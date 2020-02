Aliexpress reconoce retrasos en algunos pedidos por la restricción de movimientos

La directora para España, Italia y Portugal de Aliexpress, Estela Ye, reconoció ayer, minutos antes de participar en el congreso Fexdir de excelencia empresarial en Alicante, que algunos de los pedidos que se tramitan a través del popular portal de comercio electrónico están sufriendo retrasos en su entrega debido a la crisis del coronavirus en China. «Hay vendedores que no pueden llegar a su lugar de trabajo para despachar los paquetes», señaló la ejecutiva que, no obstante, recalcó que el portal está comunicando a los usuarios estos posibles retrasos para tranquilizarlos y que sepan «que no ha habido una cancelación de su pedido».

Al contrario que otras páginas, como Amazon, que venden sus propios productos, Aliexpress sólo ejerce de intermediario entre el usuario y el vendedor, que es quien se encarga de tramitar los pedidos. Aunque la firma está realizando una campaña para incorporar comercios españoles, la mayoría de quienes venden sus productos son operadores chinos, algunos de los cuales se encuentran en las zonas afectadas por la restricción de movimientos. «Estamos monitorizando la situación pero el porcentaje (de pedidos afectados) no es grande», apuntó la ejecutiva, que también recordó que la OMS ha dejado claro que no existe posibilidad de contagio a través de los paquetes.

Por su parte, el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, dijo ayer sobre el impacto del coronavirus en la economía que «hay que tener preocupación, sin generar más alarmismos de los debidos», como está ocurriendo, pues «este país goza de una sanidad envidiable por muchos países. La economía debe de seguir porque es importante», dijo.