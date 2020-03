El Fórum Nacional reúne en Benidorm a más de 300 jóvenes de familias empresarias

Avanzar en el compromiso, la transformación y el legado de la empresa familiar española para favorecer su continuidad y permanencia en el tejido productivo. Bajo este ambicioso reto se enfocaron las distintas ponencias que dieron forma al programa del XVII Encuentro Nacional del Fórum, que fue organizado por el Instituto de Empresa Familiar y contó con la colaboración de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante.

También tuvo como colaboradores a Deloitte y Banco Santander. La cumbre empresarial reunió a más de 300 jóvenes de familias empresarias desde el día 6 al 8 de marzo en Benidorm. Entre los asistentes destacó especialmente la presencia de la delegación alicantina con más de 60 integrantes del Fórum de AEFA.

El intercambio de experiencias e ideas entre los participantes sirvió de punto de unión para desarrollar este encuentro, que tuvo como lema «Un paso adelante» y que tuvo lugar en el incomparable marco que ofrece el hotel Asia Gardens. Las nuevas generaciones empresariales han reafirmado su compromiso en la construcción del modelo económico del siglo XXI a través de nuevas propuestas que faciliten y contribuyan al progreso del país, y permitan afrontar los retos que se presentan ante la empresa familiar.

Prestigiosas empresas alicantinas como Bras del Port, Laboratorios Quinton, Mano de Santo, MG Wines, Turrón 1880 y Suavinex colaboraron para dar a conocer los productos de la provincia entre los asistentes.

El congreso comenzó con una vista a la fábrica de Chocolates Valor, dirigida por su consejero delegado Pedro López, donde explicó la evolución de esta compañía, creada en Villajoyosa en 1881, que en la actualidad es líder en el mercado.

Tras la visita se celebró un cóctel en el que intervino el presidente del Fórum del IEF, Salvador Bautista, y el presidente del Fórum de AEFA, Luis Navarro. La sesión del sábado arrancó con las palabras de bienvenida del director general del IEF, Juan Corona; el socio de Deloitte responsable de la zona Este, Juan Corberá, y el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de Santander España, José Juan Pérez-Tabernero.

El valor del talento y del uso de la tecnología fue puesto en valor por la CEO de Microsoft España, Pilar López, en su charla. El fundador y director de Escuela de Musicalidad, Pedro Lantero, fue el responsable de moderar una mesa redonda en la que se debatió sobre el rol que las empresas deben asumir como dinamizadoras del cambio social. En la mesa participaron el CEO de ASTI TechGroup y presidenta de la Fundación Asti, Verónica Pascual; el fundador de Jeanología, Enrique Silla, y el fundador y CEO de Zubi Labs, Iker Marcaide.

La última mesa redonda de esa jornada tuvo como temática central la reinvención del sector turístico. En ella participaron el consejero delegado de Grupo Marjal, Sergio Gómez; el CEO y fundador de Airhopping, Carlos Montesinos, y el fundador y presidente de By Hours Travel, Guillermo Gaspart. La moderación corrió a cargo de Pablo Sanz, socio de Deloitte, y Beatriz Martín, socia directora de Deloitte en Alicante.

Otra de las mesas redondas llevadas a cabo durante el encuentro tuvo como protagonistas a la familia Boluda, que habló sobre las particularidades de una empresa familiar centenaria, destacando el papel de las nuevas generaciones en la continuidad de los valores y el legado cosechado. Como moderadora ejerció de Grupo Catalana Occidente, Nuria Halpern. La sesión de la tarde en esta otra jornada contó con la ponencia de Liliana Fernández, la deportista benidormense profundizó en las fórmulas par mejorar y crecer en equipo.

El vínculo entre empresas familiares y start ups fue analizado en otra de las mesas redondas organizadas. En esta última se puso de manifiesto cómo afrontan las empresas tradicionales los procesos de transformación.

El secretario general del Consejo de Bergé y Cía, Salvador Bautista, fue el encargado de moderar esta mesa, en la que intervinieron el managing director de Atresmedia Diversificación, Javier Nuche; el director general de Endeavor España, Antonio Iglesias, y el managing director de B4Motion Venture Lab, José García Pacheco.



Luis Navarro, presidente del Fórum de AEFA y gerente de cubierta solar

– El pasado fin de semana tuvo lugar el XVII Encuentro Nacional Fórum Familiar del IEF, bajo el lema «Un paso adelante». ¿Hay que animar a las nuevas generaciones a continuar los proyectos familiares empresariales?

No se trata de animarlos, se trata de acompañarlos en un proceso donde hay dificultades y retos diferentes para promover la continuidad del proyecto empresarial. No podemos olvidar que, además de los aspectos técnicos y económicos, se suman elementos emocionales que a veces ayudan, pero otras no. Cabeza y corazón generan buenas, pero también, peligrosas mezclas.

«Un paso adelante» es una invitación a continuar el proyecto de las generaciones anteriores, a impulsarlo, a desarrollarlo con brío nuevo, a contar con la experiencia de otros, de sus errores y de sus aciertos.

– ¿Cuál era el objetivo de este encuentro?

Como ya he comentado, servir de plataforma de transferencia de experiencias, conocimientos y vivencias. Cuestiones que van completamente en línea con los objetivos que defendemos desde el Fórum de AEFA. A veces, los más jóvenes pueden tener la sensación de que están viviendo situaciones muy concretas que sufren ellos solos, pero luego se dan cuenta de que son muy comunes y que todos lo hemos pasado. Tener esa certeza y la capacidad de compartir con otros experiencias, miedos, recetas y soluciones capacita mucho a las nuevas generaciones que están liderando o liderarán empresas familiares. Ese es el objetivo de este tipo de encuentros: servir de punto de unión y de reflexión conjunta para un mejor desarrollo de este tipo de empresas.

– ¿Y se ha conseguido el objetivo?

No me cabe la menor duda. Hemos reunido en Benidorm a jóvenes vinculados a empresas familiares de toda España. Más de 300 de diferentes sectores y tipos de empresas, grandes y más pequeñas, donde la delegación alicantina de empresarios ha sido la más representativa con unos 60 asistentes. Eso demuestra que la empresa familiar tiene mucho que decir en este país, y en esta provincia, y que tiene mucho futuro. Y también demuestra que los Fórum de empresa familiar, como el de AEFA, tenemos mucho que aportar.

– ¿Cuáles son los principales retos de la empresa familiar?

Como empresa, los comunes a los que sufren el resto. Lo que ocurre es que suman otras características particulares. Las relaciones familiares tienen un castigo fiscal en este país que, en algunas ocasiones, pueden poner en peligro su continuidad cuando la propiedad pasa de unas manos a otras. Otro de los retos son los cambios generacionales.

Para eso, instituciones como AEFA, y también la IEF, ha trabajado mucho en protocolos familiares puesto que se debe establecer mecanismos eficientes en el relevo de sus máximos responsables, limitando al máximo los roces entre diferentes miembros de la familia y sus efectos negativos en la marcha de la empresa.

– ¿Cómo definiría usted la salud de la empresa familiar?

Excelente. Básicamente es el alma y el corazón del tejido productivo de España. Las principales empresas de la Comunidad y la provincia de Alicante, son de carácter familiar. Y muchas de ellas son punteras en sus respectivos sectores a nivel internacional.

La idea de empresa familiar como empresa pequeña no es real, hay de todos los tamaños. Y la idea de empresa familiar como empresa conservadora tampoco, ahora mismo la empresa familiar también lidera la innovación, la investigación y la internacionalización.