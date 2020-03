En la cultura del esfuerzo, el género no tiene cabida

Todos los años por estas fechas las mujeres nos convertimos en protagonistas, en esta ocasión con permiso del coronavirus, dicho sea de paso. Y a veces me da mucha rabia, porque deberíamos tener el protagonismo que nos merecemos, esto es, sin distinción los 365 días del año. A mí, que soy mujer y lectora ávida de periódicos todos los días (por una mezcla de devoción y obligación), me cuesta encontrar mujeres entre las noticias sobre todo económicas y empresariales, y no es por una falta de sensibilidad de los medios sino por una ausencia constatable de mujeres en puestos directivos.

Y, aunque cada año me cuesta reconocerlo, es una realidad que no podemos obviar. Y es obligación de las que ocupamos un puesto relevante ser un altavoz para todas las demás directivas, las que también están en el camino y, sobre todo, para las que vendrán.

Hay que reconocer que las cosas han cambiado bastante en los últimos veinte años. Yo recuerdo cuando, al inicio de mi etapa profesional, era habitual que me confundieran con la secretaria del presidente, en lugar de ubicarme en mi puesto de secretaria general. Por eso, durante muchos años usé el cargo de secretario general, para evitar esa confusión. Hasta que un día consulté a la Real Academia de la Lengua y me corrigió en mi error: si este puesto era ocupado por una mujer, debía denominarse secretaria general. Y donde hay RAE no manda nadie más, y volví a cambiar mis tarjetas y la firma de mi correo.

Más allá de estas anécdotas, creo que tenemos la suerte de estar viviendo el cambio en esta concepción empresarial de la mujer en puestos directivos. Estamos saliendo poco a poco de esa invisibilidad en la que se nos ocultaba durante muchos años. Porque no somos invisibles sino indispensables.

En mi opinión, hay tres pilares fundamentales sobre los que construir eficazmente este cambio.

El primero y el más básico de todos es que necesitamos a los hombres para consolidar este cambio. Esta reflexión se la escuché a Ana Patricia Botín en el programa de Jesús Calleja, y pocas palabras resumen tan bien el principio de todo. Que nos quede muy claro que sin hombres que crean en la igualdad entre hombres y mujeres no hay nada que hacer. Empresarios y directivos que crean en la cultura del esfuerzo y la dedicación. Pero hombres que no lo digan sólo de palabra, sino que lo demuestren con hechos y con acciones reales en empresas y también, por qué no decirlo, en el ámbito de lo público.

Es segundo pilar es que no es lo mismo igualdad que paridad. Yo creo a pies juntillas en la igualdad y desconfío mucho de la paridad. La igualdad es que todos podamos luchar con las mismas armas y que gane el mejor. La paridad puede acarrear dar una ventaja a quien no se la merece. Y eso en el ámbito de la empresa no puede ocurrir porque hay mucho más en juego. Quizá el postureo de la política de un tiempo a esta parte permita licencias paritarias, pero una cuenta de resultados empresarial no aguanta este tipo de medidas sin una capacitación acreditada.

Y la tercera columna es la cultura de la formación, del esfuerzo y de la dedicación. No vamos a engañarnos ni a contar cuentos chinos: para estar en un puesto directivo se requiere mucha preparación, mucha voluntad y muchas, muchísimas horas de trabajo. Si en la nueva empresa sólo caben valores como la capacidad y el empeño, las mujeres no tenemos nada que temer. Las mejores estarán ahí, preparadas para ser también las mejores directivas.

Pero nadie dijo que fuera fácil y que no se tuviera que dejar algo en el camino. Todos los que están en la élite de cualquier ámbito (empresarial, deportivo, artístico, comunicativo, incluso político) te contarán qué es lo que han tenido que sacrificar para llegar hasta allí.

La pregunta entonces es: ¿Hasta dónde estamos dispuestas a sacrificar algo o preferimos vivir más cómodas en una zona de confort seguro? Ninguna de las opciones es mejor a la otra. Ambas son perfectamente válidas y, al fin y al cabo, son opciones legítimamente elegibles. Yo conozco a muchas mujeres que eligen cada día la segunda opción y funciona perfectamente. Yo misma me pregunto muchos días si no sería más feliz con un horario de 8 a 15 horas y sin ninguna responsabilidad?.

Con esta pregunta sólo quiero poner el énfasis en que las mujeres directivas sacrificarán una parte de su vida por su profesión: horas de trabajo, viajes, responsabilidades, falta de sueño, rompecabezas interminables para encajar responsabilidades familiares... Y sólo quiero asegurarme de que las que hayan apostado por esa opción puedan hacerlo en un entorno igualitario, donde sólo se valore la formación, el esfuerzo y la dedicación, y no se tenga en cuenta si eres hombre o mujer.

Y por si queda alguna duda, la respuesta a mi autopregunta es no. No sería más feliz. Por eso llevo 25 años al frente de esto y, como siempre me dice Toni Mayor, «el talento nunca piensa en la retirada».