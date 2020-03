Futurmoda 2020: las tendencias para la primavera verano 2021 desde hoy en IFA

Futurmoda, el Salón Internacional de la Piel, los Componentes y la Maquinaria para el Calzado ya está preparada para comenzar hoy la 43 edición en la que se dan cita 400 firmas expositoras del sector a nivel internacional.

En la edición de Futurmoda 2020, que se celebra se presentarán las novedades para la primavera verano 2021 con una amplia oferta de nuevos productos: hormas, plantillas, pisos, suelas, prefabricados y tacones, adornos y componentes, pieles, tejidos y sintéticos, tecnología, artes gráficas y envases, materias primas, productos químicos y materiales ecológicos. Estos últimos son exigidos por el sector a nivel internacional debido al alto nivel de compromiso adquirido por las empresas con el consumidor final, que posiciona y reconoce al sector como socialmente responsable, siendo acogido de forma muy positiva por el mundo de la moda.

En total, de los 256 expositores que representan a las 400 firmas que participaran en la feria, un 75% procede de España y un 25% de Italia, Portugal, Francia, Alemania, Polonia e India. Y por provincias, un 72% de Alicante, un 8% de Barcelona, un 5% de La Rioja, 3% de Valencia, un 2% de Murcia, un 2% de Zaragoza, un 2% de Albacete, un 2% de Castellón, 2% de Madrid, 1% de Baleares y 1% de Tarragona.

Siendo, por sectores representados, el 28% pieles y curtidos, el 21% suelas, hormas, tacones y plantillas, el 19% componentes, el 17% tejidos, el 8% los químicos, los tecnológicos y servicios varios, y un 7% prensa, instituciones y escuelas.

Cabe destacar que un total de 3.105 profesionales han confirmado su asistencia a la feria. Los visitantes encontrarán en esta edición de una nueva imagen de la feria, que sigue apostando por mejorar en todos sus aspectos. De esa manera, los expositores dispondrán de nuevos stands, mejorando su diseño visual gracias al sistema de iluminación nuevo que incorporarán, el cual visualmente convertirá al pabellón 2 de IFA en un mar de luces.



Cómo afronta un salón internacional de moda el Coronavirus

El pasado lunes, 9 de marzo, la Junta Directiva de AEC en su totalidad se reunió para analizar todas y cada una de las solicitudes recibidas por los expositores y visitantes de la feria que se han puesto en contacto con los organizadores para trasladar sus puntos de vista a favor o en contra respecto a la celebración de esta edición de la feria, en un momento en el que la epidemia del Coronavirus ha ido dejando su impronta en todo el mundo y muy especialmente en Europa y en algunas provincias de nuestro país.

Aun siendo por el momento mínimos los casos de contagios que se registran hasta la fecha en la provincia de Alicante, la Junta Directiva de AEC, tras comunicarse con los respectivos empresarios que se han dirigido a la asociación, "considerando muy en serio los diferentes puntos de vista y valorando con la administración los riesgos que conlleva el COVID 19", han decido seguir las recomendaciones en todo momento que dictamina el Ministerio de Sanidad, entendiendo que para poder celebrar la feria con total normalidad, se deben de incorporar el mayor número de medidas informativas y preventivas que minimicen los riesgos. Desde AEC llamamos a la acción responsable de todas las personas que asistan a la feria, siguiendo en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que además hemos incorporado en la feria permitiendo que Futurmoda se pueda celebrar con éxito.

"Futurmoda se impone como una alternativa ante la situación que se vive en China por el COVID 19, que han generado serios problemas de paralización de la producción en las fábricas, caídas de los stocks, cancelación de proyectos de diseño y desarrollo de colecciones a nivel internacional, aplazamiento de contratos, caídas de las ventas y por consiguiente una posible pérdida del empleo en las empresas; consecuencias muy negativas e irreparables, que de no ser afrontadas con seriedad por todos, nos pueden llevar a una situación irreversible para el sector. En este contexto tanto los gobiernos, como los agentes sociales estamos trabajando para poder resolver la situación y amortiguar en la medida de lo posible el impacto económico y social que pueda conllevar la crisis del coronavirus. La cual, hasta la fecha, nos lleva al debate, de si las ferias y otros eventos públicos se deben o no celebrar y de qué manera.

Por consiguiente, y habiendo establecido las medidas preventivas, se decide que Futurmoda se celebre en IFA hoy y mañana, no considerándose esta una situación de alto riesgo en comparación con otro tipo de eventos multitudinarios."

No obstante, los organizadores advierten que, con la celebración de la feria, no se obliga a nadie a participar en ella, es responsabilidad de cada uno decidir el compromiso que se quiere adoptar al participar o visitar la feria.

Tanto la Generalitat Valenciana, la diputación de Alicante, como delegados del Gobierno y los respectivos alcaldes y representantes locales de los municipios zapateros de Elche, Elda, Petrer y Valverde del Camino, han confirmado su asistencia a la inauguración de la feria, garantizando de esta manera el mayor respaldo al sector ante la crisis del Coronavirus que hoy en día nos acecha.

Tras la decisión adoptada por algunos empresarios de no asistir a la feria, debido al cierre de algunas provincias italianas, y la preocupación que genera la epidemia del COVID 19, el comité de Futurmoda respeta la decisión de aquellas personas que no estén finalmente convencidas de la celebración de la feria, se les recomienda que no asistan, pero que por favor, respeten la decisión de otras muchas personas que tras valorar el impacto y el riesgo que conlleva, han aplaudido la decisión de que la feria sí se celebre.

Como tal, y siguiendo con el programa establecido, la feria contará en esta edición con la participación de 400 firmas expositoras, que representan un total del 95% de expositores que han confirmado su férreo compromiso de participación en Futurmoda 2020.



Servicio y producto de calidad para la industria del calzado y marroquinería

Grupo Intacon amplia su oferta de productos con MicroUpper®, la microfibra de corte apta para productos veganos que sigue la estela de MicroLining®. Estos productos altamente técnicos aportan un aspecto natural al producto terminado, manteniendo las propiedades características y diferenciándose así, de simples forros sintéticos que se ofrecen como si fueran microfibras en el mercado.

Intacon dispone también de la gama más amplia de forro porcino en todas sus variedades, así como de origen vacuno y corderos. Cuenta con un importante stock permanente que permite disponer al momento de cualquier articulo de sus colecciones. «Nuestro compromiso con la calidad está basado en ofrecer a nuestros clientes los mejores artículos con total garantía de trazabilidad, acompañados del servicio y distribución más eficiente», indican desde la firma.

En esta edición de Futurmoda, Grupo Intacon añade nuevas líneas veganas de artículos para corte y forro de MicroLining®, el forro sintético basado en microfibra de última generación con las más altas prestaciones para calzado y marroquinería.