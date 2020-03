«Con la nueva sede en la Vega Baja vamos a ganar en proximidad con los usuarios»

- ¿Para cuándo su sede en la Vega Baja?

En el segundo trimestre de este año se inaugurará la oficina, ya están adjudicadas las obras, que se instalará en un local cedido por el Ayuntamiento de Orihuela para este fin. Contará aproximadamente con 200 m2, donde se acercará la CHS a los ciudadanos de la Vega Baja, con sala de reuniones para poder atender tanto a los usuarios como a las instituciones. En resumen, ganar en proximidad con los usuarios.

- ¿Se mantienen las restricciones al regadío? Parece que las reservas de agua en los embalses han mejorado.

El mes pasado se reunió la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura, que apoyó reducir las restricciones al regadío. En estos momentos, se considera que las circunstancias han mejorado lo suficiente como para levantar parcialmente las restricciones, por lo que se han rebajado al 12% los derechos concesionales a los aprovechamientos no tradicionales y al 7% a los tradicionales. Dada la recuperación constatada tanto en las aportaciones como en los volúmenes de embalse se ha adoptado la medida de revisar dichas restricciones en mayo, previamente a las campañas de riego del verano.

La grave situación que han sufrido los regantes de la Vega Baja como consecuencia de la DANA y el desembalse obligado desde Santomera propició que, en la anterior Junta de Gobierno, se acordase no computar como consumidos parte de los recursos derivados por su pésima calidad.

Estamos intentado mejorar en este asunto, esperamos que los riegos de la campaña que ahora se inicia tengan una calidad aceptable y en cantidad suficiente.

- Entonces, ¿seguimos en sequía?

El Índice de Estado Global, que marca la situación general de la cuenca del Segura, ha mejorado en los últimos meses y se encuentra en prealerta por sequía, concretamente en el indicador de escasez coyuntural el que presenta dichos valores. El año hidrológico 2018-2019 acabó en Alerta debido a las escasas aportaciones de invierno de 2019. Las precipitaciones de principios de año hidrológico 2019-2020 han llevado al indicador a mostrar una tendencia positiva. El comienzo del año hidrológico se ha caracterizado por fuertes precipitaciones que han mejorado las existencias en las presas de las cabeceras de los ríos Segura y Mundo, pero que aún no permiten garantizar la atención de demandas con normalidad durante el año hidrológico en curso.

Los embalses de la cuenca contienen 445 hectómetros cúbicos de agua y se encuentran al 39% de su capacidad. Cabe destacar, asimismo, que no hay riesgo para garantizar la demanda de suministro a la población durante el presente año hidrológico.

- La Vega Baja sufrió especialmente las graves inundaciones de septiembre, ¿qué está haciendo la Confederación para reparar los daños?

El organismo que presido está acometiendo obras de emergencia para recuperar la capacidad hidráulica de algunos cauces de la demarcación y reforzar infraestructuras del postrasvase dañadas por la DANA. La CHS está ejecutando obras por un importe de más de 17 millones de euros en la Vega Baja. Los trabajos consisten en la estabilización de las motas del río Segura y la adecuación del cauce a su estado previo. Asimismo, se está recuperando la capacidad hidráulica de las ramblas y se está actuando en los canales del postrasvase, que se vieron seriamente dañados por las lluvias.

Como actuaciones más significativas, el arreglo del Reguerón de Hurchillo, Las Norias, Jacarilla, el muro de Almoradí, recuperación de la rambla de Abanilla a su paso por Benferri y la actuación de Guardamar.

Además se están ejecutando otras actuaciones que directamente inciden en la Vega Baja, como el arreglo del canal del Trasvase, actuación fundamental tanto para los usuarios del trasvase como para los de la cuenca porque por medio del sifón podemos inyectar agua en el río Segura y ganar en calidad, las reparaciones de las presas de Santomera (desagua muy cerca de la provincia de Alicante e incide en el volumen circulante por el cauce del río segura) y La Pedrera.

Me gustaría señalar que estamos manteniendo reuniones periódicas con los regantes de la Vega Baja y también con los alcaldes de los municipios alicantinos en los que les informamos del avance y estado de ejecución de estas actuaciones de emergencia. Nuestra disposición a la colaboración y el intercambio de información con quien la requiera es máxima.

- ¿Están trabajando en soluciones que eviten estos problemas en el futuro?

La ausencia total de riesgo es imposible de conseguir, pero estamos trabajando con toda nuestra capacidad en medidas a largo plazo que incrementen la seguridad de los cauces y, por consiguiente, de la población y sus bienes. El cauce del río Segura en la Vega Baja tiene una cota superior a la de las tierras por las que circula, además unido a que es imposible que las aportaciones de cada una de las márgenes del río se incorporen, hace que deba buscarse un tratamiento integral que minimice la mayoría de riesgos.

En este sentido, estamos colaborando con la Universidad Politécnica de Valencia en la realización de un estudio para conocer si las obras de defensa contra avenidas actuales pueden ser mejoradas y si hay que afrontar nuevas infraestructuras. También se están analizando las obras proyectadas en los años 90 y que no fueron ejecutadas, con la finalidad de determinar si seguirían siendo eficaces teniendo en cuenta los últimos episodios de grandes precipitaciones que han causado perjuicios en la zona durante los últimos años.

En concreto, los proyectos que estamos revisando desde el punto de vista del análisis obligado de beneficio coste en la Vega Baja son el encauzamiento de la rambla de Abanilla, el baipás de Orihuela, obras de defensa en el Pilar de la Horadada y la presa de Tabala que aunque ubicada en Murcia puede defender a parte de la provincia de Alicante.

Por último indicar asimismo la cooperación y coordinación entre administraciones que fomentamos con la administración autonómica y local a través del proyecto «RenHace» promovido en la Vega Baja.

- Las Cortes Valencianas exigen su comparecencia para que explique la gestión que hizo la CHS de la gota fría de septiembre.

He reiterado mi compromiso de informar al pueblo valenciano del ejercicio de mis competencias y me he puesto a la entera disposición del presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, para que los representantes del pueblo valenciano, ya sea a través de la Mesa, el Sindic o de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, puedan asistir a una sesión informativa en la sede de la Confederación.

Este ofrecimiento que he hecho se extiende al equipo de dirección de la CHS, y a los Jefes de Unidad que gestionaron bajo mi supervisión todo el episodio tanto en el Dominio Público Hidráulico como en las infraestructuras hidráulicas gestionadas por la Confederación y que sufrieron el impacto de la DANA en septiembre.

También he reiterado la imposibilidad de comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Les Corts Valencianes, ya que existen varios dictámenes del Consejo de Estado que limitan las comparecencias de miembros de la Administración General del Estado, como es mi caso, al Congreso y al Senado, y asimismo especificar que no procede comparecer ante ninguno de los parlamentos autonómicos.

No obstante, mantengo mi entera disposición a facilitar la información que se precise. En este sentido, tanto yo como mi equipo de dirección hemos mantenido diferentes reuniones con las comunidades de Regantes de la Vega Baja, y con algunos colectivos ciudadanos como los afectados directos de este episodio. Cabe recordar que el equipo directivo del organismo de cuenca asistió a una reunión informativa celebrada en Almoradí el pasado 26 de noviembre, a la que acudieron alcaldes de la Vega Baja y representantes de la Generalitat Valenciana.

- El tema del Mar Menor, aunque no afecta directamente a la Vega Baja, ha saltado a todos los medios nacionales y también internacionales, ¿qué funciones está llevando a cabo la CHS?

El Mar Menor está sufriendo un grave problema medioambiental ante el cual la Confederación puede actuar en el campo de sus competencias, que son la protección del Dominio Público Hidráulico. Básicamente en la protección de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena que drena de manera natural a la laguna costera, y en el control de las superficies de riego.

En 2019, la CHS remitió a la Dirección General de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura y a la Dirección General del Mar Menor de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, para su restitución a las condiciones naturales (secano o vegetación), un total de 83 expedientes, que se corresponden con unas 1.600 hectáreas denunciadas. Además, están en proceso de análisis y envío expedientes que ascienden a 1.900 hectáreas adicionales, por lo que se espera que en un plazo de 1 ó 2 meses se hayan remitido un total de 3.500 hectáreas, de las 9.500 que se estimó por teledetección que no contaban con derechos inscritos en el Registro de Aguas.

Asimismo, hay que señalar que hay una serie de medidas que suponen una inversión de 647 millones de euros y que se recogen en el Plan Vertido Cero, elaborado por el Gobierno estatal y el regional, ahora en fase de revisión, pero que contará con las actuaciones prioritarias desde un punto de vista de análisis coste eficacia y que contemple además de infraestructuras, soluciones basadas en la naturaleza.

- Finalmente, ¿en qué paso se encuentra la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de cuenca?

Actualmente está en periodo de información pública el Esquema Provisional de Temas Importantes, que recoge los asuntos principales que deben ser tratados en el nuevo plan. Un proceso en el que pueden participar los ciudadanos y organizaciones interesados. El objetivo de la CHS es que esta participación sea mayor que en anteriores procesos con el fin de sumar más puntos de vista al Plan Hidrológico 2021-2027. Consulten la información del proceso en la página web de la Confederación Hidrográfica del Segura.