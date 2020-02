Los empresarios de la Comunidad prevén elevar el empleo y la facturación este año

Optimismo general entre los grandes empresarios valencianos, que prevén elevar plantillas, ventas e inversión durante este 2020. Así lo pusieron de manifiesto ayer en la encuesta interactiva que la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) elabora todos los años entre sus 145 socios con motivo de la celebración de su asamblea general.

Este ejercicio del que llevamos consumidos cerca ya de dos meses nació rodeado de incertidumbres que se han agravado conforme se extiende la crisis del coronavirus chino y empieza a asumirse que las consecuencias económicas de lo que podría devenir en pandemia pueden ser de calado. Sin embargo, los dueños de las mayores empresas de la Comunidad Valenciana, afiliados en su mayoría a AVE, ven el presente inmediato sin tentarse la ropa. Así, el presidente de la asociación, Vicente Boluda, desveló en la clausura de la asamblea que, a pesar de que el 90% de los asociados cree que 2020 será «igual o peor en términos económicos que el año 2019, la mayoría seguirá incrementando su empleo y su facturación» durante este año. No solo eso. Más, el 80% de los afiliados aumentará sus inversiones en España.

El devenir económico de este 2020 no fue la única cuestión sobre la que fueron interrogados. La política, obviamente, también estuvo entre las preocupaciones de este colectivo. La principal conclusión es que, para los socios de AVE, «los políticos en España y en la Comunidad Valenciana siguen suspendiendo». A los empresarios, el aspecto del entorno político que más les preocupa «es la potencial inestabilidad en España». Los patronos, asimismo, «consideran que se debe priorizar en la acción de gobierno la búsqueda de la estabilidad política e institucional».

Por último, los socios de AVE, para quienes la incertidumbre económica en España es su mayor preocupación en ese ámbito, consideran que deben «trabajar para influir más en la sociedad y para ello debemos contar nuestras experiencias empresariales, con lo que, además, generaremos más vocaciones y dignificaremos la figura del empresario».

Al margen de la encuesta, Boluda, durante una breve intervención en la que dio paso a la conferencia del expresidente del Gobierno, Felipe González, hizo dos anuncios relevantes relacionados con AVE. El más significativo es un nuevo proyecto que la organización denomina corredor mediterráneo número dos. Y es que la asociación está «constituyendo una fundación para impulsar la tecnología, la innovación y la investigación desde la Comunidad para el resto de España».

Gran acto en Madrid



Por otro lado, el presidente de AVE indicó que «vamos a seguir insistiendo con el proyecto del Corredor Mediterráneo, porque creemos que ejecutar la infraestructura no solo es cuestión de competitividad, sino, lo que es más importante, de cohesión territorial y social». En relación con esto, anunció que «seguiremos con el humor y la ironía» a través de conocidos cómicos que han protagonizado diversos eventos reivindicativos ya celebrados y que «el gran acto de este año será el 12 de noviembre en Madrid». Vicente Boluda concluyó que «hasta que el Corredor Mediterráneo no sea una realidad, no vamos a parar».

Felipe González lanza pullas a Iglesias y al PP



El expresidente del Gobierno Felipe González no desaprovechó su conferencia en la clausura de la asamblea anual de AVE para lanzar una pulla al actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El histórico político recordó que el también líder de Unidas Podemos tiene como funciones en el Ejecutivo el área social y la Agenda 2030, aunque acaba de ser incorporado a la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia. «Que me lo expliquen», dijo, tras recordar que en 2016 Iglesias puso como una de las condiciones para la fracasada coalición de Gobierno con el PSOE que él «se ocuparía del servicio de inteligencia». Tampoco se libró de sus dardos el Partido Popular. «También que me lo expliquen», afirmó sobre que el PP exija un cambio legislativo para pactar la renovación del poder judicial. En este sentido, recordó que los populares tuvieron mayoría absoluta en la primera legislatura de Rajoy y no hicieron nada al respecto.

González aseguró que la etapa de inestabilidad política que vive España desde 2015 «no es una anomalía. Es lo que pasa en España cuando hay libertad para votar tanto en el siglo XIX como en parte del XX. Lo normal ha sido la incertidumbre y lo anormal han sido los 35 años de estabilidad previos a 2015». Así que «debemos recuperar la normalidad de esos 35 años a partir de nuevos fundamentos para darnos otros 30 años de previsibilidad».