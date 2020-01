Luis Rodríguez dirigirá Suma

Luis Rodríguez, hasta ahora secretario general de FEMPA, la federación que agrupa a las industrial del sector del Metal, la más poderosa (y también la de historial más conflictivo y convulso) de todas las asociaciones empresariales de la provincia, será el nuevo director de Suma, el organismo recaudador de tributos de la Diputación. El presidente de la Corporación Provincial, Carlos Mazón, continúa con este nombramiento con su política de hacer «fichajes» avalados, no por la adscripción partidista o ideológica, sino por la capacidad demostrada por las personas. A punto de presentar el proyecto digital de la Diputación, que dirigirá el todavía rector Manuel Palomar sin que a Mazón le haya importado su cercanía en los últimos años al PSOE, ahora se añade el de Luis Rodríguez para un área clave, porque Suma se ha convertido en un referente nacional en eficiencia fiscal y, de la mano de su último director, Manuel Bonilla, también en un referente en cuanto a innovación y utilización en una administración pública de las últimas tecnologías. Luis Rodríguez, que ahora le sustituirá, ha hecho amigos y enemigos por igual desde el puesto de máximo ejecutivo del Metal, pero tanto unos como otros han reconocido siempre su valía profesional y su capacidad de trabajo, por lo que su cualificación para el puesto resulta innegable.

Ferrándiz, al Gil Albert. Con el nombramiento de Rodríguez, sólo queda una vacante importante por cubrir en los organismos que dependen de la Diputación: el del director del Instituto Juan Gil Albert, puesto vacante desde que tomó posesión la nueva Corporación, a principios de verano. La designación corresponde a Ciudadanos, partido que en el reparto de gobierno asumió las competencias de Cultura. Todo indica que al frente del organismo volverá a estar José Ferrándiz, director en la última etapa, que dimitió al llegar el nuevo Ejecutivo para dejarle manos libres en el nombramiento. La vicepresidenta de la Diputación, Julia Parra, ya ha mantenido contactos con Ferrándiz. El cargo no tiene remuneración, aunque Cs se empeñó en que saliera a concurso. Los responsables de cada área, sin embargo, contra lo que se dijo, no se nombrarán hasta que no haya director.