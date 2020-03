Rafa Climent: «El coronavirus va a impactar en nuestra economía a corto plazo, pero saldremos»

La Comunidad Valenciana y Alicante no se han quedado al margen. Sin embargo, el conseller de Economía Sostenible se muestra partidario de huir de alarmismos, aunque respetando las recomendaciones de las autoridades, e incluso abre una puerta a la esperanza: es una crisis sanitaria, y no económica. Por lo tanto, está convencido de que todo acabará reconduciéndose. Veremos, aunque sus augurios serían lo mejor para todos.

P ¿Qué incidencia puede acabar teniendo a nivel económico la crisis del coronavirus para una Comunidad tan dependiente de sectores como el turismo, el calzado, el textil, el juguete o la automoción?

R No debemos generar ninguna situación de alarmismo. Estamos teniendo reuniones con los representantes de nuestros sectores productivos para actuar de manera consensuada. El presidente ya anunció el jueves un plan de choque y esas medidas planteadas se suman a las ya anunciadas tras la reunión de la Conselleria con asociaciones sectoriales y entidades empresariales con la puesta en marcha de dos nuevos servicios a través de Ivace Internacional para apoyar a las empresas en la búsqueda de proveedores alternativos, así como para aprovechar nuevas oportunidades de negocio. En el desarrollo de este servicio se va a contar con la colaboración de Seimed-EEN, la mayor red de apoyo para las pymes europeas que gestiona el Ivace en la Comunidad y en Murcia promovida y financiada por la Comisión Europea. Además, y a través de otro nuevo servicio, Ivace Internacional está facilitando información de valor añadido que permita a las empresas aprovechar nuevas oportunidades de negocio y, así, encontrar nuevos clientes que estén buscando proveedores alternativos a China.

P El Ministerio de Sanidad juega con un horizonte temporal de entre dos y cinco meses para dar por contenida la pandemia en España, y la creación de empleo ya se estaba frenando. ¿Qué puede pasar?

R No considero que la creación de empleo se estuviera frenando. Los últimos datos nos indican que la Comunidad lidera la reducción del paro registrado en términos interanuales con 9.135 personas desempleadas menos, un 2,43% menos, muy por encima de la media del Estado, de un 1,31% menos. Todos los sectores presentan una evolución positiva, excepto la agricultura, donde el paro se incrementa un 0,64%, y en cuanto a los datos de afiliación a la Seguridad Social los datos son también positivos, puesto que somos la cuarta autonomía donde más se ha incrementado la afiliación en términos cuantitativos. Ahora bien, si conseguimos frenar y contener esta pandemia, la afección en la creación de empleo puede ser mínima, si seguimos los protocolos de actuación y las indicaciones sanitarias. La sociedad debe ser consciente del problema y evitar la propagación del virus para minimizar sus efectos en el tiempo.

P ¿Va a poner la Generalitat algún tipo de plan de contingencia específico para tratar de minimizar el impacto, sobre todo en el empleo y ante el cierre de empresas?

R El presidente presentó el jueves en las Cortes un plan de choque que, junto con las medidas del Gobierno central, pretende minimizar este impacto. Aun así, es algo que estamos siguiendo minuto a minuto por parte de la Conselleria de Economía y sus entes autónomos, como Labora, el Invassat e Ivace. Estamos barajando varios escenarios para podernos anticipar en el peor de los casos. De hecho, este próximo lunes tenemos una reunión vía videoconferencia con la ministra de Trabajo para tratar este y otros temas.

P La CEV ha presentado esta misma semana un paquete con 25 medidas centradas en el ámbito laboral, fiscal, económico y sectorial para paliar el impacto del coronavirus. ¿Qué va a hacer el Consell con eso?

R Son medidas que el Consell valora y que muchas de ellas coinciden con nuestro planteamiento. De hecho, algunas de ellas ya están en marcha.

P El Consell decidió aplazar las Fallas y las fiestas de Castellón precisamente la tarde antes de que comenzara Futurmoda en IFA. ¿Habría cancelado el certamen?

R Fue una decisión consensuada entre los organizadores, IFA y la Conselleria. Es un certamen profesional no abierto al público, no multitudinario y la verdad es que estuvieron al borde de la suspensión. Finalmente, se decidió seguir adelante a ocho horas vista desde la suspensión de las Fallas y la Magdalena. El resto de certámenes sí se suspendió ese mismo día.

P ¿Estamos al borde de otra recesión como vaticinan algunos expertos?

R Está claro que el coronavirus va a afectar a nuestra economía pues es un problema global, mundial, y, por tanto, no es solo nuestro. Pienso que sí o sí vamos a tener un impacto a corto plazo, pero no olvidemos que se trata de una crisis sanitaria que tiene consecuencias económicas. No es una crisis económica en sí misma. Saldremos de ésta.

P Coronavirus al margen, y con la perspectiva que dan estos nueve meses desde que tomó posesión el segundo Botànic, ¿le falta empuje al Gobierno autonómico?

R No, pero cuestiones que han pasado durante estos nueve meses parece que están tapando toda la gestión diaria. Tenemos que hablar de la DANA, de la borrasca Gloria y, en estos momentos, del coronavirus, que el Gobierno de la Generalitat tiene que abordar de una manera rigurosa y con mucha seriedad. No obstante, eso no quiere decir que no se estén ejecutando proyectos en los que veníamos trabajando desde la anterior legislatura, como el Plan Estratégico de Emprendimiento 2019-2023, el Plan Estratégico de la Industria Valenciana, o incluso el Plan del E-commerce.Hay medidas cortoplacistas que se toman por necesidad, pero desde la Conselleria de Economía Sostenible siempre trabajamos a largo plazo y con luces largas. No debemos permitir que lo urgente sobrepase a lo importante.

P ¿Cuál es la asignatura pendiente que arrastra en estos momentos?

R La asignatura pendiente es ir cerrando cuestiones que aún tenemos encima de la mesa, como el tema de las ferias. Tenemos dos decretos ley aprobados, uno el de la asunción de la deuda, que prácticamente ya está finiquitado. Ahora la asignatura pendiente es cerrar el modelo, y ahí es donde estamos trabajando. Espero que a lo largo de 2020 podamos tener el modelo cerrado y, desde mi punto de vista, tiene que ser un modelo de valor añadido, que nos ayude a ganar, aunque ya veremos si jurídicamente es un consorcio, una fundación... Tiene que ser un modelo en el que debemos poner en valor el conocimiento que tenemos en cada una de las ferias, tanto en IFA como en Feria València, y, a partir del conocimiento que tenemos, dar posibilidades de tener operadores en el ámbito de eventos o incluso de otras ferias.

P El modelo de gestión precisamente ha sido uno de los principales focos de fricción con el PSPV. Compromís defiende que las ferias sean públicas y sus socios de gobierno abogan por la colaboración público-privada.¿En qué fase se encuentra este pulso?

R En que tiene que ser una entidad pública estamos de acuerdo. Después de absorber la cantidad de dinero que va absorber la Generalitat, está claro que tiene que ser un ente público. A partir de ahí, hay que diseñar el modelo, y lo que sí que queremos es que el conocimiento se quede, porque se ha demostrado que la gestión en Feria València y en IFA estos años ha sido muy positiva. Los números avalan claramente la gestión. ¿Podemos buscar operadores? Claro que sí, para aquello que no tenemos, para otras ferias y otros eventos. Ése es un proyecto valiente y de ganar. Sacar un pliego de condiciones y licitarlo todo es un proyecto de no perder, y debemos ser valientes y jugar a proyectos ganadores que ayuden a dinamizar nuestra economía.

P Le replanteo la pregunta, y más teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho hace unos días el conseller de Hacienda: ¿Acabarán convenciendo al PSPV?

R Él no cerraba la puerta a nada, lo único que decía era que no era conditio sine qua non que el conocimiento que tenemos en la feria se tuviese que quedar. Vamos a esperar que no se cierre ninguna puerta, y que entendamos que la gestión que se ha desarrollado y se está desarrollando en las ferias es buena, y que se tiene que quedar. No es cuestión de convencer, sino de que se vean las cosas con luces largas, sobre todo pensando en el futuro de la economía, y no tomar decisiones que estén un poco coartadas por la situación económica que pueda tener la Generalitat en un momento determinado.

P Y, al margen de la forma jurídica, ¿IFA seguirá manteniendo su total independencia respecto a València?

R Si es una empresa pública, a lo mejor puede ser la misma para las dos ferias, pero después entiendo que la gestión tiene que ir por separado. La línea de trabajo de IFA tiene que ser independiente de la de Feria València.

P ¿Es factible hoy por hoy que la feria de calzado se acabe trasladando a Alicante?

R Esperemos que sí. Desde el primer momento en el que me hice cargo de la Conselleria de Economía Sostenible, nuestra intención ha sido que todas las ferias que en un momento determinado decidieron marcharse de nuestro territorio volviesen, e incluso reforzar las que teníamos. Lo hemos hecho en Cevisama, hemos hecho que Hábitat vuelva a ser la feria que dejó de ser, va a volver Home Textiles, ha vuelto FIMI, y a mí me encantaría que la del calzado volviese ya también, con esa idea de cooperar desde la Generalitat con todas y cada una de las ferias, para que vengan compradores internacionales, y eso lo queremos hacer trabajando con ellos y viendo las posibilidades para que sea una feria beneficiosa para el sector y para la economía.

P En su día, incluso dejó caer que la feria podía ir a IFA e incluso a València?

R Lo que dije es que poníamos los instrumentos que tenía la Generalitat a disposición del sector, y lo lógico y la apuesta de la Conselleria es que venga a Alicante. Ahí está IFA y el sector va a querer hacerla en IFA, como se hacía antaño. Reforzar un sector en su territorio es una de las bazas que desde la Conselleria siempre hemos tenido en cuenta.

P El otro gran choque con el PSPV se produjo con Innovación a cuenta de los presupuestos. De momento, el pulso lo ha ganado su departamento. Sin embargo, ¿qué puede pasar a partir de ahora?

R No es una cuestión de pulsos. Independientemente de los partidos, somos un gobierno, y no es cuestión de decir si quiero esto para mí o esto para ti. En este caso, hemos hecho una apuesta muy importante por la industria y la reindustrialización, y es evidente que los institutos tecnológicos son una base fundamental para que nuestra industria genere valor añadido. Si no somos capaces de conectar el tejido productivo con los institutos tecnológicos, estamos perdidos, porque el 99% de nuestras empresas son micropymes, y no pueden dedicar dinero de manera directa a la innovación. Otra cosa es que haya coordinación y colaboración. Si no empezamos a trabajar de manera transversal, estamos haciendo un flaco favor a la sociedad. Por tanto, dejaría de lado «picabaralles».

P ¿Qué está frenando esa colaboración con Innovación en la actualidad?

R No, estamos trabajando de manera transversal. De hecho, en el ámbito de los institutos tecnológicos, que, de una forma más directa, gestionamos desde la Conselleria, la directora general de Innovación está participando, y, cuando se nos pide algo desde Innovación, lo hacemos. Es una polémica más ficticia que otra cosa.

P Siempre ha sido un defensor de la comarcalización de las cámaras, aunque depende de una ley nacional. ¿Se van a dar algún paso a pesar de todo?

R Como es complicado el cambio de ley, al final, optamos por otra hoja de ruta, que es la de la cooperación, es decir, hacer entender al Consejo de Cámaras que tanto con Orihuela como con Alcoy debían tener una sensibilidad especial, y que, desde la Cámara de Alicante, viesen que pueden tener una repercusión más de ámbito comarcal. No se entiende ni lo entiende ningún empresario o empresaria que, siendo de Torrevieja o de Cocentaina, tenga que venir a Alicante. Además, desde la Conselleria, se les da una ayuda de 50.000 euros a cada una de manera adicional, para seguir ayudándolas a dar servicios al mundo empresarial más cercano y de ámbito comarcal.

P Sin embargo, esa colaboración no parece que esté dando muchos resultados. Ahí están los encontronazos que está habiendo en especial entre Orihuela y Alicante, incluso en la organización de actos...

R Lo que tienen que hacer es intentar coordinar un poco más ese tipo de actos, pero creo que es más un poco por ese ímpetu de querer hacer cosas para el mundo empresarial y no pensar que el acto, si se coordina, es más fácil que salga y que sea más potente que si cada uno va por su lado.

P También está el nombramiento de Francisco Gómez como asesor especial de la Cámara de Alicante para la Vega Baja...

R También tendremos que ver internamente qué es lo que está pasando, pero no tiene sentido no querer capilarizar desde la cercanía proyectos. Ésa es un poco la idea de la Conselleria, después siempre están las personas.

P Las relaciones con la Cámara de Alicante no han sido especialmente fluidas. ¿En qué fase estamos ahora?

R Tengo muy buena relación con el presidente, y ésa es la realidad. Con Juan Riera, cuando hay algún problema, hablamos, él me llama o le llamo yo, y estoy en contacto con él. Incluso cuando ha surgido algún que otro problema, hemos intentado hablarlo y llegar a un entente.

De cerca: Un conseller de Economía de letras

Alcalde de Muro durante 16 años, Rafa Climent es desde hace un lustro conseller de Economía Sostenible. Sin embargo, tiene claro que, si tuviera que elegir, se quedaría con el cargo de regidor. «El cargo más importante que puede tener un político es el de alcalde», subraya. Se ampara en que, si bien es cierto que la Conselleria le permite implementar políticas que llegan a más gente, el bastón de mando posibilita el contacto directo con los vecinos y vecinas, dar la cara y abordar sus problemas. «Los que estamos en la Generalitat y en la Diputación debemos entender que el cambio se produce en los territorios y, por tanto, en los municipios», añade. Confiesa que entró en política por vocación de servicio y desde la convicción de que podía aportar ideas para cambiar el mundo. De natural inquieto, ya había estado en asociaciones y organizaciones de todo tipo. Sin embargo, se lo tuvieron que pedir tres veces, en 1986, en 1990 y en 1994, hasta que acabó dando el sí. «Tenía claro que tenía que entrar en política con la vida solucionada y la hoja de ruta vital clara. De lo contrario, en política, en muchas ocasiones las decisiones no se pueden tomar con coherencia, sino porque te juegas un asiento», afirma. Así pues, esperó hasta tener aprobadas las oposiciones a Secundaria, e incluso llegó a dar clases de griego y latín. No en vano, es licenciado en Filología Clásica, aunque siempre le han gustado mucho las matemáticas. Cuando le nombraron conseller, su hija, a la sazón con estudios en Economía, lo primero que le espetó fue: «No sé, pare, igual l'economia ara funciona millor que estant un economista, perquè els economistes ara són historiadors». De natural afable, cercano y dialogante, este conseller de Economía de letras es los que huye de cualquier conflicto y tiene confianza ciega en su equipo. Su filosofía vital y política se resume en una especie de regla de las tres «h»: humildad, hacer y humor, tres pilares bastantes escasos en la res publica.

«El monocultivo no es bueno para que la economía funcione»



P El mármol está atravesando por una dura crisis en el Medio Vinalopó: Levantina ha presentado otro ERE y ha habido varios cierres. Los alcaldes de la zona apuntan hacia la Conselleria, mientras que usted ha dicho que son los regidores los que no han presentado un plan. ¿Se están echando balones fuera?

R En el mármol es verdad que hay una crisis y que hay una zona que vive sensu stricto de ese sector. Yo les planteé a los seis municipios del Medio Vinalopó que tienen una fuerza importante en el sector que tenemos que razonar, y la pregunta que nos tenemos que hacer es hacia adónde queremos ir. Es verdad que el monocultivo no es bueno para que la economía funcione, y, además, para que se asiente la población en un territorio. Lo que les planteé es que tienen que decidir ellos, y no la Conselleria, qué quieren ser de mayores y, en función de lo que ellos decidan, la Conselleria va a estar a su lado, que es muy diferente al planteamiento de que ellos estén esperando un plan de la Conselleria. No. Yo he sido alcalde y sé que tenía que trabajar un Plan de Ordenación Urbana para saber qué es lo que quería ser en mi pueblo. Todo lo que no parta desde abajo no va a funcionar, porque uno se tiene que creer qué proyecto quiere, y, además, tiene que ejecutarlo in situ en el territorio. Por lo tanto, el plan depende de ellos. A partir de ahí, les dije que, si podía ayudarles en el ámbito de la industria, incluso a la hora de ejecutar algún polígono industrial, previo paso por Urbanismo y cumpliendo con todos los procesos administrativos, íbamos a estar ahí. Lo que no pueden hacer los alcaldes y alcaldesas es pedirle a la Conselleria que marque las líneas. No, tenemos que ir al revés, y quedo a su entera disposición para lo que ellos decidan de manera conjunta o individual, si hay posibilidades. Además, la Conselleria, en la legislatura anterior en el Medio Vinalopó, concedió más de 58 millones entre planes de Labora, de internacionalización, en el ámbito de mejoras de polígonos industriales... Es mucho dinero para que se pueda implementar o mejorar cualquier aspecto en el ámbito económico o de empleo.

P Ya, pero una cosa es cambiar el monocultivo de la zona y otra la crisis por la que atraviesa el sector. ¿Se puede hacer algo por el mármol desde la Generalitat?

R De hecho, estamos haciendo. Por ejemplo, ahora vamos a crear una cátedra desde la que el propio sector, la Universidad de Alicante y la Generalitat vamos marcar hojas de ruta en las que tenemos que trabajar y luego implementar, tanto desde el sector privado como desde el público. Llevamos dos años consecutivos ayudando al sector en ferias. Estuve con ellos en Italia, y en Cevisama ya llevamos dos años exponiendo el mármol en compañía de la cerámica, y también con ayudas directas de la Conselleria. Además, atrayendo a gente de otros países para que puedan contactar con ellos y puedan vender el producto. Estamos trabajando de manera continua y poniendo en valor el sector, igual que hemos hecho con otros sectores. Incluso estamos trabajando con el sector la Ley de Minería, y espero que pueda ver la luz pronto con acuerdo, y de manera clara racionalizar un sector que lleva mucho tiempo en un limbo.