Cepsa deberá pagar 5 millones de euros por emplear a 400 falsos autónomos

Duro correctivo de Inspección de Trabajo al sistema de externalización de gasolineras de la marca Cepsa. Cedipsa, filial de la firma de carburantes y gestora de sus estaciones, deberá pagar a la Seguridad Social un total de 4.856.606,26 euros por emplear a 400 falsos autónomos solo en Cataluña. Así se deriva del acta levantada por la autoridad laboral a raíz de una denuncia del sindicato CGT, a la que ha tenido acceso El Periódico de Cataluña.

Inspección pudo acreditar durante sus pesquisas 400 casos de trabajadores por cuenta propia que considera que debieran ser asalariados en las cuatro provincias catalanas. Desde el sindicato señalan que el sistema de externalizaciones es similar en otros territorios del resto de España y la empresa ha avanzado que piensa recurrir judicialmente el acta de Inspección, ya que considera que no se ajusta a legalidad.

Jornadas de más de 14 horas, sin vacaciones pagadas y unos márgenes de beneficios escasos, cuando no inexistentes. Este es el relato en el que coinciden Marta y Laura (nombres ficticios para preservar su anonimato), dos antiguas trabajadoras que han formado parte del entramado de estaciones de servicio externalizadas que comercializan los carburantes de Cepsa. "Cualquier imprevisto te deja sin cobrar un mes", cuenta Marta. Ponerse enfermo les puede descuadrar el balance. "He ido a trabajar medicada, no tenía otra opción", explica Laura.

Inspección de Trabajo censura a Cedipsa por su sistema conocido en la jerga del gremio como 'cofos'. Un 'cofo' es un "company owned dealer operated", es decir, una persona que gestiona como 'pequeño empresario' una gasolinera de la marca Cepsa. La gran operadora le suministra el producto y el 'cofo' lo comercializa, en teoría. Las más de 800 páginas del informe de Inspección acreditan que no existe autonomía entre las partes, pues es Cedipsa la que decide, entre otros, los productos que vender, el horario mínimo de apertura y los uniformes que debe llevar el personal. No lo entiende así Cepsa, que, a preguntas de este medio, considera que los cofistas "tienen plena autonomía".



Ahorro de costes

El ahorro de costes es la lógica que denuncian desde CGT para explicar el modelo, pues una estación gestionada directamente por Cedipsa emplea a, como mínimo, cinco trabajadores. Tres para cubrir los turnos, un jefe de estación y un ayudante. La media habitual de un 'cofo' es el autónomo, más un trabajador a tiempo completo y, en algunos, otro a tiempo parcial. "Si tienes más no te queda ni un euro para ti", explica Marta, que durante más de dos años estuvo al frente de uno. "Cuando me quejé de que los márgenes que me marcaban no daban para más me replicaron que la culpa era mía, que pagaba demasiado a los trabajadores", añade. "Me informaron muy bien de los ingresos que tendría, no de los costes. Si lo hubiera sabido, no lo hubiera cogido", afirma Laura.

Los meses buenos, según apunta Marta, al 'cofista' le quedan con este sistema menos de 1.500 euros. En el caso de Laura, entre ella y su marido no llegan a los 2.000 euros, sin contratar a nadie. "Por trabajar 365 días al año", recalca. En los malos es probable que pierdan dinero, entre los costes del producto y las nóminas. Las vacaciones o la baja de un trabajador se traducen en un turno doble para el 'cofista', pues Cedipsa obliga por contrato a estos 'falsos autónomos' a abrir, como mínimo, de lunes a viernes de siete de la mañana a ocho de la noche. "Luego te queda limpiar los lavabos, barrer la pista y ordenar los expositores", explica Marta. Aunque con los márgenes de beneficios con los que operan, ninguna de las entrevistadas se planteó no abrir los siete días de la semana.

El varapalo de Inspección de Trabajo de casi cinco millones de euros en concepto de cuotas atrasadas a la Seguridad Social engloba las actuaciones en las cuatro provincias catalanas. No obstante, desde CGT señalan que este mismo modelo impera en toda España y esperan que las actuaciones de la 'policía laboral' se repliquen en otros territorios. Cepsa apunta que esta fórmula "tiene presencia minoritaria" en su red de abastecimiento.