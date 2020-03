Las cuotas de mujeres en las empresas: un mal necesario frente a la desigualdad

Consideran cuestiones prioritarias la conciliación y romper el techo de cristal.

Las cuotas de mujeres en puestos directivos de las empresas son un mal necesario. Así lo consideran cinco mujeres que ocupan altos cargos en la provincia y que tienen una «relación de amor-odio» con las cuotas. Primero, porque no es la solución para luchar contra la desigualdad que más les convence; segundo, porque sí creen que no se habría llegado a la situación actual sin esta herramienta.

Esther Guilabert, directora general de IFA; Leire Bilbao, directora de Visit Benidorm; María Dolores Mejía, directora general de Mercalicante; Laura Navarro, directora del aeropuerto de Alicante-Elche; y Natalia Caballé, directora de comunicación de Hoteles Servigroup, todas ellas altos cargos y madres, se sentaron ayer frente a frente para debatir sobre la igualdad y para relatar cómo ha sido su experiencia personal en este ámbito. Todo dentro de la jornada «Comprometidos con la diversidad», celebrada en Invat·tur de Benidorm y organizada por la patronal hotelera Hosbec y por Caixabank.

«A priori, las cuotas me echan para atrás; pero sí creo que partimos de una situación de desventaja y que alguien tiene que dar un empujón, y luego ya correr solas», afirmó Guilabert. Un mensaje que compartieron sus cuatro compañeras de mesa, quienes apuntaron que han ayudado «a que aumente el número de mujeres directivas», aunque recalcaron que «muchas veces parece que logras un puesto por ellas y no por tu talento».

Pero, para ellas, lo importante para alcanzar objetivos son los méritos y no el género. «Hay pocas diferencias entre lo que puede aportar un hombre o una mujer sino son sus méritos», según Mejía, quien añadió que «no existe un liderazgo femenino o masculino, sino uno bueno, regular o malo». Esa idea la corroboraron las cinco directivas en la jornada. Así, consideraron que, aunque se ha hecho mucho en cuanto a igualdad para llegar a la situación actual, «aún queda mucho camino por recorrer». Precisamente Navarro destacó la importancia de contar con planes de igualdad y políticas de conciliación en las empresas. Y, en cuanto al techo de cristal, reconocieron que aún existe en los puestos directivos y que es uno de los retos de futuro. Sobre los ascensos de las mujeres, Caballé puso el ejemplo de Servigroup, compañía que se ha basado «en la promoción interna», algo que se logra «favoreciendo la evolución y formación de las mujeres» que han aprovechado la oportunidad.

La conciliación



Las cinco no se han encontrado en su campo con situaciones de desigualdad aunque sí consideran que el momento de la maternidad es uno de los más «complicados» para la conciliación de trabajo y vida personal. «Las dificultades no las he tenido tanto como mujer que como madre», indicó Bilbao, incluso «hay empresas que no lo han entendido y ha supuesto más esfuerzo», señaló. Así todas coincidieron en que es necesario encontrar un equilibrio entre ambos ámbitos aunque no hay «fórmulas mágicas» para ello.

La mesa fue moderada por Felipe Pulido, director comercial de Caixabank en la Comunidad. El acto arrancó con Lola Chirigu, directora del Centro de Empresas de la entidad en Benidorm, junto a Nuria Montes, secretaria general de Hosbec; y la clausura corrió a cargo de Francesc Colomer, secretario autonómico de Turismo.