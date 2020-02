El notario Miguel Prieto publica el libro «Nada antes que opositar»

Tras 17 años de profesión, el notario de Pinoso Miguel Prieto Escudero acaba de publicar el libro Nada antes que opositar (Nihil prius oppositio), una obra en la que el autor relata su dura experiencia de once años como opositor y que califica como una obra autobiográfica y no de autoayuda, pero sí de superación, donde ha querido plasmar, de forma muy realista, la visión fracasada de un opositor a notarías tras varios intentos frustrados, pero con un final feliz. «Para mí la oposición fue un infierno, esquivar el fracaso durante tanto tiempo fue muy difícil, me parece casi imposible haberlo conseguido».

Tras recibir la Cruz de San Raimundo de Peñafort del Ministerio de Justicia el año pasado, distinción al mérito jurídico por su profesionalidad, y comprometido con su labor, con la fe pública y con el Derecho, ahora da un paso más con este libro que de forma especial está dirigido a cualquier opositor que quiera superar el fracaso y no encuentre consuelo para seguir adelante.