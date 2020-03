Levantina da una semana de vacaciones a la plantilla por el parón del mercado

Levantina, que acaba de pactar un ERE con 45 despidos hace solo unos días, ha dado esta semana vacaciones a sus operarios ante la paralización que está sufriendo el mercado por la crisis del coronavirus, según aseguró ayer Miguel Ángel Mira, representante sindical de CC OO. El gigante del mármol con sede en Novelda acordó esta medida con los trabajadores, aprovechando que anteriormente ya se había establecido librar el viernes por el puente festivo de San José.

«Ante la situación de parón general, que está afectando a las ventas, decidimos tomar vacaciones también lunes, martes y miércoles», explicó Mira. No obstante, el dirigente sindical añadió que, si la coyuntura no mejora, «la situación será más problemática, porque no tiene sentido producir y generar stock, si el material no tiene salida, ya que eso genera más costes». A finales de semana o el lunes, volverán a reunirse con la empresa y no se descartan otras medidas de ajuste.