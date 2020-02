«El abogado urbanista especializado en derecho público es necesario para un desarrollo urbanístico eficiente y sostenible»

Fernando Coves Botella. Abogado Urbanista especializado en Derecho de la Administración Pública, socio fundador del bufete "Coves Abogados", con una trayectoria de más de 16 años asesorando jurídicamente en materias de Derecho Público a particulares, a empresas urbanizadoras y promotoras inmobiliarias, así como a Ayuntamientos de la Provincia (Ayuntamiento de Tibi, Busot, Jijona, Guardamar del Segura, Benimantell), actualmente asesor jurídico en el Ayuntamiento de Santa Pola, nos relata las cuales son las funciones que desempeña un bufete de abogados especializado en urbanismo y derecho de la administración pública, crecimiento urbanístico en la Provincia.



¿Cuáles son los servicios que presta un Abogado Especializado en Urbanismo, y Derecho de la Administración Pública?

Principalmente, el asesoramiento jurídico en el campo del derecho administrativo y urbanístico, con la elaboración y aprobación de proyectos de Planeamiento y Gestión Urbanística (PAIS, Planes Generales de Ordenación Urbana, Planes Parciales y Proyectos de Reparcelación) de máximo interés público y representativos del más avanzado estadio de la práctica profesional del urbanismo, en colaboración con otros profesionales, técnicos de la arquitectura e ingeniería y otras disciplinas, que como en el caso del bufete que dirijo, "Coves Abogados", forman parte del despacho.

La defensa jurídica para particulares, empresas, y Ayuntamientos, en asuntos penales, civiles y contenciosos-administrativos, en las relaciones con la Administración Pública, es la otra faceta fundamental que debe atender el abogado especializado en Derecho Público. El derecho público no sólo abarca el derecho administrativo, sino que también surgen conflictos penales y civiles, y laborales relacionados con asuntos de derecho público, que hay que saber atender, y que sólo un conocimiento profundo de estas disciplinas, permite llevar a cabo una defensa y orientación del cliente, que ofrezca calidad y especialización



¿Qué importancia tiene la figura de un abogado en el asesoramiento de los Ayuntamientos?

El abogado especializado en Derecho Público es fundamental para la defensa jurídica de los ayuntamientos en asuntos judiciales. Sin duda alguna, es fundamental, tanto para la defensa jurídica de los Ayuntamientos en asuntos judiciales (Urbanismo, Derecho Administrativo, Derecho Penal, Derecho Civil y Derecho Laboral), así como para asegurar una buena relación de los ayuntamientos con los particulares y las empresas.

Acudir a un abogado especializado en la materia, puede ser la clave del éxito en la gestión de los intereses públicos de un Ayuntamiento. En el Bufete "Coves Abogados" somos muy conscientes de que los Ayuntamientos deben de implementar estrategias de crecimiento, de la mano de los ciudadanos y de las empresas, escuchándoles, y siendo transparentes en las relaciones con ellos. Es algo fundamental que actualmente se está aplicando en el Ayuntamiento de Santa Pola, y que desde luego está teniendo sus frutos.

El Abogado especializado en Derecho Público, ha de defender los intereses del ayuntamiento, pero siempre, atendiendo, y escuchando al ciudadano, y a la empresa. Procurando y mediando por la buena relación entre lo público y lo privado, fundamental para un crecimiento sano de la corporación, y que atienda el interés general, que es al fin y al cabo la suma de los intereses particulares de los ciudadanos.



¿Qué relevancia tiene para el empresario y el ciudadano ponerse en manos de un abogado especializado en urbanismo y derecho público?

Sin duda alguna, mucha relevancia. Nuestra experiencia, asesorando durante más de 16 años a particulares, mercantiles y Ayuntamientos, es la prueba fehaciente de que la figura del Abogado Urbanista especializado en Derecho Público es necesaria para un desarrollo del modelo urbanístico eficiente y sostenible.

El conocimiento del funcionamiento de los Ayuntamientos, y la buena relación entre el particular y la administración, son claves para el éxito de los desarrollos urbanísticos en la provincia de Alicante. Pues particular y administración están destinados a entenderse, para el buen fin de todo desarrollo urbanístico.

El empresario urbanizador, y/o promotor, debe tener claro cuáles son los objetivos del desarrollo urbanístico que quiere proponer, y el abogado urbanista, debe ayudar al empresario a llevar a cabo sus objetivos, mediante la fijación clara y transparente de la viabilidad económica del desarrollo urbanístico que se desea plantear, el diseño y Asesoramiento de una estrategia de compra de suelo, la Planificación del proyecto urbanístico a desarrollar (PAI, Plan Parcial, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización), el establecimiento de un plazo de ejecución claro de las obras de urbanización de la actuación urbanística, y por último y muy importante, una fijación, y enfoque de cuál es el producto final al que se desea llegar con ese desarrollo urbanístico.



¿Podría citar algún ejemplo?

Pues, un buen ejemplo, es la experiencia profesional en trabajos de planeamiento y gestión urbanística en cuya elaboración, he participado como abogado urbanista, tanto para Ayuntamientos, como para particulares, como son la elaboración de los siguientes proyectos de planeamiento y gestión:

- Programa de Actuación Integrada (PAI) por Gestión Directa, Plan Parcial y Proyecto de Reparcelación Forzosa del Sector 4 de Terol del Ayuntamiento de Tibi. (1.402.946.700 m2; 38.861.258,63 €). 2008-2012.

- Plan Especial de Reforma Interior (PERI) modificativo y Programa de Actuación Urbanística (PAU) "Las Fuentecicas" en Almansa, para Almansa Gestión de Suelo, S.L. 2010.

- Proyecto de Reparcelación del Sector 7 de Suelo Urbanizable Industrial del P.G.O.U. de Aspe, para la mercantil "Promo Urba Goper, S.L.". 2008-2009.

- Refundido del Plan General de Ordenación Urbana de Guardamar del Segura. Resolución de Alegaciones y confección del documento refundido. Año 2004.

- Proyecto de Reparcelación Forzosa del Área de Reparto nº 42 de Suelo Urbano del PGOU de Elche. (2003-2005).



¿Cómo Urbanista, cree Ud. que es buen momento para invertir en suelo y en desarrollos urbanísticos?

Sin duda alguna, porque el suelo es ahora el valor refugio más rentable, tanto para el pequeño propietario, como para el empresario urbanizador y/o promotor. En un entorno de tipos bajos, como el que se vive en España, invertir en vivienda sigue siendo una alternativa atractiva. Y más aún en la provincia de Alicante que sigue teniendo un público que demanda vivienda por las condiciones turísticas que ofrece la provincia. Clima y posición estratégica siguen siendo el producto demandado por el comprador.



Pero ¿no cree que estamos entrando en una nueva "Burbuja Inmobiliaria"?.

¿Quién dijo Burbuja? Las familias españolas han usado la casa como principal mecanismo de ahorro y, en consecuencia, viven en régimen de propiedad casi un 80 % de ellas, uno de los ratios más elevados de la Eurozona y la OCDE. Eso hace nuestra economía propensa a las burbujas y mucho se ha especulado acerca de una nueva burbuja, pero el mercado no ha llegado siquiera a recuperar los niveles precrisis. Solo por citar algunos datos: (a) las licencias para la construcción casi alcanzaron las 800.000 trimestrales a principios de 2007 y ahora apenas superan las 100.000; (b) las compraventas no recuperaron los niveles de 2007 hasta 2018; (c) el pico de incremento de precios durante la actual fase alcista de ciclo, se ha situado en el entorno del 7 % al 8 %, frente al 15 % de 2008. Lo que indica que aún queda mucho para alcanzar aquellos niveles peligrosos precrisis.

Lo que significa que aún queda mucho por crecer. Va a haber un gran dinamismo en la compraventa de pisos estos próximos años, con la inversión en vivienda como principal motor ante la desaceleración de la economía general y el empleo. Por ejemplo, en Barcelona y Madrid, la rentabilidad ronda el 3,5 % y el 3 % respectivamente. Ambas están por encima de Londres, Singapur, Hong Kong o Pekín, por citar algunos nombres de referencia. Estas cifras atraen inevitablemente a inversores extranjeros. Más aún en la Provincia de Alicante, donde estamos en un importante foco de atracción por las condiciones de clima y calidad de vida. Si en 2008 solo el 5 % de las operaciones acababan en manos foráneas, ese porcentaje se ha cuadruplicado ahora hasta el 20 %, superando la barrera de las 100.000 en 2018, según el Consejo General del Notariado en España.

Precisamente por esto también es imprescindible la figura del abogado urbanista con años de trayectoria profesional, porque sólo su experiencia en el sector en los distintos ciclos inmobiliarios, nos puede ofrecer claridad sobre el potencial que tiene el desarrollo urbanístico como medio de inversión.



¿Algo de lo que se sienta particularmente satisfecho?

Claro que sí. De haber contribuido y ser partícipe de proyectos de máximo interés público y representativos del más avanzado estadio de la práctica profesional del urbanismo en la provincia de Alicante, que han sido un éxito y han contribuido al crecimiento de pueblos y ciudades, así como de los que estamos acometiendo actualmente.

Y permítame, de la buena gestión de los Ayuntamientos que he asesorado, de los que sólo puede tener buenas palabras. Así como del actual Ayuntamiento cuya defensa jurídica ejerzo, el Excmo. Ayuntamiento de Santa Pola, con un fantástico equipo técnico y de gobierno que está haciendo las cosas muy bien

