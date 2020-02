Luis Rodríguez rechaza presentar su candidatura para la dirección de Suma

El actual secretario general de Fempa, Luis Rodríguez, finalmente no presentará su candidatura para optar a la dirección general de Suma, un puesto para el que el actual presidente de la Diputación, Carlos Mazón, deberá seguir buscando recambio, tras la dimisión de Manuel Bonilla, que abandonó el cargo al hacerse pública la investigación abierta por supuestas irregularidades cometidas bajo su mandato.

Aunque Rodríguez encajaba en el perfil que quería Mazón, que está tratando de realizar fichajes avalados por su trayectoria y ajenos al mundo de la política, el ejecutivo ha acabado por descartar la posibilidad de optar al cargo para seguir en sus tareas en la organización empresarial. Al respecto, el propio Rodríguez achacó ayer esta negativa a concurrir en el proceso que se abrirá para sustituir a Bonilla «a un desajuste en los tiempos», ya que quería un plazo más amplio del que Mazón le planteaba para cerrar la transición en Fempa. «Ahora mismo la organización está en un momento importante, con un Plan Estratégico que acaba este año, con el ciclo de la negociación colectiva abierto y con varios proyectos de innovación sobre la mesa, y necesitaba más tiempo para realizar un traspaso ordenado», señaló el ejecutivo, quien, no obstante, se mostró «muy agradecido» de que el presidente de la institución provincial hubiera pensado en él para esta responsabilidad. «Era un reto que me parecía muy atractivo, pero, simplemente, no ha llegado en el momento adecuado», insistió.

Fempa es una de la patronales con más poder en el ámbito empresarial de la provincia -negocia varios de los convenios que afectan a un mayor número de trabajadores-, aunque también ha sido tradicionalmente una de las que se ha visto envuelta en más conflictos, por ejemplo, por sus críticas a lo que se conocía como núcleo duro de la desaparecida patronal provincial Coepa. Hoy es una de las piezas clave de la nueva patronal autonómica CEV y Luis Rodríguez ha jugado un papel fundamental en el crecimiento que ha experimentado la organización en los últimos años.

Concurso sin fecha



Tras el descarte del secretario general de Fempa, ahora el presidente de la Diputación deberá buscar un nuevo candidato para tomar las riendas de Suma, cuya dirección ocupa en estos momentos, de forma interina, la jefa del Área de Gestión e Inspección Tributaria del organismo y funcionaria de carrera, Encarna Sánchez Sala. En este sentido, desde la institución provincial rechazaron ayer realizar algún comentario y recordaron que, en cualquier caso, la elección definitiva del director del organismo de gestión de impuestos deberá realizarse mediante un concurso de méritos, para el que todavía no hay fecha. Algo lógico, en estos casos, cuando no hay un candidato claro. Así, desde la Diputación se limitaron a señalar que las bases saldrán en breve, sin concretar más.