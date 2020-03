Colas en algunas sucursales bancarias por el cobro de la pensión

A pesar de los esfuerzos de las entidades bancarias por evitar que los pensionistas se acercaran hoy a las sucursales bancarias para asegurarse del ingreso de la paga y retirar dinero, como suele ocurrir cada día 25, ha sido inevitable que se formaran algunas colas en determinadas sucursales bancarias. Sobre todo, en aquellas situadas en los barrios más populares y con mayor presencia de población mayor.

Ha sido el caso de la sucursal del Sabadell en la plaza de América de Alicante, donde desde la hora de la apertura se ha visto gente esperando en la calle. "Ya sé que está ingresada pero yo necesito sacar el dinero para pagar la compra", se quejaba una de las usuarias que esperaba en la calle a media mañana.

Otros, como José López, aseguraban haber enviado a un familiar, que no había conseguido que le facilitaran el dinero. "Ha venido mi hija con una autorización que le he hecho pero no se la han aceptado", se lamentaba el jubilado, de 78 años.

En el interior, los trabajadores recordaban que la entidad había hecho todo lo posible para evitar que los pensionistas se tuvieran que acercar "pero siempre hay personas mayores que no se aclaran con el cajero o que no quieren tarjeta".

En cualquier caso, se ha tratado de colas puntuales ya que todas las entidades habían redoblado esfuerzos para evitar estas situaciones. La mayoría había llamado a los clientes o les había enviado SMS para informarles del ingreso. Además, aconsejaban enviar a algún familiar a retirar el dinero del cajero, si era necesario, e, incluso, algunos bancos habían suprimido las comisiones por retirar de terminales de otra entidad. También se había adelantado el abono.