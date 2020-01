El juez declara nulo uno de los cuatro despidos en Helados Alacant y la empresa recurre

El juzgado ha dado la razón a uno de los cuatro despedidos en junio por la empresa Helados Alacant alegando bajo rendimiento de los afectados. En una reciente sentencia, el juez ha declarado nulo este despido y ha condenado a la compañía a readmitir al trabajador, así como a pagarle los salarios de tramitación que ha dejado de percibir desde junio hasta ahora, además de a indemnizarle, según informa el sindicato Solidaridad Obrera, que cuenta con tres representantes en el comité de empresa de los doce que lo componen.

Los restantes son de UGT (5) y de CC OO (4).

Solidaridad Obrera confía en que la resolución de los casos de los otros tres despedidos siga la misma línea que el primero, es decir, que se declaren nulos, según ha señalado su secretario general, Fermín Hernández.

Por su parte, fuentes de Helados Alacant han informado a este periódico de que el fallo del despido ya ha sido recurrido ante el TSJCV.

Por otra parte, Solidaridad Obrera ha convocado recientemente una huelga indefinida durante los fines de semana porque "no hay convenio desde hace cuatro años, y se ha roto la mesa negociadora porque la empresa quiere que trabajemos los sábados y domingos", según ha asegurado Fermín Fernández. La primera jornada de huelga se produjo el pasado fin de semana y el sindicato seguirá así hasta que no se retomen las negociaciones, ha añadido el representante sindical. Esta convocatoria de huelga no es apoyada ni por CC OO ni por UGT.

A este respecto, desde la empresa han informado de que el pasado fin de semana, los trabajadores que acudieron a sus puestos de trabajo fueron los que habitualmente está previsto que realicen las tareas de limpieza y de mantenimiento ya programadas. Ni el sábado ni el domingo había planificado trabajo en el área de producción, según otras fuentes.

Por su parte, la empresa también ha añadido que la huelga convocada por uno de los tres sindicatos que conforman el comité de empresa "no ha sido respaldada por ningún trabajador de la compañía". Y ha subrayado que Helados Alacant "renunció hace meses y de manera voluntaria a implantar el cuarto turno durante las negociaciones del convenio colectivo".

Al margen de los despidos del pasado verano, el origen de esta situación se encuentra en las diferentes posiciones adoptadas por los distintos sindicatos que representan a los trabajadores en la compañía en la negociación del convenio colectivo.

Ante el bloqueo de las negociaciones, recientemente, el sindicato con mayoría en el comité (UGT) ha firmado un convenio de eficacia limitada con la empresa al que los trabajadores se pueden adherir de forma voluntaria. Este tipo de convenios se realizan cuando la representación de los trabajadores firma un acuerdo en minoría.

Según datos de Helados Alacant, el 82% de los empleados fijos y el 100% de los eventuales han apoyado este convenio que regula el trabajo durante los fines de semana, propuesto por UGT.

Este acuerdo contempla una subida salarial del 1,9% para 2019, "que le ha supuesto ya el cobro de los atrasos a los empleados que se han adherido", según fuentes de UGT, y un aumento del 1,7% para el resto de los años de vigencia del pacto laboral, que finaliza en 2022, según las mismas fuentes.

El convenio de eficacia limitada también establece un máximo de ocho de días al año para trabajar en fines de semana o festivos, en el caso de que no haya empleados que se apunten de forma voluntaria. Y el trabajo en esos días tendrán unos pluses especiales. Este acuerdo de un tope máximo de días, "evita que la empresa pueda aplicar la flexibilidad de jornada", según las mismas fuentes de UGT.



Sin embargo, desde Solidaridad Obrera no consideran válido este acuerdo y dudan de las cifras de adhesiones al mismo, según ha afirmado el secretario general, Fermín Hernández, quien ha añadido que "estamos dispuestos a ir a los tribunales".

Según información de la empresa, la plantilla de Helados Alacant está integrada por 372 trabajadores con contratos fijos y desde 2017 el número de empleados se ha incrementado un 20%.