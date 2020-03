La firma ilicitana de calzado Bocaccho, a liquidación

Otra compañía del sector del calzado y el textil que desaparece. El juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, ha decretado la liquidación y posterior disolución de la compañía ilicitana Bocaccho SL, más conocida por ser la titular de marcas como Kowalski y, sobre todo, Williot, con la que desplegó una cadena de tiendas de ropa y calzado masculino, dirigidas a un público de nivel medio alto, que llegó a tener cierta relevancia. Así lo recogía ayer el Boletín Oficial del Registro Mercantil, que también publicaba el cese de sus hasta ahora administradores solidarios, José Antonio y Luis Jesús Antón Parreño.

La compañía lleva en concurso desde el pasado mes de octubre, cuandos sus responsable solicitaron el procedimiento de forma voluntaria y el juzgado encargó al economista Francisco Nieto la administración concursal de la firma. Bocaccho, que llegó a facturar más de 7,4 millones de euros en el año 2014, redujo sus ventas paulatinamente en los últimos ejercicios, hasta cerrar 2018 en una cifra de 4,1 millones, según los balances depositados en el Registro. Una caída que llevó a que este último año registrara unas pérdidas de casi 217.000 euros, según las mismas fuentes. Al finalizar ese año, la compañía presentaba una deuda de unos 914.000 euros con entidades de crédito y otros 1,7 millones con sus proveedores.

Recuperar la marca



A pesar de la liquidación de Bocaccho, la marca Williot podría regresar al mercado en un futuro ya que habría interesados en adquirir la denominación para explotarla comercialmente. Eso sí, de momento no habría ningún acuerdo cerrado al respecto. Lo cierto es que ayer la web de la cadena no estaba operativa y entre las redes sociales de la marca sólo el Facebook parecía tener alguna actualización, aunque cuando se intentaba acceder para comprar no lo permitía.

Williot llegó a contar con establecimientos propios o en régimen de franquicia en la ciudad de Alicante, en el centro comercial La Zenia de Orihuela, en Madrid, Murcia, Sevilla, Albacete o Bilbao, entre otras localidades. Además, en 2016 puso en marcha una expansión internacional con la que pretendía tener presencia en los principales mercados latinoamericanos, como Chile, México o Perú, según señalaron entonces sus responsables.

La firma contó con una plantilla media de 23 trabajadores en 2018, de acuerdo con la información recogida en sus cuentas oficiales. Este diario trató ayer de contactar con los propietarios de Bocaccho a través de sus representantes legales y con el administrador concursal sin obtener respuesta.