Marc Puig será a partir del mes de mayo el nuevo presidente del Instituto de la Empresa Familiar

La junta directiva del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), y a propuesta de su presidente, Francisco J. Riberas, acordó ayer por unanimidad proponer el próximo 12 de mayo en la reunión anual de la asamblea de socios, máximo órgano de decisión del IEF, la designación de Marc Puig como nuevo mandatario, según informó la entidad en un comunicado.

Así, Marc Puig, presidente ejecutivo de la firma Puig, se convertiría a partir de mayo y durante dos años no prorrogables en el decimocuarto primer cargo del instituto, sustituyendo a Francisco J. Riberas, cuyo mandato vencerá ese mismo mes. La junta destacó ayer la «destacable» labor que Francisco J. Riberas está desarrollando al frente de la entidad.

Marc Puig nació en Barcelona y estudió Ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña (1986). En 1990 obtuvo un MBA (Máster de Administración de Empresas) por la Universidad de Harvard con una beca concedida por La Caixa. En 1991 se incorporó a Antonio Puig S.A. como director of R&D and New Product Development, cargo que ocupó durante cinco años. En 1996 fue nombrado presidente de Puig en Estados Unidos, compañía de distribución y marketing de los productos de perfumería de Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne en Norteamérica. Simultáneamente, en Nueva York, fue responsable de la empresa de moda Carolina Herrera.

En 2001 regresó a Barcelona para asumir el cargo de presidente de la División Fashion y supervisó las marcas de moda Carolina Herrera, Nina Ricci y Paco Rabanne. Asimismo, ocupó el cargo de vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo. En 2004 fue nombrado CEO de Puig y, en 2007, presidente del consejo de administración. Hasta la fecha continúa ocupando ambos cargos.

En 2009 entró a formar parte de la junta directiva del IEF, del que es vicepresidente desde 2014. También es miembro de la junta en otras instituciones como el Círculo de Economía, del cual además es vicepresidente. Puig es una empresa familiar de moda y fragancias con sede en Barcelona, dirigida en la actualidad por la tercera generación de la familia, y registró unos ingresos de 1.933 millones de euros en 2018.