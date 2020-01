Los nuevos dueños de Vissum crean un grupo con once clínicas oftalmológicas

El fondo Magnum Capital, que el pasado mes de septiembre adquirió Vissum, presentó ayer el nuevo grupo de clínicas oftalmológicas que ha creado con los centros fundados por el doctor Jorge Alió y otros establecimientos procedentes de otras cadenas. El nuevo conglomerado se llamará Miranza y, según explicaron sus responsables, nace con el objetivo de afianzarse como líder de este segmento sanitario. No en vano, las once clínicas y once centros ambulatorios con que cuenta la nueva cadena registraron una facturación conjunta de 59 millones de euros el año pasado, según la información facilitada por la compañía.

En este sentido, la constitución del nuevo grupo supondrá que todas las clínicas pasarán a adoptar la denominación común, seguida, a modo de «apellido» por su antiguo nombre, con la única excepción del Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona y el centro de Vissum en Alicante, que mantendrán su nomenclatura actual, dado el prestigio y el elevado grado de conocimiento de que disfrutan.

De la red de establecimientos con que cuenta el nuevo conglomerado, seis proceden del grupo Innova Ocular: IOA Madrid, Begitek (San Sebastián), Clínica Muiños (Tenerife), Virgen de Luján (Sevilla), y Oculsur (Cádiz y Jerez); otros tres pertenecían a Vissum (Alicante, Albacete y Mirasierra), mientras que IBO (Instituto Balear de Oftalmología), que funcionaba de forma autónoma, también se agrega al proyecto, como lo hace IMO (Instituto de Microcirugía Ocular), de Barcelona, mascarón de proa del grupo.

La compañía cuenta con más de 500 profesionales, incluyendo un centenar de oftalmólogos, expertos en las distintas patologías oculares, que proporcionan atención especializada en cerca de 300 consultas de exploración y una treintena de quirófanos, equipados con la última tecnología. El año pasado realizaron más de 300.000 consultas y 24.000 cirugías, de acuerdo con la información facilitada por la propia compañía.