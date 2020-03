Curso de finanzas para no financieros: Entiende la contabilidad de tu empresa

Adquirirás los conocimientos financieros y contables más importantes

Si acabas de crear un negocio o eres directivo de alguna empresa no está de más que adquieras algunos conocimientos básicos sobre finanzas para saber qué se mueve alrededor de tu pequeño o gran "imperio". No te asustes, no hace falta que te conviertas en todo un experto en materia financiera, y más cuando tu especialidad no tiene que ver con este campo, sin embargo muchas de las decisiones que afectan a tu negocio tienen que ver con estas materias.

Y para conocer mejor la dimensión económica de tus decisiones y comprender mejor las finanzas de tu empresa, el curso gratuito "Finanzas para no financieros", como su propio nombre indica, pretende conseguir que las personas no expertas en temas contables y financieros adquieran los conocimientos financieros y contables más importantes de forma rápida.



¿A quién está dirigido el curso "Finanzas para no financieros"?

En cada jornada laboral pueden plantearse dudas del tipo "¿está incluido en el presupuesto?", "¿tenemos suficientes recursos?" o "¿cuál es el beneficio de esta inversión?", cuyas respuestas es recomendable que sepas manejar con soltura. Por ello, esta formación, al proporcionar los conocimientos mínimos sobre finanzas, ayudará al personal de cualquier departamento de la empresa, como por ejemplo producción, comercial, recursos humanos, compras, mantenimiento, logística, etc, a tener conciencia de las repercusiones económicas que comportan su toma de decisiones o simplemente para la comprensión, análisis, planificación y control de proyectos.

De igual forma, tanto los profesionales que se han especializado en áreas de la empresa que no son ni la contable ni la financiera pero que necesitan comprender los temas clave de estas materias, como los emprendedores que han creado una empresa recientemente también podrían estar interesados en este curso por su utilidad en el día a día.

Por ello es muy importante que cualquier trabajador de una empresa aprenda a manejar el lenguaje financiero y sus principales instrumentos de información y control. Es esencial que comprendan las consecuencias financieras de las decisiones que toman. La creciente complejidad del mundo en que se mueven las empresas hace que cualquier profesional y directivo, independientemente de su área de acción, tenga necesidad de conocer las bases de la contabilidad y las finanzas.

¿Cuál es el objetivo del curso?

El curso "Finanzas para no financieros" pretende que el alumnado comprenda el contenido de la información contable y financiera que tienen las empresas (cuenta de resultados, balance y estado de flujos de efectivo), adquiera las habilidades precisas para formular diagnósticos y planes de acción en base al análisis de la información económico-financiera, comprenda el contenido de la información financiera previsional, tanto a corto plazo como a largo plazo y conozca de forma introductoria las técnicas y conceptos ligados a la evaluación de decisiones de inversión y financiación.

No se pretende formar especialistas en contabilidad y finanzas. Lo que sí se pretende es dar la formación de esta materia que puedey de las finanzas en los temas que le afectan.

Por último destacar que una de las prioridades principales de este curso es la de resultar comprensible para quien se acerca al mundo de las finanzas desde un perfil personal distinto al del especialista, por eso se ha intentado prescindir de desarrollos matemáticos y de cuestiones especialmente técnicas.

Fecha y lugar

La formación gratuita "Finanzas para no financieros", dirigida a trabajadores en activo y autónomos de cualquier sector de actividad de la Comunidad Valenciana, está financiada por Generalitat Valenciana/Labora y se llevará a cabo en las instalaciones de FEMPA.

Modalidad: Presencial

Duración: 40 horas

Horario: miércoles de 16:00 a 21:00

Fecha: del 25 de marzo al 13 de mayo

Puedes consultar el temario e inscribirte en este enlace.

Calle Virgen del Socorro, 58, 1º -03002- Alicante