Consultorio jurídico online: Contestamos tus dudas sobre los ERTE y los efectos de la pandemia en el trabajo

- Buenos días: Soy una trabajadora que estaba en situación de REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE UN MENOR. Mi empresa me ha incluído en un ERTE por el COVID-19. Ahora está recuperando a parte de la plantilla. Mi consulta es si me puedo negar a la reincorporación mientras dure el ERTE.

En su caso, si la empresa realiza un llamamiento para que se reincorpore en principio debería hacerlo, siempre y cuando se respete la reducción de jornada de la que ya disfrutaba por el cuidado de su hijo menor. En el caso de que su puesto, por el momento, pueda ser ocupado por otro compañero que también esté en ERTE, podría tratar de negociar con la empresa que sea llamado otro compañero preferentemente. Si bien, es una facultad de la empresa.



Buenos días, quisiera por favor me resolvieran ciertas dudas acerca de mi prestación: El 16 de marzo mi empresa presento ERTE (Sector Hostelería) por causa fuerza mayor, hasta el día de hoy y reclamando todos los días porque aún no hemos cobrado y ya nos vamos por los tres meses, la empresa aún no nos ha dado ninguna prueba de que el ERTE esté aprobado ni de la presentación ni nada. En la web del SEPE solo figura el certificado de empresa, pero nada más. Las dudas son las siguientes:



¿Cómo saber si el ERTE está aprobado?

Puede comprobarlo a través del SEPE, vía web y/o vía telefónica.



¿La empresa está obligada a informarnos el día de la presentación y darnos alguna prueba de ello, un justificante?

Según el tipo de ERTE el proceso funciona de una u otra manera, pero en todo caso del inicio debieron ser informados.



¿Qué hacer si se deniega el expediente?

Pues la empresa tendrá que pagarles los salarios y, entendemos, los trabajadores recuperar los días no trabajados.



Nos hicieron trabajar el día 16/03 y el ERTE lo presentaron con fecha anterior y nos dicen que el SEPE nos pagará esos días.

El Sepe les pagará desde la fecha anterior, pero no debieron trabajar esos días.





Buenos días. Mi duda es la siguiente, estoy en situación de ERTE por el estado de alarma desde el 11 de marzo, y por lo tanto cobrando el 70% de mi nómina por el SEPE. A mediados de junio daré a luz y seguiré en el ERTE, sé que a partir de ese momento me paga el INSS, en una situación normal debería de presentar la nómina del mes anterior pero al estar en ERTE mi última nómina íntegra por la empresa es la de febrero, ¿que nómina debo de entregar y cuánto voy a cobrar por la baja de maternidad, el 100% de mi nómina antes de producirse el ERTE? Si no fuese así y ni cobrase el 100%, como sigo en ERTE, ¿puedo aplazar la prestación por baja de maternidad para cuando finalice el ERTE?. Un saludo y gracias de antemano.

La cuantía a percibir es el 100% de la base reguladora del desempleo (el 100% de la base sobre la que está percibiendo el 70% de desempleo). Tiene que comunicar al SEPE su suspensión de prestación de desempleo porque pasa a percibir la prestación de maternidad y solicitar al INSS dicha prestación. La documentación que tiene que aportar al NISS es la resolución de reconocimiento de prestación de desempleo donde aparece la base reguladora.



Buenas noches, soy cocinero, estaba a jornada completa, hoy día 20 se me ha cumplido el contrato, pero mi jefe dice que a partir de mañana tengo que trabajar las mismas horas o incluso más. Pero ahora me ofrecen media jornada y con el sueldo de media jornada. Qué debo hacer: si no cumplo con sus requerimientos me pueden echar.

Si no he entendido mal, una vez finalizado su contrato le proponen nuevas condiciones ( media jornada y mitad de sueldo ). Si es así, puede aceptarlo y seguir o rechazarlo, evidentemente. En todo caso, no sé si acabo de entender su situación.



Buenas noches:

Soy un autónomo con una sola empleada. Desde enero fueron descendiendo paulatinamente las ventas alrededor de un 10% mensual, hasta marzo en que cayeron un 30%. El 13 de marzo envié al ERTE a mi empleada hasta el 31 de junio.

Entiendo que el ERTE que solicitaste sería ERTE ETOP y por tanto, la empresa decida la fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo, puesto que en caso de ERTE por FUERZA MAYOR, la fecha de inicio es el 14.03.2020 y finalizan el 30.06.2020, implicando que una vez finalizado el ERTE de FM podría solicitar la empresa un nuevo ERTE en este caso, ETOP.

Ahora quiero rescatarla el próximo lunes día 25 de de mayo, pero me dice mi gestoría que la puedo rescatar con fecha de 6 , 8 o 10 de mayo.

Al tener únicamente una sola empleada, en el momento que incorpores a la trabajadora a la actividad, en el caso de que sea por la totalidad de su jornada, SE ENTENDERIA FINALIZADO EL ERTE. En el caso de que la incorpores parcialmente, estaría en vigor el ERTE hasta la fecha de su finalización. No hay fecha obligatoria de incorporación de los trabajadores. El REINICIO DE LA ACTIVIDAD por parte de la EMPRESA va VINCULADO AL PASE DE FASE, por tanto, puedes retomar la actividad pero no te obligan a iniciarla.



Queria saber si eso es cierto pues están desbordados, no consigo hablar con mi gestoría, la mayoría de las preguntas me las contestan con articulos y decretos del B.O.E. que no logro comprender.

En conclusión: En estos momentos, hay que apoyar más que nunca a nuestros clientes, y solventar las dudas que puedan surgir, puesto que A NUESTROS CLIENTES, HAY QUE DARLES SOLUCIONES Y NO GENERARLES PROBLEMAS.

¿Es posible rescatar el lunes 25 a mi empleada con fecha 6 de mayo de 2020?

Al no tener información sobre la actividad que ejerces, desconozco si estas autorizado para iniciar la actividad. Lo que si puedo indicarte, que si el pase de fase lo permite, puedes incorporar a los empleados.











Estoy en ERTE de reducción de jornada en mi empresa desde el 14 de abril, aún no he cobrado. La agencia en la que trabajo se comprometió a abonarnos la nómina hasta el 100%, cosa que no ha ocurrido, solo nos han depositado el 30% de la reducción de la jornada. Al preguntar qué pasaba con ese complemento hasta el 100% de la nómina me dijeron que cuando me haya pagado el Sepe y les pueda mandar el justificante del banco. Les pregunté si con el recibo que aparece en el Sepe donde se ven los importes no les valía y me repitieron que necesitaban el justificante bancario. ¿Esto es así? ¿O simplemente nos están dando largas? No entiendo por queé está sujeto una cosa a la otra. Muchas gracias.

Entiendo que es suficiente con lo que se especifica por parte del SEPE para hacerle el complemento de salario.





Buenos días, desde el día 23 de marzo tengo aprobado un ERTE, mi empresa tenía bastante trabajo y alegó meterme en un ERTE por causa mayor pero mi jefe no ha dejado de trabajar y de ir a Madrid a seguir con los trabajos que nos quedaron pendientes en una obra, hay clientes que me están escribiendo para manifestarme su descontento por el cual me encuentro en un ERTE habiendo trabajo. ¿Qué hay que hacer en este caso donde el empresario no rescata al trabajador del erte por el simple hecho de ahorrar al trabajador? Gracias.

En caso de estar afectado por un ERTE con suspensión de su contrato no tiene la obligación de prestar trabajos efectivos. En el caso de recibir llamadas de cliente deberá informarles de la situación en la que se encuentra y redirigirles a la persona que ahora esté desempeñando trabajo en la empresa. Si su jefe ha decidido cubrir con su trabajo las funciones de los trabajadores en ERTE no hay inconveniente para que lo haga. Si bien, no podrá exigir a los trabajadores en ERTE que trabajen en modo alguno.





- Me gustaría saber si es legal que no te comuniquen el ERTE por parte de la empresa. Yo me enteré por el banco que me llamó por si necesitaba un anticipo. El ERTE que me han hecho a mí es por reducción de jornada, yo estoy teletrabajando.

La empresa tiene la obligación de comunicar su intención de iniciar el ERTE a los trabajadores, tanto si el ERTE es de Fuerza Mayor como si es por Causas objetivas, pese a que los procedimientos para tramitar éstos es diferente. En el caso de que haya sido incluida en un ERTE de reducción, deberá efectuar su jornada, aún en la modalidad de teletrabajando, en la proporción que no haya sido reducida.Lo contrario sería impugnable por el trabajador.



-Hola buenas tardes . tenía contrato de 6 meses y se me ha acabado el contrato el 10 de mayo. MI PREGUNTA ES . mi empresa tiene el derecho a descontar aquellos 8 días que hemos parado por el gobierno de mi liquidación y finiquito ? muchas gracias

Esos días no fueron trabajados realmente, por tanto, si no ha habido tiempo de recuperación antes del fin contrato deberán ser descontados.



- Mi empresa desde el 12 de marzo del 2020 nos envió a casa para seguir realizando teletrabajo. Trabajamos con normalidad, haciendo y enviando documentos para los clientes, llamadas y videollamadas. El día 30 de abril mediante un whatsapp a las 22.00 horas se nos comunicó a parte de la plantilla que desde ese momento no acogíamos al permiso retribuido recuperable. Ahora, en el momento de valorar como recuperar las horas nos hemos dado cuenta que si estábamos realizando teletrabajo no nos podía aplicar este RD. ¿Qué debemos hacer?

En este caso la cuestión está en si realmente durante ese periodo (desde el 30 de marzo al 9 de abril) en el que se posibilitó por la normativa aprobada por el Gobierno la posibilidad de acogerse al Permiso Retribuido recuperable, se realizó o no trabajo efectivo por su parte. Si fue así, ya ha desarrollado el trabajo y se ha cobrado por el mismo, sin haber nada que recuperar. De no ser así, y si esos días no se teletrabajó, debería recuperar las horas correspondientes a dicho periodo pactando para ello con la empresa la forma de recuperación.



Buenos días. El pasado día 23 de Marzo, mi empresa, donde tengo un contrato temporal de 6 meses y de 10 horas semanales (las horas reales trabajadas y cotizadas han sido 20 semanales, equivalente al 50% de la jornada normal de 40 horas semanales), me incluyo en un ERTE por fuerza mayor. Llevaba trabajando 5 meses. Durante este periodo he trabajado algunos días en otra empresa, a través de una ETT.? Quisiera saber:?

1) Para los cálculos de lo que me corresponde cobrar por el ERTE, se deben tomar las bases de cotización solo de la empresa que me ha incluido en el ERTE, o también se deben sumar aquellas otras por las que cotice a través de la RTT??

2) El SEPE, al realizar los cálculos de las bases de cotización, solo ha tomado los importes reales cotizados (los que figuran en mi nomina y en mi vida laboral), correspondientes a la empresa que me ha incluido en el ERTE y estos importes los ha reducido al 50%. Es correcta esta reducción sobre mis bases reales de cotización??. Yo entiendo que mis bases reales de cotización ya lo son por la jornada reducida trabajada.

3) Como la Ley indica que hay que coger los últimos 180 días de cotizaciones y solo tengo cotizados 150 días en la empresa que me incluyo en el ERTE, tendría el SEPE que coger esos 30 días que faltan de mis anteriores cotizaciones en una anterior empresa donde trabaje??

Para los cálculos de lo que se debe cobrar en el ERTE se toman las bases de cotización solo de la empresa que te incluye en el ERTE.

La propia empresa que te incluye en el ERTE, es la que comunica la base de cotización ya reducidas y a tener en cuenta por el SEPE para el cálculo de la prestación (el 70% de la base comunicada)

Si el SEPE ha pagado el 50% de la base de cotización en vez del 70%, se pude deber a que el tiempo que hayas trabajado a través de la ETT estando en situación de ERTE, se descuenta en la prestación que paga el SEPE.



- Buenas tardes. Tengo unas consultas que hacerles. La empresa en la que trabajo decidió comunicarnos el ERTE por el estado de alarma el día 24 de marzo con carácter retroactivo al día 16 de marzo. Todo ese tiempo estuvimos trabajando, y sin embargo, solamente recibimos el salario como medio mes trabajado. ¿Qué podemos hacer? Además, mi contrato finaliza el 1 de junio y no quiero renovar contrato. ¿Estoy obligada a quedarme los 6 meses de los que se habla tras el ERTE? ¿O por el contrario debería trabajar los días que estuve de ERTE y después puedo irme? ¿Tendría derecho a paro? Muchas gracias.

En el caso de que Ud. trabajase dicho periodo tras la fecha de inicio del ERTE, es la empresa la que debería retribuirlo, bien en concepto de mejora o como cualquier otro complemento. Si bien, como percibirá el 70% del SEPE de dichos días, otra opción es pactar con el empresario la equiparación en salario de esos días al salario ordinario.

En cuanto al a posibilidad de cesar voluntariamente, Ud. no tiene ninguna limitación para ello. En principio, debería esperar a la finalización de su contrato ya que si es el empresario el que no quiere renovarle, habrá de abonarle la indemnización por fin de contrato temporal y ello le da derecho a desempleo si cumple las condiciones. Si el empresario, por el contrario, desea renovarle y Ud. no quiere trabajar, podrá cesar en dicho momento. En cualquier caso, si es Ud. quien cesa voluntariamente no tendrá derecho a desempleo.

En este caso y según indica, la empresa modificó las condiciones de trabajo pactadas en contrato unilateralmente. Esta decisión es recurrible ante los Tribunales cuando se levante la suspensión de los plazos. En cualquier caso, eso le daría derecho a una indemnización por 20 días de salario por mes trabajado, y vista su escasa antigüedad sería una cantidad baja. Además, las vacaciones concedidas por 13 días exceden de las que ha generado, por lo que si se las han abonado, sería un extremo a su favor. Si bien, como fueron vacaciones impuestas, al menos trate de llegar a un acuerdo por el que le abonen los días efectivamente trabajados, además de las vacaciones.Efectivamente, la Instrucción de 21 de abril de 2020, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, sobre la inclusión de las personas trabajadoras fijas discontinuas en los expedientes de regulación temporal de empleo previstos en los artículos 22 y 23 del Real decreto ley 8/2020 publicado el 23.04.2020 en el DOGV establece que "En aquellos casos en que el ERTE ya se estuviera tramitando, o incluso se hubiera resuelto ya por la Autoridad Laboral, si en la relación del personal afectado no se hubiera incluido a las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo a los que hace referencia esta instrucción, la empresa deberá solicitar su subsanación mediante el trámite "Aportación de documentación a un expediente abierto en la Dirección General competente en materia de TRABAJO de la Generalitat Valenciana""De los trabajadores Fijos Discontinuos que no fueron incluidos en el ERTE, igual no han tenido derecho a la prestación por desempleo o incluso, están consumiendo días de prestación, por lo que esta Instrucción les beneficia, porque aunque carezcan del periodo de cotización, van a tener derecho a acceder a la prestación por desempleo, donde además, no computará el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo.En el caso de que algún trabajador Fijo Discontinuo esté percibiendo prestación por desempleo, será el SEPE el que determine como regularizar el cobro de dicha percepción.En cuanto al resto de trabajadores incluidos en el ERTE, no les afectará, puesto que únicamente se solicita la subsanación de los trabajadores fijos discontinuos no incluidos en el ERTE.Durante la duración del ERTE los contratos quedaron suspendidos (aplicando un símil, congelados). Por tanto, si el contrato se suspendió el 15 de marzo, si usted levanta los mismos el 1 de junio, hay que sumar ese mes y medio de ERTE a su duración, por tanto, a groso modo, acabarán el 5 de agosto ( 20 días de junio más 45 días de ERTE ). Tiene que ver otras posibilidades y calcular costes...Si a usted no le afecta el ERTE, la empresa nada tiene que comunicar al SEPE en relación a usted. Si está afectado por un ERTE total, no puede prestar servicios en la empresa, solo si afecta a parte de su horario o jornada.En cuanto a los días abonados sin prestación de servicios, la ley no establece nada más allá de lo regulado para el permiso retribuido recuperable (que se supeditó tan solo al periodo desde el 30 de marzo al 9 de abril).Por lo tanto, tendrá que pactar con los trabajadores la forma de recuperación del periodo abonado en concurrencia tanto por la empresa como por el SEPE (del 14 al 31 de marzo). No ha de devolverse al SEPE bajo mi criterio, pues la fecha de efectos reconocida prevalece. Si en algún momento posterior la inspección de Trabajo revisara el ERTE y decidiera solicitar devoluciones, las solicitaría a la empresa.En este caso y al tener blindada la posibilidad de llamar al trabajo a parte de su personal afectado por el ERTE, el empresario debe recurrir a contratación externa. Ahora bien, quizás ello pudiera comprometer la viabilidad del ERTE en el caso de que se realicen actuaciones inspectoras a instancias de la Autoridad laboral y comprueben que las medidas del ERTE son excesivas. Si bien, esto no le afecta a Ud. en principio en ningún sentido.En este caso cuando Ud. vuelva al trabajo deberá realizar el mes que le faltaba para que su contrato finalizara. En cuanto a la garantía en el empleo durante 6 meses posteriores, en el caso de contratos temporales no aplica, ya que se trata de una finalización de contrato por expiración de su plazo.En este caso, es probable que haya existido algún problema en la comunicación. Dichos errores son subsanables si bien retarda más el percibo de la prestación. Debe verificar con su empresa los datos comunicados y el hecho de que no haya cobrado no es un motivo para no acudir al trabajo si es llamado para ello. En cualquier caso, siempre tendrá acción para reclamar la prestación ante el SEPE si no le es abonada en tiempo y forma.En este caso, es posible su regularización si la empresa o su asesoría emprenden las actuaciones correspondientes para ello. Podrían requerirles por escrito a tal fin, dejando constancia de la información recibida por parte del SEPE. En ese caso, y si se confirmara finalmente que ha sido un error no rectificado por la empresa, entiendo que debería soportar las consecuencias y abonarles sus haberes salariales.Las opciones que tiene la empresa para realizar dicho llamamiento a los trabajadores incluidos en el ERTE no están establecidas legalmente y podrá hacerlo con base en criterios de organización de sus recursos y necesidades de la empresa. En definitiva, no está determinada priorización alguna en el llamamiento y lo hará la empresa según criterios organizativos.En este caso, si he entendido bien, la empresa que le iba a contratar en España a su vuelta le ha comunicado que la va a incluir en un ERTE. En este caso, será la empresa la que deba solicitar a su hermana todos los datos necesarios para completar el formulario ante el SEPE y que pueda cobrar la prestación. Espero haber entendido bien su pregunta.En este caso, la empresa abonaría el 50% de su salario y el SEPE abonaría el 70% sobre el salario resto de la jornada (es decir, el 70% de la otra mitad de su sueldo).En este caso, si el contrato de interinidad o temporal para la sustitución del trabajador con baja paternal está incluido en el ERTE (entiendo que es así), dicho contrato está suspendido durante la vigencia del ERTE. Quiere decir, que desde la solicitud del ERTE se paraliza el computo del plazo de dicho contrato o sus efectos, que se reanuda cuando el ERTE se levante. Por lo que todas las decisiones respecto de la vigencia o permanencia de dichos contratos se pueden aplazar al momento del levantamiento del ERTE. Mi recomendación es que cuando se vuelva a la actividad, y deba reincorporar al trabajador que ha sido padre, extinga el contrato temporal con el trabajador sustituto y suscriba con él un nuevo contrato: bien temporal si se dan los requisitos o bien indefinido.En primer lugar, efectivamente si su actividad era esencial, lo que hubiera procedido era presentar un ERTE por CAUSAS OBJETIVAS (es decir, causas organizativas, técnicas, PRODUCTIVAS o económicas). En su caso, el ERTE con gran seguridad debería haberse presentado por CAUSAS PRODUCTIVAS (no existe demanda suficiente de sus servicios para dar trabajo a todos sus empleados) y/o económicas (entre otras, pérdidas actuales o previsibles a corto plazo).En este momento puede Ud. iniciar un ERTE por causas objetivas (dentro de las cuales se especificarían si son productivas, económicas, entre otras posibles). La FECHA de efectos de dicho ERTE es, como mínimo, la fecha de solicitud del ERTE ante la autoridad laboral (fecha de presentación). El proceso es menos directo que el de Fuerza Mayor, si bien, es muy recomendable hacerlo si concurren los requisitos, y si el personal está alineado con Ud. es fácilmente ejecutable.En cuanto a los días abonados sin prestación de servicios, la ley no establece nada más allá de lo regulado para el permiso retribuido recuperable (que se supeditó al periodo desde el 30 de marzo al 9 de abril). Por lo tanto, tendrá que pactar con los trabajadores la forma de recuperación. Si no se ha trabajado y está abonado, se tendría que recuperar ese periodo.En cuanto a la posibilidad de despedir, al haberse acogido a un ERTE por fuerza mayor que no ha podido prorrogarse todo lo que hubiera procedido según la vigencia del Estado de Alarma, entiendo que no se le podrían imponer las mismas limitaciones u obligaciones de garantizar el empleo durante 6 meses. En cualquier caso, si decide llevar a cabo despidos, a lo sumo lo que estaría en juego sería la devolución de los 10 días de cuotas de seguridad social durante el ERTE. Debe sopesar este extremo. Si bien, LOS DESPIDOS SE PUEDEN LLEVAR A CABO Y BASARLOS IGUALMENTE EN CAUSAS OBJETIVAS (productivas y/o económicas).Durante el periodo de ERTE no se genera derecho a vacaciones. Por tanto, dicho derecho se corresponde con lo efectivamente trabajado.Estamos ante un error de la empresa, como poco de comunicación. Ustedes estuvieron sin trabajar por decisión empresarial, por tanto, no les puede perjudicar. Pero dicho esto, lo cierto es que no hubo trabajo efectivo, ni ERTE. Entiendo que esos días deben ser recuperados, aunque es una cuestión no absolutamente clara.No llego a entender lo que indicas de que el SEPE te dio de alta el día 27 de abril, si lo que quieres decir, que te han resuelto la prestación con dicha fecha, la prestación que percibirás será por el periodo del 14.03.2020 al 30.04.2020. De todos modos, a través de la página del SEPE (datos de contraste), puedes consultar el estado de tu prestación.Entiendo que la fecha de suspensión que indica el certificado de empresa, es por ERTE FUERZA MAYOR, en cuanto a la fecha de fin de la suspensión, en los casos de ERTE POR FUERZA MAYOR, mientras siga el estado de alarma, estará en vigor la duración del ERTE. El SEPE prorroga automáticamente la duración de la prestación.Tu prestación en situación de ERTE será por la jornada que estés en situación de desempleo, si actualmente realizas un trabajo con jornada de 15 horas /semanales, tu prestación por parte del SEPE será de 25 horas semanales.La verdad es que no acabo de entender la situación. Nunca debió ser dado de baja del ERTE. Por tanto, lo primero es ver quién lo hizo. Si fue la empresa que asuma las consecuencias pagándole, si fue la administración debe gestionar con la misma ( a través de su empresa ) la corrección. Lo de volver al ERT solo es factible si usted está dado de alta en su primera empresa, que podría volver a motivar su entrada en ERTE siguiendo el proceso establecido.Si es como usted relata, es su empresa quien ha errado, pues imagino que le dirían que no fuese al trabajo por estar en ERTE. En esta situación, debe hacer una reclamación de salarios a su empresa.Es imposible responder sin tener más datos, que imagino que ni usted dispone de ellos. Pero la diferencia de centros no es explicación para esta situación. Es decir, si se trata de un empresa, se debió presentar un solo ERTE y , por tanto, las resoluciones irá llegando.Desconozco cual ha sido el problema. Si la empresa presentó el ERTE el 14 de abril, no puede perjudicarle, usted debe cobrar todos y cada uno de los días. Ya sea del SEPE ( en el período que reconozca la situación ) o de su empresa el resto de días.Si la empresa plantea un ERTE con reducción de jornada, usted tiene dos opciones: aceptarlo ( si es acorde a la ley ) o bien no aceptarlo y, por tanto, salir voluntariamente de la empresa ( en este último caso sin derecho a indemnización ni a desempleo ). Otra cosa es que la empresa CAMBIE SU CONTRATO Y REDUZCA LA DURACION DE SU JORNADA DE MANERA PERMANENTE, esto no sería un ERTE, sino una modificación sustancial de su contrato y ahí tiene derecho a: a) aceptarlo y percibir desempleo por la parte de reducción o b) solicitar la extinción del contrato con 20 días de indemnización por año trabajado más la prestación por desempleo.Si su empresa le vuelve al llamar al trabajo, debe incorporarse, evidentemente con las medidas de seguridad ( EPIs, etc ) adecuadas a la situación. Si se niega sin motivo alguno, puede ser despedido de manera procedente. Además, la empresa puede volver a solicitar un ERTE si se dan las condiciones legales para ello. El ERTE es un instrumento regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica que regula las relaciones laborales.En primer lugar, usted puede desvincularse, cuando lo estime, de su empresa. Lo malo es que cuando hace cese voluntario, no hay derecho a prestación por desempleo. En cuanto a vacaciones, el período de ERTE no genera derecho a vacaciones.En primer lugar, sus vacaciones han de ser disfrutadas más adelante, durante el resto del año en principio. Pero debe pactarlo con su empresa.En cuanto al tema salario, deberíamos conocer la dicción literal de que se considera temporada baja y alta de su contrato. En todo caso, si la empresa modifica los términos de su contrato y en caso de que usted no acepte dicho cambio, puede optar por un despido por causas objetivas ( 20 días año).En principio, en la situación actual se prorrogó la preferencia por el teletrabajo. Por tanto, salvo que la empresa motive la necesidad de su asistencia al puesto de forma presencial, la prioridad o preferencias es el teletrabajo.Pues es una evidente contradicción. Si el ERTE por causas objetivas se solicitó el 16 de abril, sólo desde esa fecha puede haber pretaciones. Salvo que la denegación del ERTE por fuerza mayor sea un error (cosa extraña, pero ha ocurrido algún error "material" parecido).

-Gracias ante todo por dar respuesta a las dudas plantedas. La empresa en la que trabajo, es un establecimiento de comercio al por menor. Somos 5 Trabajadores, 3 están en casa con un ERTE total y otros dos con un Erte parcial. ¿Tiene la empresa la obligación a partir del 11 de Mayo, de iniciar su actividad con normalidad con toda la plantilla y se acabaría el ERTE? o puede seguir el ERTE hasta que la empresa lo considere? Gracias de antemano.



La empresa imagino que habrá presentado un ERTE por fuerza mayor. Dicho ERTE se prorroga según los estados de alarma. Si el Estado de Alarma no se prorroga, el dia 11 deben ir todos a trabajar. Si se prorroga, la empresa puede decidir continuar como hasta ahora, incorporar al alguien mas€..es ya decisión de la empresa.

Cuando trabaja le debe pagar la empresa. Quizá la empresa no estaba segura del éxito del ERTE y por eso trabajó. Debe ponerse de acuerdo con la misma para solventar esta situación. Por otro lado, si está en ERTE y si este afecta a toda su jornada, no debería trabajar.Si la empresa ha gestionado su paternidad, deberá gestionarlo una vez venga a España o bien tratar de hacerlo telefónicamente con el INSS.El ERTE finalizará cuando finalice el Estado de Alarma, y ya se está oyendo hablar de posibles nuevas prórrogas a efectos de los ERTES si bien, no está aprobado por el momento.Si usted no puede acudir a su trabajo llegado el momento de su incorporación por causas de fuerza mayor como es la imposibilidad de viajar, no podrá ser despedido por este motivo, debiendo llegar a soluciones pactadas entre las partes (puede que suspender el trabajo y el salario hasta su regreso o computarlo como vacaciones a cuenta o permiso disfrutado). Debe ser objeto de negociación por las partes.

-Muchas gracias de antemano. Tengo una duda. Actualmente estoy de ERTE pero mi empresa planea reenprender su actividad pero quiere incoporando a sus trabajadores según vayan necesitando. Mi jornada es a jornada completa. Mi duda es? Puede incorporarme a mi trabajo a media jornada y continuar media jornada en ERTE?

Este tipo de expedientes SI PERMITEN UNA SUSPENSION TEMPORAL Y PARCIAL DEL EMPLEO. Por tanto, si la empresa lo necesita así, lo justifica y es aprobado, puede hacerlo de esta manera, siempre bajo el marco de la norma en cuanto al fondo y en cuanto al procedimiento.

Estando en un ERTE, para empezar a trabajar en otra empresa tiene que comunicar al SEPE para que dejen de abonar la prestación. Una vez finalizado el ERTE, la empresa tendría que reincorporarle, pero si no se reincorpora, se entendería extinguiendo definitivamente el vínculo laboral.

La aprobación del ERTE corresponde a la administración publica. Si está aprobado en esas condiciones usted debe cumplirlas. Otro tipo de consideraciones de índole no legal quedan fuera de nuestras posibilidades.

-Hola, soy trabajador de ETT. Puedo negarme a cobrar mi sueldo de los dias que he estado en casa por el cierre forzoso de la fabrica donde trabajo (debido al real decreto), y asi no tener que devolver esos 8 dias? Gracias de antemano. Un saludo

En esta situación, por ley, usted se encuentra o se ha encontrado necesariamente en un permiso retribuido y recuperable. No puede optar por otro vía.



-Ante todo Buenas tardes y muchas gracias por su atención.

Soy fija discontinua en un hotel por temporada de invierno (temporada de sky) y temporada de verano (de junio a septiembre) en el mismo hotel. La temporada terminaba el 14 de abril pero por el estado de alerta termino el 15 de marzo. Nos dijeron que el cierre se adelantaba y suspendieron nuestro contrato sin hacer ningún ERTE. Mis preguntas son las siguientes: No deberían haber hecho un ERTE? ¿Cuando llegue junio si no pueden abrir y no nos hacen el llamamiento que podemos hacer los trabajadores? Los que no tenemos derecho a paro porque nos faltan días cotizados ¿tenemos algún tipo de subsidio especial por el estado de alarma? Muchas gracias En cuanto a la primera pregunta, su contrato acabó antes debido a la situación provocada por el coronavirus y el estado de alarma. Por tanto, debieron incluirla en un ERTE. En caso de no ser llamados, podrán iniciar acciones judiciales por dicha no llamada. En casos de afectados por ERTE no es necesario periodos de cotización mínimos para recibir la prestación extraordinaria por desempleo que se ha diseñado para esta situación excepcional. Por tanto, deberían estar percibiendo el desempleo y en un ERTE.

-¿Es posible saber cómo empleado si a la empresa le han aprobado el Erte de reducción de jornada por fuerza mayor? La empresa nos envió la carta informativa el 25/03 donde notifica que desde el 14/03 a razón del estado se alarma se solicitaba el ERTE. A día de hoy nos dicen que no saben nada, que nosotros lo sabremos antes que ellos. Se está teletrabajando la paga marzo les ha venido de manera regular pero la empresa dice que que nos pueden enviar la nómina hasta que no sepan lo que vamos a cobrar por el SEPE. Nos están dando muchas largas y excusas con este tema, que si nos envías un link para que revisemos unos datos, que si no saben el % de IRPF, etc. Mil gracias. En casos de fuerza mayor si se está comunicando la concesión de la misma a las empresas. Imagino que en este caso no le han notificado. Otra vía es que a los empleados, el SEPE les notifique la prestación por desempleado. Si tampoco lo han recibido, la única vía es llamar al SEPE como trabajador preguntado por su reconocimiento de desempleo.

-Buenas tardes. Actualmente estoy teletrabajando, pero nuestro responsable nos ha comunicado que está preparado la oficina para que a partir de lunes vayamos a trabajar allí. ¿Nos puede obligar a dejar de teletrabajar? Gracias En principio, si el teletrabajo es posible, se debe teletrabajar en esta situación. Solo de forma justificada el trabajo debe ser presencial.

-Ante todo, agradecer la posibilidad que ofrecen de realizar consultas y destacar el conocimiento que demuestran en sus respuestas. Soy un pequeña empresa del sector de la hostelería que se ha visto obligada a hacer un ERTE. En un primer momento se tramito por los primeros 15 días ( del 14/3 al 28/3 ) del estado de alarma. Al ser prorrogado se tramito un segundo ERTE incluyendo los siguientes 15 días ( del 29/3 al 12/4 ). Se ha recibido notificación de la Comunidad de Madrid donde constatan la existencia de fuerza mayor y reconocen el ERTE desde el 29/3 al 12/4. ¿Se ha hecho algo mal en la manera de proceder indicada para que no hayan incluido los primeros 15 días?¿Qué se puede hacer? ¿Hay que hacer algún escrito o tiene la Comunidad de Madrid algún formulario a rellenar para prorrogar el ERTE hasta el fin del estado de alarma? Muchísimas gracias.

Lo normal hubiese sido presentar un ERTE por fuerza mayor indicando que su finalización se produciría cuando acabase el estado de alarma y sus prorrogas. Si se ha ido presentando sin este añadido ( estado de alarma o sus prórrogas ) debe presentarse un ERTE por cada una de ellas, como están haciendo. En cuanto a la no respuesta a la primera petición, se entiende concedida por silencio administrativo, no deben hacer nada,



-Hola he visto que el experto ha respondido a mi pregunta pero una parte de ella me ha dicho que no la entendió y creo que es importante porque he leído que se está presentando una irregularidad con este tema.

La pregunta fue:

"Con la reducción de jornada se puede generar horas extras? se podría reclamar esto a la empresa?"

A lo que me refiero es, si la empresa solicita Erte por fuerza mayor de reducción de jornada del 70%, más o menos a la semana tendríamos que trabajar unas 15 horas aprox. Es posible que se presente el caso de que termines haciendo más horas porque hay suficiente trabajo? En caso de generar más horas, cómo se lo reclamamos a la empresa. Realmente lo que estoy viendo es que muchas empresas hacen la reducción de jornada pero los empleados trabajan la jornada normal y el empresario se ahorra y beneficia de las ayudas del estado y sé que a los empleados básicamente se les dice que si no lo hacen así los despiden. Es posible denunciar una situación así sin que como empleado tu puesto de trabajo corra peligro? Gracias.

Buenas. Efectivamente, si hace más horas€.o se consideran o pagan como horas extras o, sin son continuas y estrcuturales, puede pedir que el ERTE finalice para usted, pues está haciendo una jornada normal.

* Trabajo de 40h semanales contrato indefinido, tuve un Erte con cese de actividad de la empresa el dia 23 de Marzo antes de la baja voluntaria en la otra empresa de 20h sem.

* Trabajo de 20h solicite la baja voluntaria con 15 días de antelación y cese voluntaria mente el dia 31 de Marzo despues del ERTE de la empresa de 40h semanales.

* Trabajo en otra empresa solo los sabados 08h, 01 dia semanal en la que estoy de alta aun hoy 06 de Mayo al ser repartidor de fruta y verdura no ceso su actividad.

## La duda que me está matando, la baja voluntaria es posterior al ERTE en cuanto a fechas. Pregunto: he perdido por tanto la prestación del paro por el ERTE en la empresa de 40h semanales aunque seria supongo paro/parcial no el 70% al tener todavia otro trabajo en alta laboral de 08h los sabados.

&& No consigo encontrar respuesta por internet es muy enrevesado el tema, agradecería su ayuda al menos por saber a que atenerme si no voy a percibir el paro/parcial.

Mil gracias.

Pues es realmente complejo el tema. Inicialmente, si la empresa inició un ERTE y le incluyó, debió solicitar la prestación por desempleo para usted. Por tanto, deberá recibirla. La baja voluntaria están en ERTE ( suspensión del contrato ) podría tener solo efectos una vez sea levantado ese ERTE. Por tanto, si percibiría la prestación por desempleo con las limitaciones legales. Entiendo por tanto, que esa baja voluntaria no afectaría a su derecho al desempleo ya generado. En todo caso, es una cuestión compleja. Le recomiendo consulte a la empresa en que causó baja, al efecto de conocer si pidió en su nombre la prestación por desempleo causada por el ERTE.



Las vacaciones deben ser pactadas entre empresa y trabajador. Dicho esto, lo cierto es, según nos relata, que por diversas cuestiones y decisiones de la empresa, usted no ha trabajado durante estos días. DE forma que o son recuperadas o se consideran vacaciones. En cuanto a si es actividad esencial o no, aunque está al límite, entendemos que no lo es.



Con independencia de lo que pretenda la empresa, usted ha debido cobrar, en tiempo y forma, la nómina de marzo de manera proporcional a los días y tiempo trabajado. Por tanto, debe cobrar todo hasta el 27 de marzo. Otra cosa es que se pretenda cosa distinta por la empresa, cosa que desconocemos. Esto con independencia del resultada positivo o negativo del ERTE. Si no es así puede reclamar cualquier cantidad o diferencia y tiene para ello un año de plazo.

Estamos ante lo que se llama una situación de FUERZA MAYOR. Es decir, son situaciones ajenas a la voluntad de propietario e inquilino y que afectan al contrato. En esta situación, recomiendo firmar un anexo al contrato donde fijen nuevas fechas de inicio de pago de renta.

-Buenas tardes. Trabajo con marketing digital en una empresa de servicios esenciales y desde el 1 de abril a aplicado un ERTE ordinario por el Covid19 a parte de la plantilla. Yo NO estoy en el ERTE y sigo trabajando las horas de mi contrato laboral que es de lunes a viernes de 9h a 18h. El problema es que la dirección de la empresa ha comunicado de forma verbal que todos los que estamos trabajando tenemos que hacer más horas para cubrir los empleados que están en el ERTE, es decir, tenemos que trabajar de lunes a domingo de 9h a 21h incluidos festivos, eso sin pagar horas extraordinarias o compensar con días de descanso. Así que tengo algunas preguntas:

- ¿Puede la empresa obligarme a trabajar más horas de las que pone en mi contrato?

- En el caso de los festivos, ¿puedo negarme ir a trabajar?

- ¿La empresa puede cambiar un festivo, por ejemplo de semana santa, por otro día del año? Esto es legal?

- La empresa ha amenazado con despedir en un futuro a los empleados que no trabajen más horas. ¿Eso es denunciable? Gracias

Hola, en cuanto a la pregunta sobre si la empresa tiene posibilidad de obligarte a trabajar más horas de las que tiene en contrato, la respuesta es que solo podrá pactar con Ud. la realización de horas extraordinarias ya que las horas extras deben ser consentidas por ambas partes, excepto que sea para cubrir una urgente necesidad extraordinaria. En este último caso, podría el empresario decidirlo por sí solo. Ahora bien, incluso realizando horas extras, se deben respetar siempre la jornada máxima diaria (normalmente según Convenio 9 horas), así como los descansos entre jornadas (normalmente 12 horas) y los descansos semanales (de 1 a 1,5 dias).

En el caso de los festivos, habrá que atender a lo que se indica en su contrato, en primer lugar, y también en el Convenio colectivo de aplicación.

Cualquier trabajo en festivo que no esté cubierto por contrato debe ser consensuado con el trabajador.

Por supuesto es denunciable ante la Inspección cualquier incumplimiento por el empresario de los derechos de los trabajadores.

Un saludo.

La empresa puede decidir sacar del ERTE a trabajadores incluidos en el mismo, siempre que la actividad si pueda llevarse a cabo dentro de los parámetros legalmente establecidos.

En su caso, estará sujeta a IT desde su baja por riesgo de embarazo. Si causa alta y sigue el ERTE, se someterá a las condiciones del mismo.

En principio los efectos del silencio de este ERTE por fuerza mayor operarían a los 5 días en sentido positivo puesto que ya se había consolidado el silencio cuando la Conselleria aprobó el día 30 de marzo la ampliación del plazo a 10 días para resolver este tipo de ERTEs.

En cuanto al desempleo, es la empresa quien lo debe solicitar de forma colectiva por todos los trabajadores afectados.

Si durante el ERTE concurren las causas de baja por maternidad, podrá solicitarla sin limitación ya que está en situación de alta (tan solo tiene el contrato suspendido a efectos de prestación efectiva del trabajo y cobro del salario).



Cuando esto pase, tienen que seguir haciéndome fijo en agosto o se pospone?

Gracias.

En principio el tiempo de duración del ERTE sí computa a efectos de antigüedad, por lo que aunque durante el ERTE se haya suspendido el contrato, los efectos del mismo se siguen produciendo en cuanto a la obligación asumida por la empresa o la obligación legal de conversión del contrato en indefinido, por transcurso de los plazos legales.

En teoría usted no debió trabajar más allá del 16 de marzo, pues el SEPE le abonará desempleo desde dicha fecha. Si ya ha percibido el salario completo, o su empresa y SEPE deben regularizar la situación o usted con su empresa.

-Hola, gracias por permitir hacer estas consultas. Me entero que mi empresa esta en un ERTE cuando hoy veo el cobro de mi salario, estoy hace 14 meses de baja medica y hoy me han pagado la mitad de mi salario , unos € 450, es la mitad de lo que estoy cobrando normalmente y tengo una hipoteca que pagar. Es esto lo que voy a cobrar estos meses o la Seguridad Social pagara la diferencia, , bueno gracias y espero su respuesta

Si usted está de baja médica seguirá percibiendo la cantidad que le corresponde por IT.

-Buenos días, trabajo de camarero en un bar y me han aplicado un ERTE (soy el único trabajador). La carta con la que me informaron data a fecha 15 de marzo. ¿podré cobrar el paro el 10 de abril? ¿La empresa tiene que pagarme los primeros 15 días de Marzo? Gracias por su atención.

La empresa debe pagarle, en tiempo y forma, los días trabajados antes del ERTE. A partir de aquí, le pagará el SEPE, en principio el 10 de abril. En todo caso, este pago del SEPE se puede retrasar por el colapso que está sufriendo el mismo según se ha anunciado.



-Buenos dias, tengo una pregunta, si me podeis ajudar. Tengo trabajo jornada completa y mi empreza esta en ERTE retroactiva. Durante estos dias de confinamiedo recibi una oferta hacer trabajo para 5 horas semanales des de casa. Si empezo ahora esto puede afectar mi ERTE? Muchas gracias! Saludos,

Si, le puede afectar, pues si decide trabajar percibirá el ERTE proporcional a la cantidad de jornada no trabajada.

-Buenos días. Mi empresa ha planteado un ERTE al 50 por ciento. Mi nómina está compuesta por el salario y varios complementos por antiguedad, etc... ¿Qué ocurre ahora con esos complementos? ¿Los sigue pagando la empresa en su totalidad, la mitad, nada?Muchas gracias.

Pues usted percibirá el 50% de su remuneración de forma y en proporción igual a la que venia percibiendo, con los derechos consolidados que correspondan según contrato y convenio. El restante 50% percibirá del SEPE una cantidad equivalente al 70% de la base reguladora.

Mi empresa no puede cojer un erte, porque cobra de la consergeria, pero le han dado vacaciones a todos los demás compañeros, pero a mi no me queda más días de vacaciones ,que puedo hacer.gracias.

Pues no tiene más remedio que incorporarse al trabajo, siempre teniendo en cuenta que el teletrabajo es la prioridad y en caso de no ser posible, el trabajo seguro en evitación de conflictos. Si su actividad no es esencial, hasta el dia 9 de abril usted no acudirá al trabajo pues se considera está afectada por un permiso retribuido recuperable, savlo que se considere que su actividad o trabajo en la empresa entre dentro de la consideración o concepto es un servicio mínimo esencial.

Hasta entonces teletrabajaba y un día a la semana cubría servicio mínimo en oficina físicamente.

Cuando digo, bueno pues mañana ya no trabajo, me dicen que no que ahora aún falta negociación con trabajadores. Somos 15 trabajadores.

Entonces descubro que esto solo puede ser Erte por causas económicas. Para que me enviaron esos documentos si no hay un Erte aprobado aún?

Somos una empresa privada que desarrollamos un servicio público, quiere perdonar cuotas integrantes a costa trabajadores. En caso de que autoridad lo apruebe hasta cuando pueden no llamarme? Pueden aprobar este erte por silencio? En la reincorporación de este erte me pueden despedir a continuación?

El inicio del ERTE ha de ser comunicado. Esta comunicación inicial y previa a la decisión final de la empresa es lo que debió recibir en primer lugar. El ERTE durará el tiempo que haya solicitado la empresa y sea concedido por la autoridad laboral. Si el ERTE es por causas económicas, usted puede ser despedido tras la finalización del mismo. En este caso, deberá ser indemnizado en función de las causas o motivos del mismo.

Desde la fecha en que usted no trabaja entiendo se solicitó el ERTE. Por tanto, todos estos días son de desempleo y percibirá lo correspondiente del SEPE. Por lo demás, las vacaciones han de ser pactadas con la empresa, no impuestas.

Entiendo que si está incluido en el ERTE, solo tendrá derecho a percibir el desempleo propio del mismo.

A usted si que le habrán incluido en el ERTE. Sin embargo, mientras esté en situación de baja percibirá lo correspondiente a IT.

Pueden informarse en el SEPE ante la falta de información de la empresa ( si el colpaso de sus teléfonos lo permite ) . En todo caso, el ERTE ha debido ser aceptado por silencio administrativo. Deben cobrar todo el salario hasta el día del ERTE directamente de la empresa, como cualquier mes. El periodo que va desde el ERTE al final de mes lo abonará el Estado. En principio el día 10 de abril, aunque por colapso del sistema se puede retrasar hasta el día 10 de mayo.