se prestará hasta el día 7. Además, el contribuyente no podrá elegir día y franja horaria para que le llamen, como ocurría hasta ahora. Serán los técnicos de la Agencia Tributaria los que se pongan en contacto con él y volverán a llamar si el usuario no puede en ese momento. La atención presencial en oficinas será a partir del 13 de mayo, y la campaña acabará el 30 de junio.



En cuanto a la declaración propiamente dicha, la principal novedad, como apunta el presidente del Colegio de Economistas de Alicante, son los cambios en el límite de ingresos para quedar exento de hacer la declaración. El general se mantiene en 22.000 euros pero cuando se tiene más de un pagador y se cobra más de 1.500 euros del segundo y siguientes, ese límite pasa de 12.643 a 14.000 euros. Francisco Menargues recuerda, además, que también ha subido el límite de los premios de lotería exentos, que desde el año pasado es de 20.000 euros. Igualmente ha habido cambios en los planes de ahorro y la reinversión de rentas vitalicias para restringir las deducciones en algunos casos.