Potencia tu negocio con estos dos cursos gratuitos de Marketing Digital en Alicante

Cualquiera que tenga un negocio sabe que actualmente si no está presente en las redes sociales o no aparece en los primeros resultados de Google no existe, o al menos debería ser consciente de ello. El marketing ya no es físico, ahora es digital. Renovarse o morir.

Si te has preguntado por qué no funciona tu empresa es muy posible que uno de los motivos radique en que no la estás moviendo por el mundo digital, que es el "lugar" donde se compite hoy en día por contener cantidades ingentes de información de todo tipo.

Pero no basta con tener presencia en el mundo digital, el cual está cambiando la forma en que los negocios operan y, por lo tanto, los entornos en los se ven obligados a competir, si no la creación de contenido de calidad, potente y atractivo para el lector.

Si andas un poco perdido para poner en marcha todo este proyecto no te preocupes porque ha llegado la oportunidad con los cursos gratuitos en Marketing Digital, subvencionados por el SERVEF en Alicante.

Se trata de dos formaciones que se llevarán a cabo en las instalaciones de FEMPA y serán impartidas por el experto en Marketing online Isidro Pérez de forma presencial. Cabe destacar que están dirigidas a trabajadores en activo y autónomos de cualquier sector domiciliados en la Comunidad Valenciana.

En esta formación gratuita aprenderás la importancia de tener un blog dentro de tu página web y cómo estos contenidos te ayudarán a mejorar tu posicionamiento en buscadores. De esta manera conseguirás que tus clientes te encuentren más fácilmente y por lo tanto mejorarán las ventas online de tu negocio. En este curso también aprenderás a mejorar los contenidos de tu sitio web para que conviertan adecuadamente y a medir con la analítica correspondiente la correcta evolución de tu negocio.

Esta formación te ayudará a crear un blog

El curso, que se imparte en 4 sesiones, tiene como fin que aprendas a crear un blog como herramienta básica de comunicación en el mundo 2.0 y aplicar las herramientas de software que existen a disposición de las PYME para la iniciación en el diseño y creación del mismo. Así mismo descubrirás las posibilidades de diálogo que ofrecen al público/cliente potencial estos nuevos entornos.

Con 20 horas de duración, esta formación, que se imparte una tarde a la semana, se inicia el 9 de marzo y puedes inscribirte a la misma en este enlace.



"Crea y gestiona el contenido de tu propia página web con Wordpress y Divi"

Si estás todo el día compartiendo información de tu empresa en redes sociales y no tienes una página web en condiciones te estás convirtiendo en un "sintecho digital". La clave para alcanzar los objetivos en Marketing Digital para la mayoría de las empresas, pasa por tener una página web dinámica, fácil de administrar y que pueda colaborar en la captación activa y pasiva de nuevos clientes.

Diseño y promoción de sitios web

Este curso gratuito en Alicante tiene como objetivo realizar las operaciones básicas de diseño y promoción de sitios web teniendo en cuenta el comportamiento del cliente on line, la navegabilidad y las técnicas de publicidad on line, a partir del marketing digital. Con todo ello aprenderás a crear una página web desde cero y a poder gestionar los contenidos que necesites para poner en marcha tu negocio en Internet.

El curso "Crea y gestiona el contenido de tu propia página web con Wordpress y Divi", con una duración de 30 horas, comienza el 20 de abril y ya puedes reservar tu plaza en este enlace.