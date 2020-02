Si deseas manejar PowerPoint a nivel profesional, apúntate a este curso gratuito de FEMPA

FEMPA, la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante ofrece una amplia oferta formativa para profesionales con cursos 100% gratuitos, dando una gran importancia a la formación tecnológica y "4.0", pero también con cursos para impulsar, potenciar y reciclar las cualificaciones profesionales.

De esta manera, autónomos y trabajadores en activo tienen a su disposición, de manera totalmente gratuita, una serie de cursos muy interesantes para su desempeño profesional.

Entre ellos se encuentran el curso de PowerPoint y Presentaciones Gráficas. Este software de Microsoft Office está diseñado para crear presentaciones con texto esquematizado a través de diapositivas, animaciones, etc. Se trata de un programa fundamental para aprender a presentar cualquier proyecto, negocio, o producto de manera atractiva ante una audiencia.



Se trata de una formación gratuita, al estar financiada por Generalitat Valenciana/Labora

Una herramienta versátil y útil para cualquier sector

El curso de PowerPoint y Presentaciones Gráficas de FEMPA ofrecerá al alumno una serie de herramientas muy prácticas y versátiles para el desempeño de su actividad profesional, ya que se trata de un programa realmente útil para la gran mayoría de sectores laborales, sobre todo en los ámbitos de negocios y educación.

PowerPoint en el mundo empresarial y educativo es sinónimo absoluto de presentación. No hay reunión que se precie, balance de resultados, propuesta, sesión formativa etc., que no haga uso de esta práctica y accesible herramienta de Microsoft.

Gracias al manejo de PowerPoint, los docentes podrán explicar a sus alumnos las materias de manera más clara, esquemática e interactiva. Los comerciales podrán presentar de manera diferente su producto o servicio a los clientes aumentando sus posibilidades de venta, y los emprendedores mostrarán su proyecto y sus ideas destacarán rápidamente con una presentación atractiva y profesional.



¿En qué consiste el curso de PowerPoint y Presentaciones Gráficas de FEMPA?

Si deseas manejar PowerPoint a nivel profesional, éste es tu curso. Con él dominarás en 6 sesiones formativas la gran variedad de herramientas que posee este programa para el tratamiento del texto, esquemas, gráficos y organigramas, animaciones de texto e imágenes, combinaciones audiovisuales, etc.

Se trata de una formación gratuita, gracias a la subvención de la Generalitat Valenciana y LABORA, y va dirigida a trabajadores en activo y autónomos de cualquier sector de actividad de la Comunidad Valenciana.

Los objetivos del curso son aprender a utilizar los diferentes tipos de diapositivas y opciones que permiten realizar las presentaciones; profundizar en las diferentes vistas y formatos que dispone el programa para crear diapositivas; conocer el funcionamiento de los patrones y las plantillas para crear presentaciones de forma fácil y estructurada; aprender a aplicar diferentes animaciones y transiciones para los distintos elementos y diapositivas de una presentación; y aprender el uso avanzado de las herramientas de PowerPoint para estructurar una presentación conociendo todas sus posibilidades.



Fechas, horarios y lugar del curso

Modalidad: Presencial

Duración: 30 horas

Horario: Jueves de 16:00 h a 21:00 h

Fecha: del 27/02/2020 al 30/04/2020

Fecha fin de inscripción: 27/02/2020

Lugar de impartición: FEMPA, Calle Virgen del Socorro 58, 1º, 03002 Alicante







Más información e inscripción

Toda la información sobre los contenidos del curso de PowerPoint y Presentaciones Gráficas lo encontrarás en este enlace.

Puedes inscribirte hasta el mismo día que comienza el curso, 27 de febrero, en este enlace. Plazas limitadas.

Si tienes cualquier duda puedes contactar con FEMPA a través del email fempa@fempa.es