Las Cámaras lanzan un programa para ayudar al pequeño comercio frente al Covid-19

Las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, a través de la Oficina PATECO (Plan de Acción Territorial del Comercio), han lanzado una campaña conjunta para ayudar al pequeño comercio a afrontar las consecuencias de la crisis del Covid-19. La campaña -que tiene como lema "Comercio es vida. Ahora,más que nunca, estamos contigo-, irá alojada en la página web de cada Cámara y englobará las actuaciones de las instituciones en estos momentos de crisis, especialmente para temas de venta por internet, digitalización de comercios y teletrabajo.

En concreto, la acción tiene cuatro apartados: Información sobre el Covid-19 para el sector comercial, Formación online, Autodiagnóstico y Experiencias. En el banner de información se recoge actualizadamente toda la normativa que afecta en estos momentos al comercio: normas, decretos, preguntas y respuestas frecuentes y un Decálogo de buenas prácticas para afrontar la emergencia del coronavirus en el comercio minorista.

En Formación Online se ofrecen cursos gratuitos para ayudar a vender y que los comerciantes se relacionen con sus clientes de forma telemática. Hay una larga serie de cursos y conferencias de interés, entre ellas: "Tecnologías disruptivas: cómo la tecnología está transformando los negocios","Correos Market: la solución integral de ecommerce para los artesanos y productores locales", "Vender o no vender (on line), esa es la cuestión. Caminos y opciones", "Cómo abrir una tienda online y no morir en el intento" o "New commerce: vender en la era de Amazon", entre otros muchos vídeos que están colgados en la página.

El apartado de Autodiagnóstico permite al comerciante hacer una valoración de madurez digital de su negocio. Esta herramienta es un punto de partida para aquel comercio que desee impulsar el comercio electrónico e iniciar un proceso de transformación digital. Con ella, de uso gratuito y accesible, el minorista obtiene un informe en el que se determinará su grado actual de madurez digital, además de orientaciones y recomendaciones para avanzar en la incorporación progresiva del ecommerce y las TIC en función de su grado de madurez digital.

Por último hay un apartado de Experiencias de Éxito de comerciantes que se han incorporado a las nuevas tecnologías y han hecho avanzar su negocio. Los minoristas cuentan lo bueno y lo malo de sus experiencias para que sirvan de referencia a los que se inician en este campo.