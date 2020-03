La cifra de regulaciones de empleo se triplica en un día por la crisis del coronavirus y ya supera el millar

Una vez despejadas las posibles dudas, con la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un paquete de medidas para agilizar su tramitación, las empresas se abalanzaron el pasado miércoles a presentar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a los que muchas de ellas fían su supervivencia, ante el cierre forzoso de sus negocios por el decreto del estado de alarma. Tanto es así que en un solo día se han triplicado los procedimientos registrados en la provincia, de acuerdo con el balance que ayer facilitó la Conselleria de Economía Sostenible.

Así, hasta la fecha ya son 1.022 las compañías ubicadas en Alicante que han solicitado aplicar una suspensión temporal de empleo a sus plantillas, frente a las 308 que había presentadas el día anterior. De aceptarse todas ellas sin modificaciones, el número de trabajadores que se irán momentáneamente al paro será de 7.127 frente a los 2.717 que se contabilizaban hasta el martes. A pesar de tratarse de una cifra muy abultada, los sindicatos dan por hecho que seguirá aumentando rápidamente en los próximos días, sobre todo si se tiene en cuenta que la hostelería, el turismo y el comercio son las actividades que más personas ocupan en la provincia -casi 160.000 asalariados entre las tres- y que se trata de los sectores que se han visto obligados a detener su actividad de manera forzosa por el cierre al público de sus establecimientos.

«Lo importante ahora es que se apliquen las medidas aprobadas por el Gobierno para garantizar que estos trabajadores puedan mantener su nivel de ingresos y evitar que esta crisis se convierta en permanente», apuntó ayer la secretaria comarcal de UGT en l'Alacantí i les Marines, Yaissel Sánchez, al conocer los datos.

Datos autonómicos



A nivel autonómico, el número de ERTE presentados también se disparó tras la aprobación por parte del Gobierno de la nueva regulación, que facilita los procesos por causas de «fuerza mayor». En total, ya son 3.069 las peticiones registradas, frente a las 781 que se contabilizaban el martes, y el número de trabajadores afectados por las mismas se sitúa en 32.751, según la Generalitat. La provincia de València es la que más procedimientos tiene en marcha, con 1.586 expedientes, que supondrán 11.751 suspensiones de empleo; seguida por Alicante, con esos 1.022 ERTE y 7.127 trabajadores afectados; y Castellón, con 410 expedientes y 2.615 trabajadores. Además, hay otras 51 regulaciones de empleo que afectan a firmas implantadas en toda la Comunidad y que supondrán mandar a sus casas a otros 11.258 empleados.

Sandra Ramos: «La empresa no tenía otra opción, pero es muy duro para los empleados»



Monitora de autobús de La Agostense

«La empresa no tenía opción. Dependemos del transporte escolar, del Imserso y de los viajes a Europa y todo desapareció. Nos quedamos sin trabajo y era esto o cerrar, pero es muy duro para nosotros». Sandra Ramos es una de los miles de alicantinos y alicantinas que estos días se ha visto abocada al paro, casi sin tener tiempo ni para asimilarlo. Hasta la semana pasada era monitora de autobús en la empresa La Agostense que, como muchas otras del sector, acaba de presentar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para la mayoría de su plantilla. Empleada a tiempo parcial, compaginaba este trabajo con la limpieza de alguna casa y ahora, de repente, se ve sin ninguno de los dos. «Aunque cobre el paro, solo te pagan el 70% y yo ya tenía un sueldo bajo», señala Ramos, con un hijo de 14 años a su cargo y que vive con sus padres porque no se puede permitir un alquiler. «Por fortuna, los tengo a ellos y comida no nos va a faltar, pero esto es muy duro», insiste, a pesar de lo cual no pierde el optimismo. «Quiero pensar que va a pasar rápido y que luego vamos a salir, que volveremos al trabajo», señala la también delegada sindical por CC OO.

En su empresa también parecen trabajar con esa idea y, por ejemplo, han optado por mantener en plantilla a un grupo reducido de conductores que aprovecharán para poner al día los vehículos.

Valeria Marini: «Solo trabajamos ocho meses al año y habíamos empezado hace unos días»



Trabajadora de un complejo hotelero

Cuando empezaron a conocerse los primeros casos de infectados por el coronavirus en España, Valeria Marini presintió que la de este año no iba a ser una buena temporada en el complejo hotelero donde trabaja como fija discontinua. Y no se equivocaba. «Sólo abrimos ocho meses, de marzo a noviembre, apenas llevábamos unos días funcionando, cuando hemos tenido que cerrar», se lamenta.

Una parte importante del negocio del recinto depende de los congresos y encuentros del sector sanitario, «que fueron los primeros que se cancelaron», recuerda la cocinera. Al principio todo fue caótico, desde la empresa trataron de compensar las cancelaciones con cambios en el cuadrante de las plantillas y hasta con vacaciones, pero la realidad se impuso y el gerente acabó comunicándoles que no veía más salida que solicitar un ERTE, y mandó a los empleados a casa mientras veía la forma de tramitarlo. Como otras muchas empresas, la firma decidió esperar a ver qué medidas tomaba el Gobierno, por lo que a día de ayer los empleados aún no tenían claro cuándo causarían baja. «Hay mucha incertidumbre y no puedes apoyarte en nadie. En esta situación no puedes hacer una asamblea ni nada de eso», apunta Marini. «Y lo peor es no saber cuándo volveremos a trabajar. Hacíamos muchas comuniones. Supongo que este año se perderán», se lamenta la cocinera.