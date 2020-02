González dice que la inestabilidad política ha sido lo "normal" en los dos últimos siglos

El expresidente del Gobierno, Felipe González, no ha desaprovechado la ocasión en la conferencia que ha pronuniciado este mediodía en la clausura de la asamblea anual de AVE para lanzar una puya al actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. El histórico político socialista ha recordado que el también líder de Unidas Podemos tiene como funciones en el Ejecutivo el área social y la Agenda 2030, aunque acaba de ser incorporado a la comisión gubernamental del CNI, el Centro Nacional de Inteligencia. "Que me lo expliquen", ha dicho, tras recordar que en 2016 puso como una de las condiciones para la no intentada coalición de Gobierno con el PSOE que él "se ocuparía del servicio de inteligencia". "Tiene mucho que ver con lo social y la Agenda 2030", ha remantado con ironía.

Tampoco se ha librado de sus dardos el Partido Popular. "También que me lo expliquen", ha dicho sobre que el PP exija un cambio legislativo para pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, ha recordado que los populares tuvieron mayoría absoluta en el Gobierno durante la primera legislatura de Rajoy y no hicieron nada al respecto.

Felipe González ha asegurado que la etapa de inestabilidad política que vive España desde hace cuatro años "no es una anomalía. Es lo que pasa en España cuando hay libertad para votar tanto en el siglo XIX como en parte del XX. Lo normal ha sido la incertidumbre y lo anormal han sido los 35 años de estabilidad previos a 2015". En este sentido, "debemos recuperar la normalidad de esos 35 años a partir de nuevos fundamentos para darnos otros 25 o 30 años de previsibilidad". "Que nadie tenga la razón", añadió. En su opinión, el "enfrentamiento" actual en la política "no tiene fundamento. Es más insulto que debate".

Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ha hecho públicos los principales resultados de la encuesta que la organización realiza entre sus 145 asociados cada año con motivo de su asamblea. La principal conclusión es que los afiliados a AVE, en su inmensa mayoría, tienen previsto aumentar empleo y facturación en este 2020.