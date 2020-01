Queridos Reyes Magos: Una nueva sede y carbón para los que quieren romper España

Queridos Reyes Magos: Algunos niños piden en su carta dinero porque ya ellos sabrán mucho mejor en qué emplearlo que sus majestades , que ya tienen bastante con lo que tienen .

Eso mismo pienso yo, que encabezo mi petición con una fuente estable de financiación para mi institución: la Cámara. Una vez llegue la financiación ya podremos cumplir la ley de cámaras , que fija servicios obligatorios a prestar pero no acredita como podemos cumplirlos. Necesitamos financiación para dar servicios a los pequeños empresarios , en mejorar su formación , su asistencia al exterior y su preparación para un mundo mucho mas tecnológico .

Si ustedes no tienen inconveniente me gustaría pedirles también una nueva sede. Ya se que es abusar, pero la necesitamos para mejorar nuestros servicios y dar una imagen adecuada de lo que representamos.

Para nuestros empresarios les pediría reglas de juego claras, economía estable y sin vaivenes, impuestos justos y ajustados, normativas de sucesión que no beneficien a unas comunidades sobre otras y no sean la ruina para la empresa cuando muere el fundador, gobiernos de consenso y altura de miras y patriotismo en nuestros representantes públicos. Y que el Brexit nos haga el menor daño posible y la Unión Europea tenga peso económico en el Mundo, que cada vez pintamos menos.

Majestades, me gustaría que trajerais carbón a todos los que niegan una financiación adecuada a nuestra Comunidad, a los que quieren romper España y a los que tratan de dividirnos.

No me quiero extender más, que estaréis muy ocupados, no sé si habremos sido buenos, pero lo hemos intentado. Gracias anticipadas.