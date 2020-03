INECA solicita coordinación entre administraciones y empresas ante el coronavirus

Ante la situación de emergencia declarada durante los últimos días en nuestro país y a nivel internacional, debido a la pandemia de COVID19, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), Rafael Ballester, solicita la máxima coordinación entre las administraciones implicadas para agilizar la implementación de las medidas previstas en las recientes normas aprobadas a los sectores más afectados: los colectivos sociales más sensibles y vulnerables; las empresas, autónomos y trabajadores, cuya actividad económica se ha visto condicionada de manera sustancial; y las personas que de forma directa está enfrentando la emergencia en primera línea.

La Junta Directiva de INECA considera indispensable, en esta situación, el mayor grado de diálogo posible entre la Administración y los agentes sociales y empresariales, con el fin de conocer lo más fielmente posible la realidad de los principales sectores afectados y sus tendencias. Esto debe contribuir a poder corregir a tiempo aquellas medidas que no se concreten correctamente, o que no surtan los efectos previstos y, también a implementar con agilidad nuevas medidas inicialmente no previstas.

INECA analizará, de la mano de los agentes sociales y empresariales implicados, el impacto de esta crisis en nuestra provincia, monitorizando los efectos de las eventuales medidas adoptadas, así como su tendencia a lo largo de los próximos meses.

Al tiempo que se implementan las medidas para minimizar los daños y perjuicios de esta crisis, desde INECA creemos que es importante que, de manera inmediata, equipos multidisciplinares trabajen en diseñar estrategias, por sectores de actividad y comarcas, para reconstruir la actividad productiva y social. Para el presidente de INECA "se trata de pensar de forma anticipada y propositiva en el día de después, para afrontar en las mejores condiciones la apertura de la actividad empresarial y laboral en un nuevo contexto nacional e internacional donde muchas reglas se van a reescribir, y donde debemos aprovechar inteligentemente nuestros recursos y fortalezas como territorio diversificado que somos".

Finalmente, los socios de INECA queremos felicitar al conjunto de la sociedad por su ejemplar demostración de compromiso, responsabilidad y solidaridad, y especialmente a las instituciones, empresas y personas cuya entrega durante estos días es una auténtica lección de inspiración: colectivo de personal sanitario, asistencial y servicios sociales; centros logísticos y de distribución; establecimientos de alimentación; sector agroalimentario; personal de protección civil, cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas; y todas las empresas y personas trabajadoras que están colaborando para garantizar los servicios básicos de la ciudadanía (telecomunicaciones y servicios digitales, suministros, medios de comunicación, entidades financieras, colectivos de profesionales y consultores, y otros muchos).