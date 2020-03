Empresas alicantinas presentan los primeros 45 ajustes laborales que afectan a 1.400 trabajadores por el coronavirus

Ayer, en el primer día laborable de aplicación del estado de alarma en España, 45 empresas de la provincia ya habían presentado ante la Dirección Territorial de Empleo Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectaban a 1.425 trabajadores alicantinos. Según fuentes sindicales, el 98% fueron ajustes laborales planteados por empresas de hoteles y hostelería, servicios y comercio, aunque estos últimos en menor medida. La hostelería, junto al comercio -salvo los locales de alimentación y básicos-, están obligados a cerrar por el decreto del Gobierno para evitar la propagación de coronavirus.

En total, en la Comunidad los ajustes ascendían a 137 procedimientos que implicaban a 4.683 trabajadores; y el mayor número de afectados procedían de Alicante, ya que en Castellón fueron 27 empresas las que presentaron expedientes, con 521 empleados, mientras que en Valencia fueron 58 las peticiones de ERTE, con 1.049 trabajadores afectados. Según información de la Conselleria de Economía, además de estas suspensiones temporales de empleo, en la Dirección General de Trabajo se recibieron otros siete expedientes.

Estos son los primeros ajustes laborales que se cobra la crisis de coronavirus, pero se prevé que vayan aumentando en los próximos días, sobre todo, en la hostelería y el comercio alicantino, según aseguraron responsables de ambas patronales, que aglutinan conjuntamente a un colectivo de más de 25.000 establecimientos. En ambos casos, hay empresas que están esperando a conocer las medidas laborales y las condiciones de los ERTE por fuerza mayor que apruebe hoy el Gobierno. Aun así, representantes de ambas sectoriales ya advertían de que el plan de choque anunciado por el Ejecutivo «no acababa de aclarar aspectos como qué va a pasar con los pagos de las hipotecas o alquileres, en su caso, y otras cargas que tienen que seguir afrontando los establecimientos aunque estén cerrados», subrayaba Mar Valera, presidenta de la Asociación Provincial de Hostelería.

Igualmente, Francisco Rovira, secretario general de la patronal del pequeño comercio (Facpyme), incidía en que «en la banca haya flexibilizaciones» para los negocios más afectados por el estado de alarma. Facpyme ha recomendado a las empresas que se planteen suspensiones temporales de empleo, que den 15 días de vacaciones a sus trabajadores mientras se conocen las medidas del Gobierno. Una decisión que también tomaban ayer empresas del calzado de la provincia ante el cierre de los comercios, según confirmaba la presidenta de la Asociación Valenciana de Empresas de Calzado (Avecal), Marián Cano. En el sector tampoco se descartan expedientes temporales por la cancelación y aplazamiento de pedidos, tanto en España como en Europa, especialmente en Italia, que es su tercer mercado.

Pikolinos cierra sus centros



La empresa ilicitana de calzado Pikolinos informó ayer de que, ante la crisis global provocada por el Covid-19 había decidido «cerrar todos nuestros centros de producción, logística y oficinas centrales. Ello implica el cese temporal de parte de nuestra actividad, salvo los equipos de oficinas centrales, que se encuentran operativos a través del teletrabajo en sus hogares».

En otros sectores, como el metalúrgico, la patronal provincial Fempa también recibió ayer consultas sobre expedientes de ERTE, aunque la actividad, salvo en los negocios que trabajan de cara al público, se estaba produciendo «con cierta normalidad, dentro de un día de mucha desorientación por parte de las compañías sobre el decreto del Gobierno», resaltó Luis Rodríguez, secretario general de Fempa. Igualmente, en el sector de la construcción, en las oficinas se trabajaba vía teletrabajo, como muchas consultorías, despachos de abogados o servicios centrales de empresas. Y los suministros para las obras se servían con normalidad, según Antonio Fernández, presidente de los promotores de vivienda (Provia). No obstante, Fernández apuntó que habían recibido quejas de firmas de que, «en algunos municipios, la Policía Local había ido para paralizar los trabajos, pese a que esta actividad no entra dentro del decreto. Y es que hay cierta confusión», añadía el presidente de Provia.

Los sindicatos CC OO y UGT, por su parte, advierten de que los ERTE no se aprovechen para despedir.

Toni Mayor: «La situación es insostenible. Solo podemos esperar a que amaine»



El expediente implica a unos 600 empleados de la cadena así como a once establecimientos de la provincia y València

La crisis del coronavirus está haciendo que se tambalee el principal motor económico de la provincia de Alicante: el turismo. Incluso la propia patronal hotelera Hosbec alertaba hace solo unos días de que todos los hoteles de la zona estaban abocados a ir a un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE). El augurio, al final, se ha cumplido. El sector ha sido de los más castigados por los efectos derivados del Covid-19 y una de las primeras empresas que ha presentado un ERTE ha sido precisamente Port Hotels, la cadena de Toni Mayor, presidente de Hosbec. Así lo confirmó ayer tarde él mismo.

«Más grave que en 2008»



La medida afecta a once hoteles de las provincias de Alicante y València, y a unos 600 empleados. Evidentemente, no se incluyen otros dos hoteles que el empresario tiene en Benidorm y que, en temporada baja, permanecen cerrados. A priori, solo continuarán una quincena de empleados mientras se prolongue la crisis. En declaraciones a este periódico, Toni Mayor ponía el acento en que «la situación en estos momentos es insostenible. Solo podemos esperar a que amaine», y añadía que, «de momento, todo está siendo más grave que en 2008. Nunca habíamos vivido una cosa así». Por eso mismo, sentenciaba que ahora solo queda esperar a que todo acabe cuanto antes y que, al menos, se pueda salvar la campaña de verano, aunque, para ello, subrayó, «es necesario que todos hagamos los deberes, y, en particular, el Gobierno y Europa». Como ejemplo, citó lo ocurrido en Corea del Sur, donde ya se han comenzado a frenar las infecciones. Toni Mayor, en cualquier caso, se mostró convencido de que, «antes o después, todos se verán en la misma situación, porque no nos queda otra. Va a ser un goteo constante, y los hoteleros van a sufrir mucho con esto».

Presencia en seis municipios



Port Hotels suma trece establecimientos distribuidos en seis municipios. Benidorm, con cinco hoteles, y Elche, con tres, son los enclaves en los que la cadena tiene más implantación. También están en Calpe, Dénia y Playa de San Juan. Sus últimas adquisiciones le llevaron hasta València, donde gestiona el Port Valencia Azafata, situado junto al aeropuerto de Manises, y el Port Feria València. Unas operaciones formalizadas en los últimos meses y que se enmarcan dentro de su estrategia para diversificar su actividad en el segmento del turismo urbano y de negocios, con la que complementa la actividad de sol y playa de sus localizaciones en la Costa Blanca.

En total, la cadena ha sumado seis nuevos hoteles en los últimos tres años, tras comprar en 2017 los Holiday Inn de Playa de San Juan y Elche -rebautizados como Port Alicante Playa de San Juan y el Port Elche-, a los que añadió a finales de 2018 la propiedad de los hoteles Milenio y Huerto del Cura, tras comprárselos a la familia Orts. Fue en septiembre de 2019 cuando anunció que gestionaría el Port Azafata Valencia, junto al aeropuerto de Manises, al que dos meses después se sumó el Port Feria València.

Gran parte de los primeros ERTE presentados ayer eran de empresas de hoteles, pero también de hostelería.

Unos mil operarios de Sax se quedan en casa para prevenir



Las medidas para evitar la propagación del coronavirus ha llevado a tres de las cuatro empresas punteras del sector de las persianas y cortinas en Sax a suspender su actividad. Más de un millar de trabajadores se van a quedar confinados en sus casas entre 7 y 15 días. No obstante los plazos podrían alargarse en función de la evolución de la pandemia y de las instrucciones que dicte hoy el Gobierno. También hay compañías que han implantado el teletrabajo en el área de oficinas.