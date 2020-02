El ministerio de Hacienda no reconoce los 170 millones que el PP dice que debe a Galicia

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remarcado este martes en el pleno del Senado que los 170 millones de euros en incentivos que el PP asegura que el Ministerio debe a Galicia por cumplir con las reglas fiscales de 2017 y 2018 no obedecen a obligación legal alguna que exija su abono. "No sé de dónde sacan ustedes la cantidad de 170 millones", ha respondido la titular de Hacienda a la senadora del PP Elena Muñoz en la sesión de control de la Cámara Alta, donde ha remarcado que esta cifra no procede de ninguna "exigencia legal" y ha apuntado que se trata de un "cálculo unilateral" de la Xunta de Galicia.

Sin embargo, la senadora gallega le ha explicado que la cantidad procede de los 85 millones anuales de las "liquidaciones negativas" que están devolviendo las Comunidades Autónomas porque el presidente José Luis Rodríguez Zapatero "infló los ingresos y nos dejó un pufo muy importante que devolver".

Por ello Muñoz ha retado a la ministra a "copiar" el modelo que siguió el ministro del PP Cristóbal Montoro, que "sí pagó y cumplió con las Comunidades cumplidoras" con los objetivos de estabilidad; "solo tiene que copiar, señora ministra, solo tiene que copiar", le ha señalado.

No obstante, la senadora se ha mostrado escéptica al respecto, porque, según ha manifestado, el Gobierno "debe 1.500 millones de euros a las Comunidades Autónomas y no quiere pagar" y está "utilizando la financiación autonómica en su favor". Ha lamentado además que el Ejecutivo premie a los "incumplidores", como Cataluña, "perjudicando" así a las demás, y no reconozca sus deudas con Comunidades como Galicia, que "paga lo que debe y no se gasta lo que no tiene".

En su réplica, María Jesús Montero ha mostrado su preocupación porque Montoro hubiera firmado un convenio con Galicia, como ha sostenido la senadora del PP, sin hacerlo con otras autonomías, como Andalucía, que cumplió igualmente con los compromisos presupuestarios cuando ella era consejera de Hacienda sin que recibiera fondos por ello.

Además, le ha hecho ver que el dinero del IVA de 2017 que reclaman las autonomías se lo han gastado las Comunidades Autónomas porque han contraído el gasto de esas partidas "que ha repercutido en servicios sanitarios, y servicios sociales".