Gobierno, patronal y sindicatos pactan subir el salario mínimo a 950 euros en 2020

El Gobierno acuerda subir el salario mínimo hasta los 950 euros en 2020, según ha anunciado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de poco más de una hora de reunión con los sindicatos CCOO y UGT y con las patronales CEOE y Cepyme. La subida se efectuará con carácter retroactivo a fecha 1 de enero de 2020 después de su entrada en vigor, pero Díaz no aclaró cuándo se publicará en el BOE.



"El principio de precaución dice que cuando esté todo listo lo anunciaremos, cuando tengamos todo el expediente listo y preparado lo sabrán", avanzó la ministra, quien advirtió de la necesidad de esperar al menos 7 días para efectuar dicho procedimiento, por lo que, previsiblemente, no llegaría al Consejo de Ministros del próximo martes.





Hoy hemos logrado el primer gran acuerdo social de la legislatura: la subida a los 950 euros del salario mínimo. Es un gran orgullo para esta ministra y para este Gobierno haber iniciado esta nueva etapa: la del Diálogo en mayúsculas, codo con codo con todos los agentes sociales pic.twitter.com/wALMYhxn1d — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) 22 de enero de 2020

"No siempre ganamos"

La ministra ha recordado que, según el acuerdo programático firmado entre Unidas Podemos PSOE para su pacto de Gobierno establece el compromiso del nuevo Ejecutivo decon una cifra que sea equivalente al 60% del salario medio en España, en línea con la Carta Social Europea. Sin embargo, no se acordó dicha senda para ese aumento progresivo del SMI debido a que la patronal "no dio su plácet", según explicaron los sindicatos.En diciembre del año pasado se produjo la subida del 22% del salario mínimo hasta los 900 euros, el mayor incremento desde 1977. Una subida que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ejecutó sin acuerdo en la mesa y desató las críticas de la patronal.Con un sabor agridulce, los representantes de la patronal CEOE y Cepyme advirtieron que, aunque no son partidarios de subir el salario mínimo,"A nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido menos", señaló el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Garamendi defiende que subir el salario mínimo supone inducir los salarios de muchos trabajadores a la economía sumergida y suele ejemplificarlo en los empleos del campo.Por su parte, el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, se mostró contento con que la subida no haya alcanzado tampoco estas cuatro cifras:. El presidente de los pequeños empresarios reconoció estar acostumbrados a negociar "y no siempre ganamos".